Los semifinalistas del Clausura juegan el domingo

El domingo se juegan los partidos de semifinales del Torneo Clausura de la Liga Trenquelauquense de Fútbol (LTF) de primera división. El “Expreso” y el “Verde” serán locales luego de haberse quedado con la Zona “A” y Zona “B” respectivamente. En el Complejo Polideportivo, Atlético Pellegrini recibirá a Giat de Beruti, mientras que Ferro Carril Oeste tendrá la visita de Atlético Trenque Lauquen. Ambos encuentros comenzarán a las 16 y sólo habrá un partido en esta fase. Quienes avancen se medirán en una única final en busca del título, de cara a lo que será el Campeón Anual 2018. ¿Cómo se preparan los planteles para esta fase? Francisco Cabrera (Ferro Carril Oeste), Maximiliano Reyes (Atlético TL), Alejandro Márquez (Atlético Pellegrini) y Fausto Carini (GIAT) señalan cómo esperan los partidos.

n El camino

Luego de cumplirse las cinco fechas, con partidos entre equipos de una misma zona y encuentros interzonales, los dos mejores del grupo avanzaron. Por el lado de la Zona “A” los pellegrinenses sumaron 11 unidades para quedar en lo más alto de la tabla sin haber caído en ninguna oportunidad. En cambio, el “Indio” del Parque sí tuvo una derrota y se posicionó en la segunda ubicación del grupo con 10 unidades. Por el lado de la Zona “B” fue Ferro Carril Oeste el único que alcanzó tres triunfos para quedarse con el grupo y sumar 10 puntos. Los berutenses también tuvieron gran regularidad en esta parte del torneo y, a pesar de haber caído en la última fecha ante el “Verde”, avanzaron a las semifinales. Llegó a las 8 unidades y Barrio Alegre, rival en la pelea por avanzar, no pudo sumar de a tres el fin de semana pasado ante Monumental.

n Repetir

Ferro Carril Oeste viene de coronarse en el Torneo Intermedio. Intentará cosechar otro título, clave, a la hora de la definición del Campeonato Anual con Monumental (Campeón del Apertura). Su goleador, Francisco Cabrera, señala que “sería una buena ventaja ganar este torneo. Si bien arrancamos mal con una derrota dura contra Barrio Alegre, fuimos de menor a mayor terminando en el primer lugar del grupo”. Se enfrentan a un Atlético TL de gran regularidad todo el año pero que el “Verde” conoce muy bien. “Tienen ganas y al goleador del año, que no es cualquier cosa. Gracias a Dios les pudimos ganar los dos partidos pero eso no quiere decir nada para este encuentro, señaló Cabrera. Además, agregó que el plantel está enfocado en que la localía no les asegura en nada el resultado ya que todos tienen la misma posibilidad. Respecto del planteo de juego harán el fútbol que vienen haciendo desde principio de año. “Tenemos que pensar que puede ser un partido de mucha intensidad por el equipo que hay enfrente. Ojalá podamos resolverlo a los 90’ y se dan los penales sabemos que contamos con un arquero de mucha experiencia (Vasco)”, indicó el 8 de Ferro que espera seguir avanzando y no tiene preferencia alguna por qué equipo querer enfrentar en la final.

n Goleador

La semifinal disputada en la ciudad tendrá a Atlético TL como el otro gran protagonista. El “Indio” del Parque peleó en los demás torneos demostrando que tiene potencial. Una de sus piezas claves lidera la tabla de goleadores de la LTF y es Maximiliano Reyes. El referente del equipo trenquelauquense señaló que se preparan muy bien ya que van a enfrentar a un gran equipo. “Al rival lo conozco demasiado ya que pasé toda mí trayectoria ahí hasta este año”, indicó Reyes y agregó: “Jugar de visitante cuesta y más conociendo el rival. Conocemos muy bien nuestra cancha y eso es un punto a favor”. También, cree que será una semifinal linda y entretenida la cual se definirá en 90’.

“Somos un equipo al cual le gusta jugar al fútbol. Tenemos jugadores de muy buen pie y jugadores letales en el mano a mano; vamos a salir atacar desde el minuto 0 sin ninguna duda. Y si pasamos me encantaría volver a jugar con Atlético Pellegrini sin ninguna duda”, finalizó el 9 de Atlético TL.

n Localia

El otro partido tendrá como escenario el Complejo Polideportivo de Pellegrini. Allí, el “Expreso” intentará hacerse fuerte con la visita de Giat en busca del pase a la final. Alejandro Márquez señaló: “Desde el año pasado venimos jugando la mayoría y formamos un buen grupo para llegar al objetivo principal que es lograr el título. En lo que va del año hemos sido el equipo más regular. Nos falta trabajar todavía muchas cosas pero para cerrar todo lo bueno que venimos haciendo nos falta el campeonato”. En cuanto a los berutenses ya se han enfrentado en tres oportunidades. “Tienen buenos jugadores y por algo llegaron a estas instancias. Para nosotros la localía es muy importante y jugamos con nuestra gente en una cancha que conocemos”, señaló el delantero de Atlético TL. A la hora del planteo del partido, Márquez indicó que son un equipo de atacar bastante y no lo van a cambiar en esta instancia. “Jugar de esa forma nos ha traído buenos resultados y para eso va a ser fundamental mantener el arco en 0. En caso de pasar a la final cualquier equipo será duro, pero primero pensamos en el partido de este domingo”, remarcó uno de las grandes referentes del “Expreso”.

n Batacazo

El cuarto equipo que llegó a esta fase es el “Fabriquero”. Intentará dar el batacazo de visitante y así lo menciona uno de sus jugadores: Fausto Carini. “El grupo está muy bien. Estamos con muchas ganas y expectativas para este partido. Por suerte, los chicos que vinieron se adaptaron de la mejor manera”, señaló el jugador de Giat. Además, destacó la muy buena defensa que tienen los pellegrinenses, el gran estado físico y una delantera interesante. “Nosotros trataremos de buscar los sectores más flojos para hacer un buen planteo. Sabemos que influye la localía de Atlético, juegan con su gente y conocen las dimensiones; el complejo es una linda cancha para jugar”.

n Las semis

La Liga ya informó cómo será el cronograma para este fin de semana y los partidos de primera división comenzarán a las 16. Es decir, a pesar de no haber encuentros de tercera, se mantiene el horario habitual de verano. En cancha de Ferro el árbitro asignado es Claudio Maldonado con los asistentes Marcos Lucero y Sergio Álvarez. Por su parte la semifinal disputada en Pellegrini contará con arbitraje de Pehuajó.

n La final

De acuerdo a quienes clasifiquen a la final del Torneo Clausura la localia dependerá de muchos factores. Además, cabe recordar que la tercera división también definirá al flamante campeón del torneo ese mismo domingo entre Huracán y Las Guasquitas. Si el “Expreso” avanza a la final será local (sin importar qué rival tenga), en cambio si el “Verde” lo hace jugará en su cancha sólo si se enfrenta a Giat. Si Atlético TL clasifica la única posibilidad de jugar en su cancha será si enfrenta a los berutenses, es decir, el “Fabriquero” si pelea por el título definirá de visitante.