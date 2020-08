Los positivos recientes, relacionados al caso “0”, mientras la UP sigue “encapsulada”

• En Trenque Lauquen

Tres (3) de los cuatro (4) casos sospechosos de Covid-19 que había, fueron descartados y al restante, cuyo resultado quedó pendiente, se suman seis (6) nuevos, siendo a la fecha de siete (7) el total de casos en esa condición y de los que ya se enviaron las muestras para el testeo correspondiente, informó esta mañana (sábado) la subsecretaría de Salud municipal.

La cantidad de casos confirmados se mantiene en ocho (8) y ahora son 99 los casos descartados.

Los tres (3) descartados de hoy (sábado) están relacionados con el caso 0 de la Unidad Penal nº20 Las Tunas. El caso sospechoso pendiente es de una persona de Treinta de Agosto y los seis (6) nuevos casos sospechosos pertenecen a Trenque Lauquen.

Cabe reiterar que siete (7) de los ocho (8) casos confirmados se vinculan con el caso 0 de la UP nº20 Las Tunas: Tres (3) permanecen en aislamiento en sus domicilios, dos (2) en el Hospital Municipal Dr. Pedro T.Orellana y dos (2) en el centro extrahospitalario que funciona en el ex hotel Pailla Hue, mientras el restante, que no está asociado con los anteriores -compartió una reunión en Pellegrini- permanece aislado en el establecimiento rural en el que trabaja. Todos se encuentran estables.

Dentro de este contexto, las actividades continúan en Fase 5 con restricciones: se puede circular de lunes a domingo de 8 a 20 y están prohibidas las reuniones familiares y sociales en el ámbito público y privado, y también la atención en bares y restoranes de 20 a 24 los viernes, sábado y domingo.

* Casos confirmados: 8

* Casos recuperados: 2

* Defunción: 0

* Casos sospechosos: 7

– Casos sospechosos en Trenque Lauquen: 6

– Casos sospechosos en Treinta de Agosto: 1

* Aislamiento por contacto estrecho: 101

– Personas en aislamiento por contacto estrecho en Trenque Lauquen: 84

– Personas en aislamiento por contacto estrecho en Treinta de Agosto: 17

• Línea Telefónica las 24 hs.

– (02392) 41-5000.