Los pedales solidarios se unieron ante el viento

El evento fue organizado por el grupo Pedales Trenque, que tuvo la iniciativa con el fin de recaudar alimentos no perecederos para el Hogar Reencuentro por la Vida (Alsina y Belgrano). A pesar de que el fuerte viento fue un factor determinante para que la prueba no tuviera un mayor número de ciclistas, se logró recolectar una caja completa con mercadería.

Los valientes corredores debieron soportar las dunas de las calles aledañas el parque, en una distancia aproximada de 16 kilómetros para los “principiantes” y más de 30 kilómetros los “experimentados”. Fue Jonatan Agrazar quien se llevó el triunfo, por sobre Facundo García y Sebastián González, quienes arribaron juntos a la meta, y Gabriela Dupuy la mejor dama. Aunque la prueba no fue netamente competitiva los competidores dieron todo de sí para poder hacerle frente al viento. Desde la organización comentaron que este tipo de evento se estaría realizando cada 15 días. En la jornada de hoy se hará entrega de lo recaudado al comedor.