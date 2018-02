Los seleccionados de hockey comenzaron a prepararse para otro nuevo y exigente año

El sub 18 entrenó por la mañana bajo las órdenes de Luis Colman y Juani Etchegaray en el sintético del FBC Argentino. Por la tarde, lo hizo el sub 16.

Los seleccionados femeninos sub 18 y sub 16 de la Asociación Noroeste de Hockey comenzaron ayer con los primeros entrenamientos del año en las instalaciones del FBC Argentino.

Desde las 8.30 fue el turno del combinado sub 18, que estuvo bajo las directivas de Luis Colman y Juani Etchegaray. Para este primer encuentro, los entrenadores habían presentado una lista de 30 jugadoras, pero por viajes u otros motivos personales, la práctica contó con la presencia de 22 jugadoras de los distintos clubes que integran la Asociación. “Quedamos conformes con el primer entrenamiento, en una mañana de mucho calor. Este año el Torneo Provincial se jugará mucho antes de lo que se venía haciendo y por eso nosotros tuvimos que adelantar los entrenamientos”, manifestó Luis Colman, quien agregó que por ahora son muy pocas las jugadoras que han comenzado con las actividades en sus respectivos clubes.

N Conocerse

Con respecto a la primera jornada de entrenamiento, Colman siguió: “Con algunas era reencontrarnos y con otras conocernos por primera vez y evaluar las condiciones físico-técnicas”.

En cuanto a la práctica, consistió en una entrada en calor alegre para que las chicas se puedan conocer bien entre ellas, luego hubo muchos trabajos de fundamentos, con distintos tipos de pases y a su vez se insistió en las recepciones, en la primera parte bastante fijas y en la segunda un poco más real, como en situaciones de juego. También trabajaron un poco de quite de bocha, aunque no el tiempo que les hubiera gustado a los entrenadores, y finalmente se jugaron partidos de tiempos cortos, con muchas pausas e hidratación para que las chicas no sufrieran tanto las altas temperaturas.

N Lo que viene

En lo que respecta al seleccionado sub 18, tendrá su primera competencia en los torneos regionales del 31 de mayo al 6 de junio. “La idea es que mínimamente podamos entrenar dos veces al mes con cada seleccionado, quizás cuando las fechas estén más próximas intensifiquemos con el equipo al que le toque participar. Sabemos que la Asociación nos va a dejar fines de semana libres para poder entrenar y cuando no se pueda las chicas tendrán que jugar el sábado en el club y el domingo venir al entrenamiento del seleccionado y vamos a tener mas amistosos”, señaló Colman.

Además, el entrenador agregó que cuenta con el apoyo de los directivos y este año el cuerpo técnico tendrá un entrenador de arqueros y un preparador físico. “Queremos parecernos a los grandes seleccionados de la provincia”, se sentenció.