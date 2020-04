Los pedidos de Provincia y la espera de los municipios por las flexibilizaciones

Si bien durante la jornada de ayer se anunció que formalmente 48 municipios de la provincia (entre los que no estaba Trenque Lauquen) fueron autorizados por el Gobierno bonaerense a aplicar todas o algunas de las once medidas de flexibilización del aislamiento social preventivo y obligatorio por la pandemia de coronavirus que lanzó nueve días atrás el Estado nacional, muchos de los permisos enmarcados en esta serie de medidas se están aplicando ya en otras comunas a partir de la decisión del Gobierno encabezado por el presidente Alberto Fernández. Es decir que no es que estén inhabilitados para hacerlo, según se explicó.

Y se aguarda ahora por el panorama que abrirá la nueva extensión del período de aislamiento anunciada este sábado por el presidente y las respuestas a los informes con propuestas de flexibilización enviados por los municipios al Gobierno de la Provincia que aún no han sido contestados.

Alberto Fernández anunció el sábado a la noche una nueva etapa del aislamiento que regirá hasta el 10 de mayo marcando que en los centros urbanos de más de 500 mil habitantes seguirá todo igual, pero en los más chicos, entre los que se encuentran ciudades como Trenque Lauquen y el resto de la región, se permitirá mayor circulación si se cumplen ciertos requisitos.

De esta manera, la Administración Pública Nacional seguirá funcionando con las dotaciones mínimas establecidas. Y siguen suspendidas en todo el país actividades como dictado de clases presenciales en todos los niveles y modalidades; eventos públicos y privados (sociales, culturales, recreativos, deportivos, religiosos y otros); y apertura de centros comerciales, cines, teatros, centros culturales, bibliotecas, museos, restaurantes, bares, gimnasios, clubes y cualquier espacio público o privado. Tampoco pueden funcionar, en ningún lado, actividades turísticas, apertura de parques, plazas y similares. A la vez que las fronteras seguirán cerradas para el ingreso de extranjeros.

Además el transporte de pasajeros aéreo de cabotaje e internacional, terrestre interurbano, entre jurisdicciones e internacional continúa sin autorización para funcionar.

En tanto, una novedad es que ahora todas las personas podrán realizar salidas breves (caminatas de máximo 1 hora), a no más de 500 metros de su domicilio, sin utilizar transporte público y cumpliendo con las recomendaciones de distanciamiento e higiene.

En la región En el caso de Trenque Lauquen, la titular del área de Producción municipal, Clarisa Fabris, ya señaló días atrás que se envió “un pedido de flexibilización de máxima, es decir, una propuesta a la que lleguemos en el transcurso del tiempo para que no pase lo que ocurrió en otras localidades que decidieron, por su cuenta, realizar una apertura, abrieron comercios y hoy tienen casos nuevos de coronavirus”, añadiendo que la flexibilización que se solicitó “contempla, de alguna manera, gran parte de los rubros que todo el mundo necesita abrir”.

Desde Pellegrini, el intendente Pacheco y su equipo de gestión fueron trabajando en el análisis y elaboración de alternativas en respuesta la posibilidad de ampliación de cuarentena administrada que planteó el presidente Alberto Fernández, y se elevó al gobernador Kicillof un proyecto para su convalidación en el ámbito del Gobierno Nacional, para que Pellegrini pueda tener una nueva instancia de funcionamiento y de posibilidades de ir recuperando algunas actividades del comercio, de servicios y de la industria que hasta ahora no están autorizadas, pero siempre dentro de un protocolo específico que obviamente no descuide el aspecto preventivo en la salud.

Por el lado de Rivadavia, se trata de otro de los municipios que anunció el retorno de la atención al público a partir del pasado lunes 20 para pago de servicios con turnos, y que impulsó solicitudes de permisos para realizar actividades de construcción en obras particulares, permisos de circulación para cortadores y distribuidores de leña, y de venta online para comercios no exceptuados, con entrega a domicilio.

Aguardando

Por otro lado, los gobernadores pueden decidir excepciones al cumplimiento de las medidas de aislamiento. Estas excepciones serán autorizadas únicamente cuando se cumplan las siguientes cinco condiciones sanitarias:

♦ Tiempo de duplicación de casos confirmados inferior a quince días.

♦ Sistema de salud con capacidad adecuada para dar respuesta.

♦ Evaluación positiva de las autoridades sanitarias respecto al riesgo socio-sanitario en relación con la densidad poblacional.

♦ El porcentaje de la población exceptuada de las medidas de aislamiento no podrá superar el 50% de la población total del departamento o partido.

♦ La zona geográfica no podrá estar definida como “con transmisión local o por conglomerado” por la autoridad sanitaria nacional.

Y a partir de esto es que Trenque Lauquen y otros municipios de la zona, entre ellos varios que no han tenido ningún caso confirmado de Covid-19, están esperando respuestas de parte del gobierno de Axel Kicillof respecto a pedidos de excepciones presentados en los últimos días.

“Una formalidad”

Pero cabe recordar que recientemente se informó sobre las habilitaciones de parte de Provincia que surgieron de los pedidos que hicieron los intendentes para aplicar en sus distritos las excepciones al aislamiento que el Gobierno nacional incluyó en la decisión administrativa 524 de la Jefatura de Gabinete.

Según DIB, en total, 92 comunas hicieron pedidos para habilitar actividades, pero desde el Gobierno bonaerense solo se autorizó por ahora excepciones en 48 de ellos, entre ellos Salliqueló y Adolfo Alsina, los dos únicos de la región.

Las actividades que en general habían sido autorizadas por la Nación para funcionar son las de cobranzas en locales extra bancarios, las oficinas de rentas en todos los niveles de gobierno, la actividad en registros con guardias mínimas y turnos, los deliverys activados on line o por teléfono, sin apertura de locales, la atención médica, odontológica y de ópticas, con turno, el trabajo de peritos y liquidadores de siniestros de compañías de seguros y los lugares de atención a víctimas de violencia de género. En tanto, cabe añadir que tanto Salliqueló como Adolfo Alsina fueron autorizadas para sólo algunas de estas actividades.

Y según se explicó desde el Ejecutivo municipal, si bien hay comunas a las que aún no les llegó la aprobación formal de Provincia, ya están dejando concretar algunas de las mencionadas actividades a partir del permiso de Nación, aunque de todas formas cumplieron con la realización de la solicitud al Gobierno bonaerense, a la cual definieron como “una formalidad”.

Tres solicitudes

Es decir que, para dejar en claro el panorama, desde Provincia se realizaron a los municipios tres tipos de pedidos, el primero es respectivo a la adhesión a las excepciones de la decisión administrativa 524, el cual, como se dijo, fue marcada como una formalidad.

El segundo tiene que ver con una solicitud de posibles excepciones que cada distrito quiera sumar en su ámbito, entre las que pueden llegar a sumarse propuestas ligadas a comercios, inmobiliarias o peluquerías, por ejemplo, todo esto con horarios marcados y protocolos de trabajo y seguridad específicos; destacándose que por este punto es por el que el Municipio de Trenque Lauquen está aguardando principalmente respuestas para los próximos días. Y el tercer pedido es por detalles que se deben enviar al Ministerio de Producción provincial de cada actividad que se quiera habilitar, en cuanto a volumen de personas que involucra, cantidad de establecimientos y modo en que se movilizan los trabajadores de ese ámbito.

Así, se destaca que se va camino a poner en funcionamiento algunos sectores, pero se remarca que va a haber un control importante. ♦