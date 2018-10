Los municipios apuestan fuerte al desarrollo de la tecnología

En Pellegrini un grupo de chicos toca la guitarra en la vieja estación del Ferrocarril, en una sala repleta de tecnología con tablets, play station, microcine y distintas consolas. En la sala contigua otro grupo hace la tarea de la escuela, utilizan el wi fi y las impresoras disponibles y al alcance de todos. Es un espacio de encuentro y socialización, pero con la fuerte presencia de la tecnología y la innovación.

Se trata del Punto Digital de Pellegrini que funciona en la Estación del Ferrocarril, aquel lugar que fue el mojón del progreso hace 100 años vuelve a serlo hoy. Al frente de esta marea de chicos y tecnología está el joven Daniel Afonso, es el coordinador del Punto Digital que es un programa nacional. Es un espacio “público de inclusión digital que brinda conectividad, capacitaciones y acceso a las nuevas Tecnologías de la Información y de la Comunicación (TIC). Los Puntos Digitales son espacios de conocimiento, participación y entretenimiento, que están presentes en todo el país”, señala la promoción.

A kilómetros de allí la postal se repite. Es en América, la ciudad cabecera del distrito de Rivadavia donde Edgar Alarcón tiene a su cargo todo lo relacionado a la tecnología. Es un municipio que hace años viene marcando punta en la tecnología aplicada a la educación con el Programa RED que distribuye tablets gratis para todos los chicos y pizarras digitales en las escuelas. También implementa el Punto Digital que allí lo vincularon directamente al Departamento de la Juventud.

Entre Pellegrini y Rivadavia, se encuentra el Club Social de Innovación (CSI) de Trenque Lauquen, el único en esta región, el segundo en la provincia, y que ha generado una revolución tecnológica en el distrito.

El CSI es un programa del Estado provincial que acerca el mundo de la innovación, uso y apropiación de tecnología. A través de un trabajo en conjunto entre el Municipio y el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación de la Provincia, en cada club se garantizan al menos 24 horas semanales de actividades, cursos, talleres y acciones de experimentación sobre 4 ejes temáticos: robótica, videojuegos, programación y artes digitales.

“La intención es que estos clubes funcionen como puntos de encuentro y que combinen lo social con lo tecnológico. De esta manera el club se presenta como un espacio donde esencialmente los jóvenes que cursan los últimos años de la secundaria y los que están en edad universitaria pueden encontrar formación gratuita y acercar proyectos de emprendimiento y desarrollo de productos para que profesores y mentores los guíen en la tarea”, señalan en la Municipalidad de Trenque Lauquen.

“El Punto Digital, como parte de la política de Inclusión Digital que tenemos en el distrito de la Mano de nuestro Programa RED, ofrece asesoría a toda la ciudadanía en sus dudas sobre el uso de las TIC’s, pero también ha generado espacios de conocimiento como el Taller de uso de celulares inteligentes para adultos mayores, el curso de Programación Básica para todas las edades y el Taller de Ajedrez Digital”, dijo Alarcón de Rivadavia.

“Todos estos son esfuerzos en conjunto de la cartera de la Dirección de Tecnología, apuntan a la Brecha Digital 0 en el distrito, generando espacios donde chicos y grandes pueden no sólo convivir con la tecnología, sino darle un uso práctico de la misma”.

En el marco de la Semana Nacional de Ciencia y Tecnología “tuvimos la visita de las escuelas de la ciudad de América, participando en diferentes talleres relacionados con las TIC’s, como fueron Realidad Virtual y Realidad Aumentada, Taller de Programación, Química Básica, Impresión en 3D, Robótica y el espacio Lúdico con las Xbox 360 y sus sensores Kinect” señaló.

Pellegrini

Daniel Afonso describe el Punto Digital pellegrinense como “un lugar destinado hacia las instituciones educativas o de seguridad o lo que fuera acá se les presta el lugar el micro cine, la sala de video juegos, todo. Tenemos dos salas, con 16 computadoras para los chicos que no tienen acceso a la tecnología y con wi fi libre para aquellos que no pueden acceder. Tratamos de darle una mano a los chicos, les podemos imprimir los trabajos para la escuela”.

Allí también se dictan talleres de video, radio, tecnologías, realidad aumentada, todos con certificados. Lo que más nos basamos es en lo educativo y las instituciones por suerte le dan mucho valor. Esto es muy lindo porque acá pueden venir chicos de escuelas privadas o públicas, se encuentran de todas las clases sociales, toman mate, se hacen amigos, charlan, comparten trabajos. Para el municipio es una apuesta muy grande porque busca que los chicos se igualen y tengan todos las mismas oportunidades en cuanto al acceso y formación con la tecnología”, dijo.

“Trenque Lauquen, un referente regional”

Marcelo Ferreyra es el Subsecretario de Ciencia y Tecnología de la Municipalidad de Trenque Lauquen e impulsor del denominado Polo Científico Tecnológico que ya se levanta en el predio ex La Serenísima.

“Nosotros tenemos dos grandes áreas con un lado de la modernización y por el otro lado la ciencia y la tecnología” comienza diciendo. Desde el área de ciencia y tecnología “arrancamos el año pasado con el Club Social de innovación y el Punto Digital. El objetivo es poner más la ciencia y la tecnología al alcance de la sociedad, con el tema de capacitación tratando de impulsar todos los proyectos que tengan alguna base tecnológica entonces en la misma línea comenzamos con el objetivo de plantear un polo científico tecnológico en dónde ya tenemos la inversión”, es decir los recursos para la construcción.

“Nosotros hemos venido hablando con las diferentes áreas en los Ministerios de Nación y Provincia la posibilidad de traer científicos e investigadores para dar charlas incluso en un futuro quizás no muy lejano la posibilidad que puedan realizar algún tipo de pasantía y eso enriquisería el proyecto”.

Y desde el punto de vista de modernización, dijo Ferreryra, lo que se busca es que la administración pública sea más eficiente y acompañe a los nuevos tiempos.

En Salliqueló

En Salliqueló esperan firmar el convenio pronto para la puesta en marcha del Punto Digital. Así lo señaló el Secretario de Gobierno, Claudio Gelado, quien señaló que este espacio tecnológico le abre puertas a los más jóvenes y que tienen expectativas para que comience a funcionar pronto allí.