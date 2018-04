Los Luceros y Berutenses, líderes en sus categorías

El clima acompañó y en las canchas del Polideportivo “Poroto Abásolo” pudieron disputarse los 16 partidos del torneo comercial que congrega a las dos categorías. Fue una fecha cargada de goles, como la de Poceros Martino antes Zapateros, donde las victorias fueron protagonistas en la Categoría “A” que se jugó el sábado. Los Luceros siguen siendo el equipo invicto y que más fuerte se hace. Por su parte, en la Categoría “B” hubo gran número de empates y son Los Berutenses quienes con cuatro triunfos lideran la tabla.

n Categoría “A”

En una jornada agradable y otoñal se dio inicio a la serie de los ochos partidos desde las 14. Primero fue el turno de Autoservicio Bicentenario y Los Luceros donde éstos últimos ganaron por 2 a 0 para prenderse a la punta. Poceros Martino goleó por 6 a 1 a Zapateros, quien sigue sin poder ganar, y así con ese triunfo escolta al líder a sólo dos unidades. Baterías Ares consiguió un nuevo triunfo al superar por 2 a 1 a Mecánica LB, mientras que UOCRA logró su cuarta victoria en el torneo al ganar por 3 a 1 a Amunche Ripe. Alrededor de las 16 se disputaron los partidos restantes donde a Aguadas La Unión le bastó un sol gol para sumar tres unidades ante Agroservicios Pampeanos y Marmolería Girard empató por 3 a 3 frente a La Esquina de Ana. El Noble, quien venía invicto, cayó por 1 a 0 con Juan Debernardi y Consucer logró un triunfo de 2 a 1 frente AC Escapes para cerrar la jornada sabatina.

n Categoría “B”

Para el domingo los pronósticos comenzaban siendo a favor para el fútbol. Desde muy temprano iniciaba la tanda de partidos donde hubo cuatro empates y la primera era entre Lago Rojo y Maxikiosco SB por 1 a 1. Los Berutenses enfrentaron a Electroingeniería TL y treparon a la punta de la tabla al ganar por 2 a 1. Embragues TL y Aluminios Trenque Lauquen igualaron por 2 a 2, mientras que Repuestos lo de Pablo logró otra victoria y esta vez fue por 4 a 1 ante Ferretería Barrio Norte. Sobre el mediodía se jugaron el resto de los partidos donde Poceros JP empató por 2 a 2 ante Liv Agrozur y también igualaron, pero sin goles, Ibañez Construcciones y Aluminios Pablos quien el primer equipo escolta a Los Berutenses. Remis 23 cayó por 1 a 0 con El Mate y Alambrados Simón con Carnicería Pilu se suspendió a los 35’ del ST donde los últimos iban ganando por 2 a 0.

n Próxima fecha

El Torneo Conrado Villegas continúa el próximo sábado con los partidos de la Categoría “B” desde las 14 para disputar la sexta fecha. Primero será el turno entre: Carnicería Pilu vs. Repuestos lo de Pablo, El Mate vs. Alambrados Simón, Ferretaría Barrio Norte vs. Poceros JP y Electroingeniería TL vs. Ibáñez Construcciones. A partir de las 15:45 los cruces tendrá a: Maxikiosco SB vs. Embragues TL, Aluminios TL vs. Remis 23, Los Berutenenses vs. Lago Rojo y LIV Agrozur vs. Aluminios Pablo.

El domingo la fecha se cierra con la Categoría “A” con partidos desde las 9.45: Juan Debernardi vs. Marmolegía Girard, Los Luceros vs. AC Escapes, La Esquina de Ana vs. Consucer y Autoservicio Bicentenario vs. Poceros Martino. Más tarde los cuatro partidos restantes lo jugarán: Baterías Ares vs. Amunche Ripe, Aguadas La Unión vs. El Noble, Uocra vs. Agroservicios Pampeanos y Zapateros vs. Mecánica LB.