Los vecinos aún no han incorporado plenamente el nuevo sistema del SEM

A unos 20 días del inicio de la implementación del nuevo sistema del Servicio de Estacionamiento Medido (SEM) en Trenque Lauquen, que funciona a través de una aplicación para teléfonos celulares o por compra de tiempo en comercios adheridos, se han hecho distintos balances sobre la implementación de esta alternativa, siendo notorio que ha bajado el nivel de demanda de estacionamiento en el centro de parte de los vecinos.

El presente económico del país suena como una de las razones que manifiestan los vecinos ante la consulta de por qué tras el cambio de sistema prefieren estacionar a unas cuadras del centro y caminar 200, 300 o 400 metros. Pero la principal explicación tiene que ver con una falta de incorporación del nuevo sistema ya sea por cuestiones de practicidad, comodidad o entendimiento, entre otras.

Los vecinos, en un buen número, no han incorporado el sistema a su vida diaria y eso, más allá que a través de intensas campañas en redes sociales y medios de comunicación se dan a conocer los tutoriales para el uso de la aplicación, así como la compra de tiempo, y que de a poco crece el número de usuarios, hoy por hoy se pueden ver muchos espacios para estacionar vacíos en el centro, algo que un mes atrás no era moneda corriente. También hay un reclamo generalizado por falta de disposición de comercios que vendan tempo para estacionar, sobre todo en ciertos sectores. Y en todas estas cuestiones desde el Municipio se está trabajando con la meta de que el nuevo sistema se vaya consolidando.

“Sacarse el miedo”

Quejas y comentarios a favor del nuevo sistema son motivo de debate entre vecinos hoy por hoy, y sobre todo en las redes sociales los intercambios de opiniones se vuelven bastante acalorados.

Hay quienes tratan al sistema de engorroso y también quienes lo marcan como algo práctico y fácil de utilizar. Además, más de uno de aquellos que no están de acuerdo con la implementación del SEM ha hecho referencia a que ha influido en una baja en la circulación por la principal zona comercial de la ciudad, algo desmentido por otros. De modo que los pareceres están muy divididos.

Respecto a esto el secretario de Gobierno, Gustavo Marchabalo, señaló haber notado que “en los últimos días hay más lugar para estacionar en el centro” y que “la gente no se ha volcado de lleno al sistema”, y reflexionó: “Hay gente que no se anima al cambio, pero es cuestión de sacarse el miedo”.

Marchabalo indicó también que “desde el Municipio uno de los principales reclamos que se reciben es por los puntos de venta de tiempo de estacionamiento, ya que para algunas personas hacen falta más, y por eso se van a sumar tres kioscos ubicados en esquinas con personal propio del SEM para vender tiempo, uno en Roca y 25 de Mayo, otro en 9 de Julio y Villegas, y otro en 9 de Julio y San Martín, y además se van cubriendo zonas con comercios privados que se suman a los que son parte del sistema desde el comienzo, superándose las diez bocas de venta de tiempo.

Multas

Por otro lado, luego de aproximadamente un mes de aplicación con una modalidad especial, sin cobro de multas, Marchabalo señaló que “la idea es que a partir de junio se empiece gradualmente a cobrar multas”. “Todavía estamos acomodándonos, aprendiendo. Hay fallas, errores humanos y no se irá masivamente a multar”, explicó el funcionario, agregando que “se van a tomar cuadras testigo y se empezará gradualmente a marcar vehículos y advertir a la gente sobre que se van a empezar a cobrar multas, pero antes también habrá una importante campaña de difusión”.