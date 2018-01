Los que darán batalla en la noche de Reyes

Mañana se correrá en Trenque Lauquen la 52º edición del Maratón de Reyes Camilo Martino organizada por el Club Barrio Alegre. Para los atletas locales esta es la prueba más importante del año, la que todos quieren correr, buscando llegar y logrando sus propios objetivos. Hoy nos centramos en un grupo de atletas de gran nivel que tiene la ciudad y que intentarán hacerle frente al grupo de “elite” que llegará de otras localidades. A razón de la verdad, poco se sabe de los foráneos. Hermetismo entre los más veloces, solo algunos indicios de quién puede venir o quién se va para Concordia. Lo cierto es que Trenque Lauquen tiene a un grupo de gladiadores que presentarán batalla y buscarán hacerse fuertes corriendo en casa.

Como es habitual Reyes cuenta con dos carreras, algo muy atípico en todo el país. Dos carreras en una misma noche, ya tradición para Barrio Alegre, y en ellas estarán los caballeros elite por un lado, y las damas y veteranos, por el otro. La primera carrera está destinada a las damas y veteranos, con un premio en efectivo más importante para las damas, a pesar de que son los veteranos lo que ganan la carrera, y la segunda prueba para caballeros menores de 39 años, el grupo fuerte del atletismo nacional. Ambas carreras de 7.500 metros en el mismo recorrido céntrico.

Haremos un repaso de cómo llegan nuestro atletas. Aquellos que presentarán batalla a los de elite.

n Damas y veteranos

Reyes se pone en marcha a las 22.30 horas como la carrera para damas y veteranos. Llegarán de todo el país los mejores atletas veteranos quienes imponen el ritmo de carrera. Vale recordar en la edición del 2017 donde se impuso Gustavo Comba. En esa prueba nuestros mejores exponentes fueron Gonzalo Zabala, quinto en la general, seguido de cerca por Matías Velázquez, siendo sexto y octavo Eladio Helguera, los tres que lograron estar en el grupo de los diez más rápidos. ¿Pero qué pasará este año? ¿Cómo llegan nuestros veteranos? El 2017 fue un poco cambiante para los atletas. Quizás fue Eladio Helguera quien sostuvo una temporada mas regular, corriendo carreras cortas a gran nivel y también disfrutando de larga distancia, como el Maratón de Mar del Plata. Matías Velázquez debió afrontar una lesión que lo tuvo a mal traer varios meses, donde participo de ciertas carreras pero no a su habitual ritmo. Días atrás, en Pellegrini, Velázquez dialogó con La Opinión y confirmó que estaba muy para competir “en la última carrera pude mantener el ritmo de los de arriba, corriendo junto a Nadia Rodríguez, y me sentí muy bien”. Mientras que Gonzalo Zabala es una gran incógnita. Zabala, no hay dudas, es mejor corredor que estos dos, algunos años menor, pero afrontó un 2017 sin competencias. Debido a su trabajo pasó la mayor parte del año sin correr ni competir. Volvió a entrenar a mediados de noviembre, con algunos kilitos de más, pero con la firme esperanza de dar pelea. Si llega bien, será un nombre importante. Solo esto se resolverá en carrera.

n Araneo y el resto

Pamela Araneo llega a esta carrera sabiendo que es la última ganadora de Reyes. Con el paso de las temporadas Araneo no solo ha sumado un mayor nivel sino experiencia. Para mañana se siente con fuerza de volver a repetir lo conseguido en el 2017. Tuvo una gran temporada, asumiendo carreras importantes y corriendo a ritmos fuertes ante las mejores del país. Pero con todo lo bueno, Araneo tendrá que estar muy bien para superar este desafío de ser la atleta a vencer. Es la dueña de casa. La que ganó en el 2017 y todas le querrán quitar el trono. Belén Iardino, la de Tes Arroyos, fue segunda el año pasado, muy cerca de Araneo, y viene por su revancha. Otra de gran nivel es Nadia Rodríguez, quien también llegaría a Trenque Lauquen.

Pero de nuestras atletas hay un grupo que también están con un muy buen presente. Una de ellas es Natalia Velázquez, hija de Matías (se lleva en lo genes). Se puede decir que Natalia está un peldaño por debajo de Pamela, pero carreras son carreras. El año pasado Velázquez arriesgo más de la cuenta en una competencia de corta distancia y eso le permitió llevarse el triunfo, superando a Araneo. Ayer Natalia Velázquez le dijo a La Opinión: “Estoy muy bien. Llego de la manera en que quiero llegar. Siempre hay buen nivel en Reyes y yo quiero estar por debajo de los 28 minutos. Voy a salir a correr fuerte desde el arranque, porque en esta carrera no se puede esperar a nadie”. Detrás de ellas, buscando estar entre las mejores diez, Andrea Changazzo y Julieta Cimadamore. Sin dudas, las chicas darán batalla.

n La elite

Para los atletas más rápidos de Trenque Lauquen siempre el primer objetivo es estar entre los diez primeros de la general. Un objetivo algo “subjetivo” ya que suele depender de la cantidad de atletas de primer nivel que llegan de otras ciudades. Esto dijo ayer Marcos Gómez Kistner: “Yo busco bajar el tiempo y estar por debajo de los 24 minutos. Esa es la clave. Porque en Reyes te pueden venir 20 atletas de primer nivel y aunque uno haga un buen tiempo no es posible estar entre los primeros diez. La calve es bajar la marca”. El Profesor encargado del team Magava Running, que entrena a Pamela Araneo y Rubén Schejtman entre otros, confirmó que está en un gran nivel. La temperatura del sábado por la noche será un factor importante para que la carrera pueda hacerse con mayor normalidad. A su vez habló de Schejtman, amigo personal y remarcó “Rubén tuvo a fin de año con algunos altibajos debido a un problema de salud, pero ya está rápido otra vez”. En el 2017 Rubén Schejtman consiguió estar en el puesto diez de la clasificación general con una marca de 24’11” en tanto que Marcos Gómez Kistner se ubicó duodécimo con 24’57”. Bajar la marca de los 24 minutos significará para ambos correr a gran ritmo y aspirar a cosas importantes.

¿Quién puede aparecer detrás de ellos? Eso se sabrá una vez terminada la carrera. Hay un importante grupo de jóvenes deportista que tiene un nivel muy parecido y que pelearán por esos lugares entre los locales. Solo se resolverá en competencia.