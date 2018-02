Los números del tránsito en un fin de semana “normal”

Los operativos de control de tránsito que se están concretando a nivel local en el marco de un plan especial pensado para el verano continúan su desarrollo y el secretario de Protección Ciudadana, Martín Serantes, habló de su marcha, explicando con algunos números cómo es cada fin de semana en Trenque Lauquen poniendo el foco en las faltas que se detectan.

Para esto, se expuso un informe sobre las infracciones constatadas durante el fin de semana de los días 27 y 28 de enero de este año, donde se marca que hubo 2 controles de alcoholemia positivos, una negación a dicho control, un mal estacionamiento (sobre un garaje), 31 casos de faltas de seguro, 28 de falta de licencia, uno de licencia vencida, 26 faltas de cédula de identificación, 12 faltas de placa de identificación dominial, dos casos de exceso de ocupantes, 9 motociclistas sin casco, 3 maniobras intempestivas, una competencia en la vía pública, 2 casos de falta de luces reglamentarias, un caso de falta de edad reglamentaria para conducir, uno de conductor inhabilitado, otro de insulto a inspectores, 3 de uso de telefonía al manejar y 5 por no respetar a la autoridad. Se trata de 140 infracciones cometidas, que conllevaron 40 actas, 5 secuestros de autos y 9 de motos, en lo que fue “un fin de semana normal para el verano”, según explicó Serantes.

Si bien pueden variar algunos puntos a partir de más o menos casos de alcoholemia, secuestros de vehículos u otros puntos, los números reflejados son aproximadamente el promedio de los casos que el tránsito local genera. Y eso habla de una gran cantidad de problemas provocados por los propios vecinos.

Faltas

El inconveniente que se da en mayor número es la falta de comprobante de seguro, algo que el titular de Seguridad Ciudadana marcó como una falta grave, que habla de una irresponsabilidad y desidia respecto del otro, y de desconocer que en Trenque Lauquen hay choques todos los días. En tanto, el funcionario agregó que en muchos casos no se trata de que el conductor no tiene papeles que acrediten el respaldo de un seguro al momento de un control de tránsito, sino que directamente no cuentan con seguro, mostrándose preocupado por esto.

Y el caso de la falta de licencia es similar, destacando Serantes que mucha gente argumenta a la hora del control que debe ir a buscarla a su casa, algo que no debe ocurrir, ya que “siempre hay que salir con la licencia”, siendo esta cuestión incluso generadora de discusiones a partir de vecinos molestos por el control, otra situación que sin dudas no debería darse.

Por otro lado, se destacó además que la falta de luces y dominios es algo que se da más que nada con las motos. Y que los casos de alcoholemia positiva suelen aumentar los fines de semana.

Respeto

En tanto, los insultos y otras faltas de respeto hacia los inspectores de tránsito, tal como ya se ha reflejado tiempo atrás, siguen manifestándose en Trenque Lauquen habitualmente y esa es otra cuestión que preocupa.

Según el funcionario consultado, siguen las faltas de respeto con casos que se dan casi todos los días, con gente de todas las edades, grandes y chicos, y que maneja vehículos nuevos y viejos, de valores adquisitivos altos y no tanto. En síntesis, se trata de un problema social al que Serantes apunta no encontrarle explicación.