Los Rojitos y un empate que los deja punteros

Durante la tarde de ayer, las instalaciones del Club Barrio Alegre fueron escenario de la tercera fecha de las eliminatorias del Torneo Nacional de Ligas Sub 15. Y los representantes de la Liga Trenquelauquense de Fútbol (LTF), Los Rojitos, tuvieron la visita de su par de la Liga Cultural de La Pampa (LCF) empatando 0 a 0.

Los bonaerenses y pampeanos, junto a la Liga Cultural de Tres Lomas, integran la Zona C de la Federación Sur en este torneo que busca el pase para las semifinales al Nacional de selecciones.

Para ambos equipos fue su segunda presentación (ya han tenido fecha libre los dos) con planteles integrados por gran nivel de jugadores, destacándose que Los Rojitos está formado por representantes de clubes de Trenque Lauquen, Beruti y Pellegrini, mientras que el plantel pampeano, con gran número de jugadores del Club Deportivo Mac Allister y Club Atlético All Boys. Además, tiene en su plantel jóvenes del Club Social y Deportivo La Barranca; en su mayoría de Santa Rosa y algunos de Victorica.

La previa

Como es habitual, todos los encuentros se desarrollan a las 15 los días miércoles. Y en una jornada a pleno sol los 24º se hicieron sentir entre el público que fue en ascenso con el correr de los minutos. No sólo se acercaron simpatizantes de la ciudad, sino de la zona y por supuesto La Pampa. Amigos y familiares de los jugadores fueron colmando la sede del “Celeste” donde el viento tuvo gran protagonista cuando salieron a la cancha.

El equipo local llegaba al encuentro con el pie derecho luego de la victoria en Tres Lomas donde el miércoles pasado, y con gol de Manuel de Martínez, se impusieron por 1 a 0. Por su parte, los pampeanos habían caído en el inicio del torneo, en su casa, por 2 a 1 frente a la Liga Cultural de Tres Lomas.

De esa manera ambos iban a ir por todo. Alejarse en la tabla o poder sumar los primeros puntos. Para eso, el plantel de la dupla técnica de Ubaldo Martínez e Ignacio Concepción repitió la misma formación que obtuvo la victoria.

Juego rápido

Con el arbitraje de Marcelo Saavedra, a las 15 se dio inicio al partido. En el arranque los de la Liga Cultural de La Pampa eran mucho más rápidos. Con una delantera dinámica, integrada por jugadores muy altos, presionaban a la defensa de Los Rojitos. Pero luego del buen trabajo realizado en Tres Lomas, tanto Santiago Godoy, Ian Mataluna e Ignacio Bustillo cubrían el arco de Juan Roig.

El equipo local estaba algo desordenado en el medio campo y ahí era donde los pampeanos generaban más amenazas. Tomás Sánchez y Miguel Desuque perdían algunas chances por el lado de los de Santa Rosa pero rápidamente los locales volvían a rearmarse.

Las jugadas de pelota parada iban creciendo e Ignacio Riquelme, haciéndole honor a su apellido, daba buena ejecuciones pero el gol les era esquivo. Además, el ritmo y juego empezaba a ser de total dominio de Los Rojitos. Y tanto Joaquín Fornés, Iair Laiglecia y Marcelo Caracotche le daban velocidad a la delantera trenquelauquense, pero también la defensa pampeana hacía lo propio.

El equipo local había podido bajar el potencial de la visita pero Francisco Gómez también tenía gran protagonismo. Luego de un corner de Riquelme, los más altos de Los Rojitos intentaron pero en dos tiempos el arquero pampeano tapaba una de las jugadas más claras casi a los 30’. Ya en la parte final del primer tiempo el juego fue más parejo pero el plantel de la Liga local sin duda merecía el gol. Se había reinventado, consolidado y podría haberse ido al descanso con el marcador a su favor.

No hay gol

Con un poco menos de tiempo, pasadas las 16, se daba inicio al segundo tiempo del encuentro. Con idas y venidas, se hacía notar el gran desgaste de la primera parte. El partido por momentos entraba en una meseta y por eso eran necesarios varios cambios.

Por el lado de La Pampa, Luciano Romano intentaba en dos oportunidades dos tiros libres y ahí era Roig quien con los puños rechazaba.

En el equipo local se daban dos cambios que con el correr de los minutos se hicieron notar. Y la única chance clara la tuvieron los trenquelauquenses a los 21’. En un gran contraataque el arquero salió y de sombrerito la pelota quiso entrar al arco. Pero la rápida defensa pampeana corría y, literalmente, sobre la línea se salvaba el gol.

A pesar de encontrar más espacios, ambos iban pero el tanto les era esquivo. Y a los 43’, después de 3’ adicionados, el pitazo final daba empate en la cancha de Barrio Alegre entre los chicos de la Liga Trenquelauquense y los de la Liga Cultural de La Pampa.

De esa manera, Los Rojitos lideran en la Zona C con 4 unidades, escoltados por el equipo de Tres Lomas, que tiene 3 puntos, a la vez que los La Pampa sólo pudieron sumar una unidad.

Próximas fechas

El miércoles 12 de septiembre se llevará a cabo la fecha 4 y Los Rojitos tendrán jornada libre. En Tres Lomas los representantes de la Liga Cultural recibirán a los de Santa Rosa y en la Fecha 5 (miércoles 19) el plantel de la LTF volverá a ser local ante los treslomenses.

Mientras que en Santa Rosa culminarán los partidos de las eliminatorias con la fecha 6 (miércoles 26) y la visita de los de Trenque Lauquen. De acuerdo a los resultados, clasificarán los dos primeros equipos de cada zona para disputar las semifinales.