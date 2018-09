Los Municipios diseñan nuevas políticas de empleo

El empleo pasó a liderar las preocupaciones de los argentinos. El último informe del INDEC revela que el índice de desocupados está cerca de las dos cifras, el más alto de los últimos años. En este contexto, los municipios de la región trabajan fuerte con sus Oficinas de Empleo para la puesta en marcha de programas provinciales y nacionales, pero también para la elaboración de planes municipales para contener la demanda.

Según la información oficial hay 270.000 desocupados más en el país que un año atrás. Es porque en el segundo trimestre, la tasa de desempleo subió de 8,7 a 9,6% de la población activa. El número de desocupados aumentó de 1.580.000 a 1.850.000, si se proyectan los datos del INDEC a toda la población urbana.

Si se agrega la población rural, se estima que la desocupación total supera las 2 millones de personas.

En este contexto los Municipios de la región no esperaron de brazos cruzados la nueva realidad, sino que agudizaron el ingenio para instrumentar todas las herramientas provinciales y nacionales disponibles, y también comenzaron a elaborar borradores de programas propios. Trenque Lauquen fue el primero en este terreno, pero otras comunas ya hablan de programas propios con el presupuesto 2019.

Guillermo Salvetti, del área de Producción de la Municipalidad de Salliqueló, de quien depende la Oficina de Empleo atendió el teléfono para responder las preguntas de este diario. Dijo: “Se nota la mayor búsqueda, hay más gente desocupada o subocupada, aunque en el marco de la crisis nacional nuestra zona es la que mejor está porque el sector rural está bien, ahora la situación del comercio es distinta y eso se ve reflejado”, dijo.

La Oficina de Empleo “depende parte del municipio y parte de la Secretaría de Nación, y las políticas de fomento activa es para jóvenes de hasta 25 años, después hay líneas de auto empleo y nosotros desde el municipio queremos profesionalizar los equipos de las búsquedas de trabajo, hay que agudizar el ingenio”.

En este sentido, reveló que buscan “implementar algún programa activo de política de empleo local que está aún en fase de evaluación y estaría en el presupuesto 2019 somos varios los municipios los que estamos viendo esto”. La próxima semana habría una reunión del Grupo RIL que integran municipios de la zona y éste es un tema de agenda. “Trenque Lauquen tomó la punta de lanza, todos lo veníamos viendo que íbamos a tener que trabajar en ese sentido”.

Pellegrini

Lucía Chávez de la Municipalidad de Pellegrini también reveló que la Comuna analiza un programa de empleo propio. “Estamos pensando en algún plan municipal” dijo y “estamos trabajando también con educación para hacer pasantías para chicos”.

La Oficina de Empleo de Pellegrini es de las más jóvenes de la región. Comenzó a funcionar en julio de 2017. Y Lucía tiene todo tabulado. El distrito cuenta con 6 mil habitantes, y la Oficina registró desde diciembre de 2016 a 666 personas, de las cuales 171 ya se encuentran trabajando. También dijo que tienen “228 jóvenes adheridos al programa Jóvenes con más y mejor trabajo. De julio de 2017 a la fecha ya llevamos más de 250 entrenamientos para el trabajo realizados en la localidad”.

La funcionaria, sin embargo, aclaró que “no hay una demanda fuerte de empleo” sino que se sostiene siempre en términos similares. Además de los programas de jóvenes y Promover si instrumenta allí también el plan Empleo Independiente “hoy recibimos los fondos para uno de sus proyectos que consiste en un lavadero”.

En términos generales el distrito no tiene una tasa de desocupación alta, dijo y eso “es un logro muy importante porque la ciudad sólo tiene 400 comercios, esto nos da la pauta que cumplimos con el objetivo de los programas”.

Trenque Lauquen

Mercedes Carluccio está a cargo de la Oficina de Empleo de Trenque Lauquen. Dijo que si la demanda de empleo se incrementó en el último trimestre pero que la curva ahora se estacionó y que también está en alza la oferta, acortando las distancias.

“Tenemos más demanda de vecinos que buscan empleo pero también más demanda de empleadores que buscan empleados. De mayo a julio subió considerablemente la búsqueda de empleo y bajó la de empleadores, ahora la curva se estabilizó un poco más y creció la de empresas, aunque por supuesto que siempre es mayor la demanda que la oferta”.

Agregó: “Empezaron a surgir búsqueda de otra índole, quizás porque se conoce más el trabajo de la oficina, y tiene que ver con el trabajo calificado, antes el grueso era no calificado, y cada vez crece más el otro y eso es interesante porque nos pone a dar un servicio más. Si bien nuestro objetivo está en los sectores más vulnerables, las empresas son nuestras aliadas estratégicas”.

Se trabaja con la Secretaría de Trabajo de la Nación y los programas “no buscan una salida en el corto plazo sino que tienen una visión más a mediano y largo plazo. Estos programas dan distintas herramientas para que als personas se vayan empoderando para obtener el empleo que pretende tener. Entonces el rol de la oficina empieza con la entrevista inicial y para detectar las herramientas que le hacen falta”.

En Trenque Lauquen detectaron que el 45% de los inscriptos en la búsqueda de empleo tiene entre 25 y 35 años “por eso ideamos un programa municipal en este sentido” con aportes de las empresas y del municipio. “Esto nos va a permitir tener un entrenamiento en un sector de la población al que no llegan otros programas y no tiene un costo tan alto para las empresas”.

En Tres Lomas, José Barreiro, está a cargo de la Oficina de Empleo. Dijo que a principios de año tenían 300 anotas y ahora ya tienen 700.

“La situación es bastante complicada, son los que se vienen a notar al municipio por si hay alguna posibilidad de ingresar en cualquier sector de la Municipalidad en la administración, parte de recolectar basura, ser choferes de algún camión, mientras tanto van haciendo changas que les permite subsistir. Pero la realidad es así que este hay una gran demanda especialmente en jóvenes”.

Mauro Mercado, a cargo de la Oficina de Empleo de la Municipalidad de Rivadavia respondió sobre el tema: “Hay gente que vuelve a la cartera de trabajo porque las empresas tienen problemas, se ve que se incrementa la demanda laboral, el sector que más pide es el de los jóvenes de hasta 30 años y muchas madres solteras que le es difícil cumplir con un trabajo formal”.

“En el 2016 teníamos el programa de Empleo No Formal, que eran pasantías para jóvenes y ahora estamos intentando reflotarlo ante el Ministerio de Trabajo”. Mercado señaló que Rivadavia trabaja con programas de empleo nacionales pero que éstos dejan a un sector de la sociedad afuera por lo que hay que pensar en estrategias nuevas. Una de ellas son los microemprendimientos que se incentivan desde la Municipalidad.

En Guaminí la Oficina existe desde el año 2012, y hace tres años está a cargo de Ana Julia Vicenz. “Con el cambio de gobierno nacional hubo algunas modificaciones en los programas y algunos se suspendieron. Nosotros trabajamos con el programa Jóvenes y Promover. Desde marzo a esta parte hemos visto obviamente un incremento en la demanda de trabajo, esto lo vemos en la cantidad de historias laborales que hacemos y para todas las personas no podemos incorporarlas en algún programa; se nos hace muy difícil porque es un distrito chico y no hay grandes empresas ni tampoco sector industrial importante”.

Se dictan talleres “de introducción al trabajo y se hacen entrenamientos laborales pero nos pasa lo mismo que a las otras oficinas, que existe un sector de la sociedad que no está contemplada en los programas”, dijo.