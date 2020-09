Los trabajadores de la salud piden “responsabilidad”

El aumento de los casos de Covid-19 positivos en todo el país y en particular en nuestro distrito genera preocupación y nos obliga más que nunca a que como comunidad cumplamos con la responsabilidad social de evitar la expansión de los contagios.

Y sin lugar a dudas los trabajadores de la salud son quienes más expuestos se encuentran frente a la pandemia ya que día a día conviven con el virus que llegó para cambiar al mundo tal como lo conocíamos.

La Opinión dialogó con enfermeros, médicos y voluntarios que realizan su tarea en el Hospital Municipal Orellana, quienes relataron cómo se vive desde “la trinchera” este presente no solamente en lo que respecta estrictamente al Covid, sino también a sus ecos en otras cuestiones.

Vocación

Alicia Dodatte, quien desde hace 16 años se desempeña como enfermera en el Hospital, habló del trabajo que vienen realizando en el marco de la pandemia y destacó: “Hoy más que nunca somos conscientes del lugar donde nos toca estar y de la importancia del mismo. Y sinceramente es una responsabilidad enorme que mis compañeros y yo asumimos con total compromiso en la tarea que estamos haciendo”.

En este sentido añadió: “Nos venimos preparando de antes de que surgiera el primer caso de Covid. Tuvimos simulacros de cómo atender a los pacientes por ejemplo así que cuando apareció el primer caso estábamos preparados”.

Por otra parte la enfermera destacó que el trabajo es arduo ya que “hay muchos enfermeros que se han tenido que quedar en la casa porque son personas de riesgo”. “Así que día por medio se hacen jornadas de doce horas, porque sabemos que el sistema nos necesita. Es muy agotador porque además del tiempo, el aislamiento social también se nota en el trabajo. Hay menos gente, menos contacto con los compañeros. No nos vemos las caras porque estamos con las mascarillas y el barbijo, y es muy difícil la conversación con las otras personas”, añadió.

Seguridad

Con respecto a las medidas de seguridad para el trabajo Alicia explicó: “Con todos los pacientes usamos las mascarillas. En realidad las usamos desde antes de ingresar al hospital. Usamos gafas y barbijos especiales antes de entrar, marcamos tarjeta, entramos a la sala y ahí nos sacamos eso, nos ponemos la mascarilla, el barbijo y el ambo que vamos a usar en sala. Y esa ropa después queda en la sala, no sale de ahí. Nos hemos tenido que adaptar a una situación que es muy complicada”.

Asimismo destacó que “trabajar con el equipo de protección tantas horas genera marcas en la cara y agobia un poco, más si es un día de calor”. “Pero son marcas de haber cumplido con la labor de ayudar y doy gracias por la bendición de poder hacerlo”, resalta.

Nunca visto

Por otra parte la entrevistada indicó que “en general no hay miedo en enfermería. Porque el Municipio provee de todo desde un principio y se trabaja con mucha seguridad”.

Asimismo reconoció: “Nunca en mis 16 años de trabajo en el hospital pasamos una situación como esta. Es algo impensado. Y que haya menos personal y tengamos más horas extras, es agotador y se siente. Pero también te da la satisfacción de saber que estamos en un lugar privilegiado y que se trabaja por vocación. Y a nivel local, a diferencia de lo que sucede en otros lugares, hay un reconocimiento al trabajo de enfermería”.

Por otra parte se refirió a quienes con total falta de responsabilidad social incumplen los protocolos y medidas sanitarias para evitar la propagación del virus y señaló que “ellos no ven lo que uno ve”. “Como el virus no se ve, la gente por ahí no tomó conciencia. Y no solo los jóvenes. Por eso hay que tener conciencia de que por ejemplo las juntadas y los asados no van por ahora. Porque ahí es donde se comete el error”, asegura. Y agregó que “el paciente (de Covid) está aislado de su familia, muchas veces no la pasa muy bien pero la gente en general no es consciente de eso y se piensa que una juntada inocente o no respetar el aislamiento no provoca nada. Y esos errores después se pagan caro”.

Además Dodatte detalló que el enfermero “también tiene que hacer contención psicológica porque el paciente se interna solo, no se reciben visitas en el hospital así que la que hace la contención psicológica es enfermería muchas veces”.

Por último dijo que “hay que entender que el virus ya está en la comunidad y hay que cuidarse y cumplir con todos los protocolos y medidas de seguridad. Y tener responsabilidad social”.

Tema complejo

Por su parte, María Avella, integrante de la agrupación Damas Rosadas, que desde hace años viene realizando una importante tarea solidaria en el hospital local, señaló: “Nosotros desde marzo no estamos trabajando en el hospital, ni haciendo salas ni nada. Sí estamos cosiendo, haciendo camisolines, barbijos y botas, pero no estamos yendo ni visitando pacientes desde marzo, porque la situación es complicada y muchas de las damas rosadas somos personas mayores”.

Sin embargo sostuvo que según manifiestan los trabajadores de la salud del nosocomio local “el sentimiento común es un poco de miedo e incertidumbre”. “Están bastante enojados porque la gente no se cuida. Y lamentablemente es así. La gente joven no se cuida. También entiendo que la parte económica es importante pero nuestro sistema de salud no da para que haya contagios masivos. Y la gente joven es muy difícil de manejar. Es difícil contener durante tantos meses a la gente joven pero es un tema muy complejo”, aseguró.

Preocupación

En tanto que el Dr. Cristian Sánchez habló también sobre la situación y destacó: “Miedo en particular yo no tengo, pero sí preocupación. Tomamos todas las medias de seguridad que tiene que tomar un profesional de la salud. Pero lo que sí preocupa es que la gente no cumple con las medidas que hay que tomar, entonces pasan estas cosas que empiezan a aumentar los casos. Y hay gente que pareciera que no le da importancia”.

En el mismo sentido el médico añadió: “Obviamente que estamos preocupados por la situación. Porque nosotros como todo el personal de salud estamos mucho más expuestos que gran parte de la población. Y es normal que al estar más expuestos haya profesionales de la salud que se contagien”.

Además Sánchez sostuvo: “Esperemos que esta pandemia pase pronto porque la preocupación más grande que uno tiene como médico es que podés contagiarte y contagiar a tu familia, y sobre todo los seres queridos de mayor edad. Y eso obviamente hace que estemos preocupados. Pero se toman todas las medidas que hay que tomar aunque a pesar de todo eso no estamos exentos de contagiarnos”.

Por ultimo reiteró: “Esperemos que esto pase pronto y sobre todo que la gente tome conciencia y entienda que hay que tomar todas la precauciones para que no se sigan multiplicando los contagios”.

Respetar las medidas

En tanto que el Dr. Andrés Guillot se expresó en las redes sociales sobre la importancia de respetar las medidas de seguridad para evitar la propagación de los contagios de Covid.

Al respecto el profesional expreso que “más de 2 metros, menos de 15 minutos, barbijo que tape boca y nariz, lavado de manos, no tocarse la cara, no juntarse innecesariamente, tomar mate solo. Hacer cosas por necesidad. Hasta programarte salir cada 72 horas. Ya que si generás un contacto estrecho que es el que estuvo con vos 48 horas previas a los síntomas. Con todos estos cuidados, ayudás a que no se propaguen los contagios”.

Y agrega: “He visto y escuchado: no me cuido en el trabajo, por la calle sí, lo uso y cuando llego me lo saco, tomamos mates en el trabajo, estuve de cumple martes y jueves, saludé con un beso, fui a dar una vuelta en el auto con mi amigo, sin saberlo y después fui al trabajo, somos 7 en casa y van los amigos de mi hermano. Y muchas cosas más. Si delante del personal de salud usás mal el barbijo, te lo tocás a cada rato, le das la mano, no te lavas bien o no usas alcohol, me imagino que con otras personas te cuidas mucho menos. Empecé con síntomas y pensé que se me iba a pasar. Todas frases que suenan a ir en el auto y no respetar las normas de tránsito. Hay que ser solidario, respetuoso, conscientes y colaboradores. Mucha suerte a todos”.