Los perros sin raza y su fiesta, mañana en el predio ferroviario

Mañana a partir de las 15 se concretará en el predio ferroviario la 2º Fiesta del Perro sin Raza organizada por la protectora Unidos por las Mascotas, ANIN Trenque Lauquen y la Municipalidad de Trenque Lauquen cuya primera edición se realizó en octubre del año pasado y contó con una importante participación comunitaria.

En esta oportunidad, se han sumado nuevas actividades para disfrutar en familia y junto a las mascotas. Habrá pista de baile (dueño y perro/15 parejas), desfile de mascotas (primeras 50 mascotas), maratón canina, concurso de fotografía, carrera de obstáculos, barra de tragos (con nuevos tragos), Candy Can (kiosco para perros) y coquetería canina.

También habrá diversos talleres y clases gratuitas de grafismo, reggaeton y zumba además de maquillaje artístico para todos los niños. También se realizará una charla sobre tenencia responsable a cargo de los veterinarios del Centro de Zoonosis y se contará con la participación del grupo local de payamédicos. Habrá sorteos para perros y mascotas y un espacio de juegos para niños (inflables y plaza blanda).

Se trata de un nuevo encuentro para revalorizar la raza mestiza y trabajar sobre la concientización de la tenencia responsable de mascotas.

n Expectativas

La vecina Marta Coria, de Unidos por las Mascotas, contó detalles de esta nueva iniciativa y las expectativas de sus organizadores. “Va a estar muy bonito toto, se va a armar el doble de lo que se armó el año pasado, va a haber actividades para los perritos y para las personas”, dijo antes de destacar que se trata de un “evento solidario ya que la entrada será un alimento no perecedero para la fundación ANIN que tango hace por la gente. Es una buena oportunidad para colaborar con una institución y pasar un grato momento en familia. Ojalá que el tiempo nos acompañe, la gente va a estar cómoda, está todo pensado para que se sienten y puedan comer algo. Es muy importante que la gente vaya”, dijo.

n Concientizar

Coria contó que “la fiesta del año pasado superó las expectativas, logramos unir personas y animales en un mismo lugar y no hubo problemas. La idea es concientizar sobre la tenencia responsable. Queda claro que podemos convivir como sociedad personas y animales sin ningún problema siempre y cuando seamos responsables”, comentó antes de informar que este domingo “vamos a entregar bolsitas para la suciedad del perro y correas para quien no lleve porque no queremos escuchar que un nene o una persona se pone mal porque el perro se perdió. Pedimos que la gente sea responsable. Es un encuentro para disfrutar y no queremos que surja ningún problema”.