Los líderes siguen ganando y se afianzan en el Torneo

A dos fechas del cierre del Torneo Oficial 2018, la pelota sigue rodando todos los fines de semana en las instalaciones del Polideportivo Municipal “Poroto Abásolo”. El Torneo Conrado Villegas completó la Fecha 13 con atractivos partidos de los 32 equipos participantes donde sólo hubo un empate de los 16 encuentros disputados.

El sábado fue el turno de la Categoría “A”. El equipo de Los Luceros sigue en lo más alto de la tabla con 34 puntos, luego de cosechar otro triunfo, pero a una sola unidad están sus tres escoltas. Y es que Poceros Martino, Uocra y El Noble también ganaron sus respectivos encuentros para seguir todos prendidos en la pelea. Por su parte, quienes buscan el ascenso jugaron sus partidos el domingo. La Categoría “B” abrió la jornada desde muy temprano y el equipo de Los Berutenses sumaron su décimo triunfo y es seguido muy de cerca por Construcciones Ibáñez.

n Categoría “A”

La categoría mayor del Torneo Villegas abrió la fecha con los partidos habituales matutinos. A las 14, Uocra volvió a sumar de a tres al superar por 2 a 1 al equipo de Aguadas la Unión y éste último sumó su quinta derrota. El Noble, que venía de un triunfo ante Mecánica LB, repitió otra victoria y esta vez fue ante Amunche Ripe por 3 a 2. Baterias Ares fue más que Juan Debernardi y se impuso por 2 a 1, mientras que La Esquina de Ana sigue de muy buena racha y goleó por 4 a 0 a Zapateros.

Los cuatro partidos restantes cerraron el primer día de la fecha. Los Luceros cosecharon su undécimo triunfo al ganarle por 3 a 1 a Agroservicios Pampeanos (ASP). Además de liderar la tabla, tienen al goleador de la Categoría “A”: Diego Torres ya lleva 21 goles. Autoservicio Bicentenario intenta recuperarse y en esta fecha dominó el encuentro ante AC Escapes por 3 a 1, mientras que Mecánica LB y Marmolería Girard igualaron por 1 a 1. El escolta de Los Luceros, Poceros Martino, también ganó y sueña. Se impuso por 2 a 1 a Consucer y está a una unidad del puntero.

n Categoría “B”

La jornada de domingo comenzó con los partidos desde muy temprano a la mañana. Carnicería Pilu sigue ascendiendo en la tabla desde estas últimas fechas y superó por 5 a 3 a El Mate. Fue triunfo de 2 a 1 por parte de Electroingeniería TL ante Alambrados Simón y se dieron dos particularidades. El encuentro entre Repuestos lo de Pablo y Remis 23 quedó en manos del primero, ya que Remis 23 no se presentó a jugar y quedó en 2 a 0 por reglamento. Mientras que Lago Rojo dominó por 3 a 1 a Aluminios Pablos luego que éste último se retirase en el entretiempo (se le quitarán tres puntos al final del torneo).

El cierre de los partidos de la Categoría “B” tuvo muchos goles. Uno de los partidos fuertes por la pelea de la punta lo disputaron los líderes. El mismo quedó en manos de Los Berutenses que se afianzan al sumar su décima victoria al ganarle 3 a 1 a Ibañez Construcciones. Ambos, tienen 30 y 29 unidades respectivamente. Liv Agrozur se recuperó de la derrota pasada y sumó de a tres al superar por 3 a 2 a Maxikiosco SB, mientras que a Poceros JP le bastó un solo gol para ganarle a Embragues TL. Aluminios TL volvió al triunfo y quiere entrar en la zona de ascenso al quedarse con el encuentro ante Ferretería Barrio Norte por 5 a 3. Además, este equipo que cosechó una nueva victoria tiene al goleador de la categoría: Edgardo Alba con 18 goles.

n Próxima fecha

El sábado desde las 14, la Categoría “B” inicia la fecha 14 con los primeros cuatro partidos: Los Berutenses vs. Liv Agrozur, Maxikiosco SB vs. Ferretería BN, Alambrados Simón vs. Repuestos lo de Pablo, Lago Rojo vs. Ibáñez Construcciones. Más tarde, será el turno de Electroingeniería TL vs. El Mate, Embragues TL vs. Aluminios Pablo, Remis 23 vs. Poceros JP y Aluminios TL vs. Carnicería Pilu.

Por su parte, la Categoría “A” cerrará la fecha el domingo y desde las 8.45 saldrán a la cancha: Amunche Ripe vs. Marmolería Girard, Los Luceros vs. Uocra, Baterias Ares vs. Aguadas la Unión y Autoservicio Bicentenario. Los cuatro partidos restantes de la mañana serán: Poceros Martino vs. AC Escapes, Zapateros vs. Juan Debernardi, ASP vs. El Noble y Mecánica LB vs. Consucer. De esa manera, sólo quedará una fecha más para conocer los ascensos y descensos de categoría del Torneo Conrado Villegas.