Los tamberos siguen reclamando precio

“Cuando se está atravesando una de las peores crisis en baja de producción, la empresa sostiene la firme decisión de mantener la cartelización tantas veces denunciadas. Planchan el precio al productor para no hacer olas en el mercado”, dijeron desde la comisión lechera de la SRTL.

En este sentido se fue levantando el tono de los reclamos que se escucharon en una reunión de lechería desarrollada días pasados en la SRTL para analizar la situación coyuntural de esta actividad.

“La planta de secado de La Serenísima se está haciendo con los 5 pesos que debería cobrar el productor y las Industrias decidieron no pagarle”, dijeron y mostraban las curvas de la baja en la producción comparando con el mismo período 2015. “Parece mentira estar construyendo semejante planta de secado mientras se siguen cerrando tambos en la zona”, aseguraron.

Según indicaron, no van a dejar de dialogar y de luchar para que se entienda la problemática que atraviesa el productor y aclararon que “si viene el presidente Mauricio Macri o la gobernadora María Eugenia Vidal a la inauguración de la planta, trataremos de hacernos escuchar y trasmitir lo que está viviendo el productor”.

n Capacidad de pago

Con respecto al reclamo puntual de mejora en el precio percibido por litro de leche, los tamberos indicaron que hoy está claro que la Industria tiene más capacidad de pago. La suba consolidada del mercado internacional de leche en polvo no se trasladó a los precios que recibe el productor. “Para bajar el precio lo primero que te argumentan siempre es el mercado internacional. Cuando reacciona el mercado internacional, y la leche en polvo sube, nuestros industriales miran para otro lado”, remarcaron.

En este sentido, algunos de los tamberos que entregan a otras industrias aseguraron que es momento de pelear el precio porque no hay leche suficiente en Argentina y la Industria puede pagar más. Hay productores que ya están cobrando 4.50 pesos por litro en septiembre y hay otros que están en 4 pesos.” Esa dispersión es por la arbitrariedad de la Industria y hay que romperla”, expresaron, al tiempo que aclararon que el quebranto sigue.

En el punteo de acciones a llevar adelante en lo inmediato, se comprometieron a volver a pedir que el INTA trabaje y publique los costos de producción de sus modelos zonales.

“Lo venimos pidiendo hace años y lo vamos a seguir pidiendo porque es información importante para que nuestros gobernantes tengan información oficial de lo que le está pasando al productor”.

Al finalizar el encuentro aclararon que las medidas de protesta que se vislumbran son claramente en defensa de una producción primaria que no se la puede seguir subestimando.