Los mejores compañeros del 2018

Días atrás se realizó la 79° entrega de la Distinción al Mejor Compañero a los alumnos de las instituciones educativas de Trenque Lauquen, de la mano del Rotary Club.

La presidente del club, Gladys Boedo, manifestó: “Rotary premia a los mejores compañeros y en nombre de nuestro club felicitamos a los alumnos que recibirán la medalla y diploma que los acredita como mejores compañeros. También felicitamos a los padres, que son los primeros educadores, y a los adolescentes que han sabido forjar en ellos importantes valores muchas veces olvidados en la sociedad”.

Nombres

Los alumnos distinguidos por cada institución fueron:

n Esc. Educación Secundaria Nº 3 6º 2da: Bautista Alastuey.

n Esc. Prim. Nº 16 Paraje “Las Guasquitas” 6º año: Leandro Daquiel Alcaraz Lopez.

n Esc. Prim. Nº 22 “Santa Margarita” 6º año: Rodrigo Alonso.

n Esc. Educación Secundaria Nº 9, 6º B: Brisa Amador.

n Esc. Educ. Sec. Téc. Nº 1, 7º Técnico Electromecánico: Nicolás Amador.

n Inst. Pbro. Miguel Di Gerónimo Primario, 6º B: Sheyla Amiconi Ibarra.

n Esc. Prim. N° 14 “Alte. G. Brown”, 6º: Milagros Nair Aranda.

n Esc. Educ. Secundaria Nº 11, 6º Turno Mañana: Melina Soledad Arrieta.

n Escuela Primaria Nº 45, 6º 1ª: Milagros Ávila.

n Esc. Primaria Nº 46 “José Bisignano”, 6º A: Julián Avinceto.

n Esc. Prim. N° 48 “Bicentenario de la Patria”, 6to. Única: Jazmín Barella.

n Ctro. Educ. Produc.Total Nº 11 “Colonia Martín Fierro”: Ezequiel Barreiro.

n Esc. Prim. Nº 13 Francisco de Victoria 6º Única: Braiton Barrios.

n Inst. Ntra. Sra. Del Rosario Primario 6º B: Jesuán Betanzos.

n Esc. Educ. Secundaria Nº 11 6º U Vespertino: Lucía Antonela Bethouart.

n Inst. Ntra. Sra. del Rosario Secundario 6º A: Aixa Bruer.

n Esc. Prim. N ° 1 “Domingo F. Sarmiento” 6º B: Delfina Bruer.

n Esc. Prim. N ° 1 “Domingo F. Sarmiento” 6º A: Bautista Camplone.

n Ctro. Educ. Niv. Sec. Nº 453 3º 3ª: Joaquín Carena.

n Escuela Primaria Nº 5 6º B: Luciana Carena.

n Inst. Pbro. Miguel Di Gerónimo Primario 6º C: Tomás Caride.

n Ctro. Educ. Comp. N° 801 “AIPIÑ” Gpo. Sup. T. Mañana: Yair Carnez.

n Escuela Secundaria de Arte Nº 1 6º 1ª: Marylin Carreño.

n Ctro. Educ. Comp. Nº 802 6º año: Zaira Priscila Carreras.

n Inst. Ntra. Sra. del Rosario Secundario 6º B: Alejandro Castañares.

n Plan Fines 3º año Secundario: Andrea Noemí Castía.

n Esc. Prim. Nº 2 “Gral José de San Martín” 6º D: Tiago Chazarreta.

n Esc. Educación Secundaria Nº 9 6º A: Juan Cionofrino.

n Univ.Tec. Nac.– FRTL Ing. en Sist. de Inf. 1º: Matías Javier Conti.

n Esc. Prim. N° 15 “Paraje Primera Junta” 6º U: Hernán Coronel.

n Esc. Educ. Sec. Nº 10 “René Favaloro” 6º Año: Carlos Cuadrado.

n Plan Fines 3º año Secundario: Jimena Delgado.

n Colegio Los Médanos Primario 6º Única: Emma Dillon.

n Esc. Educación Secundaria Nº 3 6º 1ª: Jeremías Flores.

n Ctro. Educ. Comp. N° 801 “AIPIÑ” Gpo. Sup. T. Tarde: Morena Galeano.

n Escuela Primaria Nº 41 “Eva Perón” 6º año: Ezequiel Gauna.

n Escuela Especial N° 501 Primario 2ª Ciclo: Luciano Girardi.

n Plan Fines 3º año Secundario: Romina Vanesa Gómez.

n Esc. Educ. Secundaria Nº 11 6º Turno Tarde: María Sol González.

n Univ. Tec. Nac. – FRTL Lic. en Adm. Rural 1º: Pablo Leonardo N. González.

n Escuela Primaria Nº 3 “Almafuerte” 6º A: Julián Herrera.

n Esc. Educ. Sec. Téc. Nº 1 7º Maestro Mayor de Obras: Juan Andrés Hileger.

n Esc. Prim. Nº 2 “Gral José de San Martín” 6º C: Tomás Iparraguirre.

n Esc. Prim. N° 1 “Domingo F. Sarmiento” 6º C: Lucía Kessi.

n Centro de Formación Integral Nº 1 C. Básico: Jonathan Lamas Ramos.

n Esc. Prim. Nº 2 “Gral José de San Martín” 6º A: Valentín Lambert.

n Plan Fines 3º año Secundario: Gladys Edith Larrosa.

n Esc. Prim. Nº 8 “Gral. Gerardo Barrios” 6º año: Mateo Leiva.

n Inst. Pbro. Miguel Di Gerónimo 6º Sociales: Tomás López Berrios.

n Ctro. Educ. Niv. Sec. Nº 454 3º Ciencias Sociales: Marina Maiza.

n Escuela Secundaria de Arte Nº 1 6º 2ª: Gabriel Mansilla.

n Inst. Pbro. Miguel Di Gerónimo 6º 1º C. Naturales: Esteban Marquez Cardelli.

n Escuela Primaria Nº 7 de Beruti 6º Única: Lourdes Mastroberti.

n Escuela Primaria Nº 45 6º 3ª: Dolores Mateos.

n Colegio Los Médanos Secundario 6º Única: Santiago Mayorga.

n Colegio Príncipe de Paz Primario 6º Única: Arianna Mecadan.

n Escuela Primaria Nº 47 “José Francisco Pepe Mayo”: Yaqueline Mesky.

n Escuela de Adultos Nº 702 2º Ciclo: Daiana Miranda.

n Ctro. Educ. Niv. Sec. Nº 454 3º Gestión y Administración: Valeria Moreira.

n Univ. Tec. Nac. – FRTL Ing. Industrial 1º: Aylen Angela Pacho Aispuro.

n Esc. Prim. N ° 1 “Domingo F. Sarmiento” 6º D: Dylan Pecochea.

n Inst. Ntra. Sra. Del Rosario Primario 6º A: Luz Pérez.

n Esc. Educación Secundaria Nº 3 6º 3ª: Tiziana Picetti Trinchieri.

n Colegio de los Nuevos Ayres Primario 6º Única: Valentino Poggi.

n Esc. Prim. Nº 2 “Gral José de San Martín” 6º B: Valentina Ponce.

n Inst. Pbro. Miguel Di Gerónimo Primario 6º A: Ernestina Raineri.

n Esc. Educ. Primaria de Adultos Nº 706: Daiana Reyes.

n Escuela Primaria Nº 5 6º A: Melina Rincón.

n Centro de Formación Integral Nº 1 C. Sup.: Camila Rodríguez.

n Esc. Primaria Nº 46 “José Bisignano” 6º B: Francisco Rodríguez.

n Ctro. Educ. Comp. Nº 802 6º año: Francisco Ezequiel Rodríguez.

n Ctro. Educ. Adultos Nº 707. “Martín Fierro” 6º Única: Cándida Romero Minaya.

n Escuela de Adultos Nº 701 2º Ciclo: Yamila Ruiz.

n Ctro. Educ. Niv. Sec. Nº 453 3º 1ª: Mariana Sánchez.

n Inst. Pbro. Miguel Di Gerónimo 6º 2º Naturales: Julieta Servera.

n Plan Fines 3º año Secundario: Griselda Noemí Solito.

n Escuela Primaria Nº 45 6º 2ª: Tamir Sotelo.

n Esc. Prim. N° 6 “25 de Mayo” Nueva Castilla 6º Única: Santiago Ubeda.

n Plan Fines 3º año Secundario: Luciano Uria.

n Esc. Prim. Nº 11 “J. Hernández” de M. Fierro 6º Única: Ignacio Vidal Fernández.

n Ctro. Educ. Niv. Sec. Nº 453 3º 2ª: Juan Alberto Vincent.

n Esc. Educ. Secundaria Nº 2 6º: Luana Giménez.

n Esc. Educ. Secundaria Nº 2 6º: Gloria Raimondo.

n Esc. Educ. Secundaria Nº 2 6º: Juan Pablo López.

n Centro Educ. Complementaria Nº 802: Zaira Priscila Carrerat.