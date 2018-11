Los Meteoros, la primera banda de rock local

Carpeta no recuerda hoy qué cantó, pero uno de sus circunstanciales integrantes de ese público improvisado descubrió un timbre de voz que podría ensamblar en un proyecto de orquesta que se estaba formando y que era muy heterogéneo por los orígenes, las edades y los gustos musicales, pero que estaba destinado a quedar en la historia.

Era la prehistoria del rock doméstico y su gran mérito estuvo en su carácter pionero, porque la primera formación de Los Meteoros no era exclusiva de rock, sino una orquesta “característica” capaz de animar un baile con ritmos folclóricos, tangueros y roqueros, a lo largo de toda la noche. Los Gatos Salvajes aún no habían grabado su disco que se lo considera fundacional en 1965. Trenque Lauquen tenía calles de tierra pero contenía una movida musical creciente que buscaba su identidad.

Ahí está Carpeta otra vez. Tiene 15 años, va a la escuela y es convocado por una banda con integrantes adultos. No sabe casi nada de música, sólo cantó en un cumpleaños y entonces debe someterse a sesiones tortuosas para entrar en tiempo, afinar, coordinar y entonar, todas regenteadas por la familia Llanesa, una suerte de próceres de la música trenquelauquense. En la primera formación aparecerá junto a su padre.

Medio siglo

55 años después de aquel encuentro, nosotros provocamos un reencuentro. Ahora estamos en el garaje de Pin Llanesa, el rigor periodístico señala que hay que escribir nombres y apellidos pero en este caso es anecdótico. Nadie le dice Roberto, a “Pin”, ni él se acuerda su nombre.

Pin es una especie rara de músico enfermizo que subió a los escenarios a los 17 años y aún lo sigue haciendo con 73. No es fácil explicar eso. Le gusta la música, toda. Toca todos los instrumentos y de todos los géneros. Ayer (sábado) con “Hechizo” (cumbia) se presentaba en Daireaux. Viene de una familia de músicos exquisitos, su padre integró los Laguna Redonda y también formó parte de la primera formación de Los Meteoro.

El garaje de Pin es como un museo de la música. Grabadores, discos, micrófonos y lo que se le ocurra entre esas 4 paredes donde además grabaron no menos de un centenar de nuevos artistas locales. Los primeros ensayos de Los Meteoro eran de 23 a 5 horas, y luego Carpeta iba a la escuela y los otros a trabajar.

“En un comienzo hacíamos distintos géneros musicales, no sólo rock. El rock comenzaba a ingresar con los Teen Tops y Bill Halley y los Cometas” recuerdan hoy. La primera formación incluyó a Carpeta y Pin, y Juan Carlos Miranda, Carozo Llanesa, Pin Llanesa padre, Oscar Orellano y Julio Torres.

Si bien, como se dijo, no era una banda exclusiva de rock, eran los primeros que mezclaban los sonidos desorganizados de la nueva tendencia donde ya brillaban The Beatles y Rolling Stone. Con esa formación tocaban en clubes locales y de la región, con gran éxito. “Una noche de presentación era de 70 canciones, a la gente le gustaba. Se cobraba bien, más o menos sacábamos como un sueldo. Teníamos amigos que trabajaban en Galver y lo que ellos ganaban por mes nosotros lo hacíamos con las presentaciones de los fines de semana”. Para ganar había que moverse y recuerdan los viajes por toda la región por caminos de tierra.

Más cerca del rock

Pero el salto más roquero de la banda se dio con la segunda formación, que la acercó más a la antesala de lo que sobrevino en nuestro país, un movimiento que aún hoy perdura que se denominó rock nacional y que nació con espíritu contracultural.

En esta segunda formación encontramos a: Carpeta y Pin, más Oscar Orellano, Jorge Razzeto y Diego Ferreyra. Los músicos subían al escenario con una indumentaria especial que tenía bordada un meteoro. No usaban el pelo largo y no se tiraban al piso, pero eran los primeros que hacían rock en la pampa húmeda.

El punto final para la agrupación llegó cuando Carpeta se fue a estudiar a La Plata. Ese hecho histórico le puso punto final a la agrupación fundacional del rock trenquelauquense. Se cerraba la década del 60 y aquellos años recibían al rock en pleno desarrollo. El movimiento ya estaba en marcha, la música movilizaba a los jóvenes y proliferaban bandas y oportunidades para los músicos. Con el apagado de Los Meteoro, Pin saltó al tren de American Jazz con Manolo Orsetti, Heraldo Orozco y otros grandes de la música local. Cada uno eligió un camino distinto y nunca más volvieron a encontrarse.

Carpeta probó suerte en la Facultad de Veterinaria y a los 2 años pegó la vuelta. Lo esperaba una agrupación de Tres Lomas que se llamaba “Los Tropicanos” en la que fue voz y líder durante un tiempo pero luego abandonó los escenarios y no subió más.

La pilcha

Hoy en el garaje de Pin recuerdan las vestimentas que calzaban “hacíamos sacos con telas especiales y de color. Teníamos chalecos azules con un meteoro” y sobre el origen del nombre tampoco tienen muchas precisiones “queríamos llamarnos de alguna manera que no dijera nada y que no se relacione con ningún género. Bill Halley y los Cometas seguramente fue una gran influencia”.

Las giras y las presentaciones eran largas recuerdan “antes había que tocar, ahora cualquiera es músico”, dice Pin y nunca tocaron canciones propias “con la composición éramos nulos, lo he intentando pero no hay caso, no es lo mío” se ríe Pin y recuerda que las tertulias se llenaban de público “un baile malo eran 500 personas”.

Los dinosaurios

Carpeta dice que ellos son “los dinosaurios del rock en Trenque Lauquen. Sería lindo que nos recordaran por los mejores pero nos recuerdan por los más viejos. Para mí, los mejores fueron los Sobrecarga, los vi actuar varias veces y con los mejores del país”.

Carpeta es roquero por naturaleza a diferencia de Pin que le gusta toda la música. A Concepción le gustan los Rolling Stone, Los Redondos de Ricota, Callejeros, Spinetta, Charly, Fito y hasta recomienda que la banda que ahora trae Barrio Alegre La Beriso “es buena”.

Para Pin Los Meteoro fue su primera experiencia y no paró más. Hoy con 73 años sigue integrando grupos y tocando música. Hace poco se sumó a una formación que se denominó Reunión de viejos, de todos músicos mayores y pasa sus días en su garaje que es como un túnel del tiempo con artefactos e instrumentos únicos. Su última gran joya es un bajo igual al de Paul Mc Cartney, el bajista de The Beatles otro viejo lobo de mar que sigue girando como él.

“La gente nos recuerda, los más viejos. Los músicos se acuerdan, los jóvenes es difícil que conozcan la historia 50 años para atrás”.

“¿Si hicimos historia?…seguramente una parte chiquita de la historia hablará de Los Meteoros”, dicen y se ponen a hablar de un micrófono de pie con el que cantó Sandro en Trenque Lauquen y una guitarra de 50 años y la historia de un disco y un ritmo y cosas que son parte del pasado, que hicieron historia y que están aquí para contarlas.

Los Meteoro nunca grabaron un disco. Sin embargo hay un par de registros. Uno es de 1966, cuando se grabaron dos canciones. Fue ese año dentro del Teatro Español. Lo cerraron para ellos una tarde y grabaron con un grabador de cinta, hicieron un par de canciones de Elvis.

Pero más tarde en 1990 Pin y Carpeta se encontraron en el garaje para hacer una grabación. Hacía más de 20 años que no existían Los Meteoro. Invitaron a Jorge Olguín, Palito Zabala y Coco Bufarini e hicieron media docena de canciones que grabaron. Todo eso fue subido a youtube la red social que hoy permite que cualquiera pueda escucharlos.