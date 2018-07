Los punteros ganaron y llegan a la última fecha a un punto de sus escoltas

El fin de semana se jugó la anteúltima fecha del torneo más comercial de la ciudad. Con fuerte presencia de equipos, que se congregan en el predio del Polideportivo Municipal “Poroto Abásolo”, se completó la Fecha 14 con varios empates y un cambio de líderes partido tras partido.

La Categoría “B” busca el ascenso y tuvo sus partidos el sábado por la tarde. Los berutenses igualaron ante Liv Agrozur e Ibáñez Construcciones ganó para prenderse en lo más alto de la tabla a un punto de diferencia. Ambos equipos pelean el título. Por su parte, el domingo se jugaron los restantes ocho partidos y nadie puede bajar a Los Luceros que siguen prendidos a la punta de la Categoría “A”. Poceros Martino también cosechó otra victoria y lo escolta bien de cerca; tienen 37 y 36 unidades respectivamente.

n Categoría “B”

Los equipos que buscan el ascenso de categoría abrieron la fecha en la tarde sabatina. En el arranque de los cuatro partidos, tres fueron empates. Los Berutenses debían ganar para tomar distancia de sus rivales, pero sólo pudieron sumar una unidad al igualar 1 a 1 con Liv Agrozur que venía de una victoria. Fue 2 a 2 el partido entre Maxikiosco SB y Ferretería Barrio Norte, mientras que hubo un gol por lado en el partido de Alambrados Simón y Repuestos lo de Pablo. Éste último sigue cuarto y aún tiene chances de pelear por el ascenso por diferencia de gol. Ibañez Construcciones volvió al triunfo y le ganó por 3 a 1 a Lago Rojo para estar en lo más alto de la tabla con 32 unidades.

El resto de los partidos tuvo la victoria de 1 a 0 por parte de Carnicería Pilu a Aluminios Trenque Lauquen y tuvo igual resultado el triunfo de Electroingenieria TL frente a El Mate. Poceros JP nuevamente sumó de a tres al golear por 6 a 1 a Remis 23 y fue empate de 1 a 1 entre Embragues TL y Aluminios Pablo.

n Categoría “A”

Por la mañana de domingo se disputaron los partidos de la Categoría “A” con partidos cargados de goles. Los únicos dos empates que se dieron fueron el 1 a 1 entre Baterías Ares y Aguadas la Unión y el 2 a 2 entre Juan Debernardi y Zapateros. El equipo de La Esquina de Ana, recuperado de las primeras fechas, se impuso por 2 a 1 frente Autoservicio Bicentenario y en un atractivo encuentro Marmolería Girard le ganó por 6 a 4 a Amunche Ripe.

Los cuatro partidos restantes fueron determinantes por la pelea del título en el Torneo Inicial 2018. Consucer se recuperó de la fecha pasada al quedarse con el triunfo por 3 a 2 ante Mecánica LB y Agroservicios (ASP) superó por 4 a 3 a El Noble. La pelea por el liderazgo sigue fuerte. Los Luceros siguen ganando y esta vez fue por 4 a 2 ante Uocra, mientras que igual resultado tuvo la victoria de Poceros Martino frente a AC Escapes. Con esos resultados los equipos vencedores llegan a la última fecha con 37 y 36 puntos.

n Próxima fecha

La Categoría “A” abrirá la última fecha del Torneo Conrado Villegas. A las 14 saldrán a la cancha los primeros ocho equipos a jugar: AC Escapes vs. Mecánica LB, Marmolería Girard vs. ASP, Aguadas la Unión vs. Zapateros y El Noble vs. Los Luceros. La jornada sabatina se cerrará con los partidos entre Uocra vs. Baterías Ares, Consucer vs. Amunche Ripe, La Esquina de Ana vs. Poceros Martino y Juan Debernardi vs. Autoservicio Bicentenario.

El Torneo Inicial finalizará el domingo con la Categoría “B” y desde muy temprano saldrán a la cancha: Ibáñez Construcciones vs. Embragues TL, Repuestos lo de Pablo vs. Electroingeniería TL, El Mate vs. Aluminios TL y Ferretería BN vs. Los Berutenses. Más tarde, se cerrará la Fecha 15 con los encuentros entre: Poceros JP vs. Alambrados Simón, Carnicería Pilu vs. Maxikiosco SB, Liv Agrozur vs. Lago Rojo y Aluminios Pablo vs. Remis 23.