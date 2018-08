Los líderes siguen ganando y se afianzan en el Torneo Intermedio

El Torneo Intermedio sigue en marcha y las categorías menores de la Liga Trenquelauquense de Fútbol (LTF) salieron a la cancha el fin de semana con la sexta fecha. El sábado, en una jornada algo ventosa, se desarrollaron partidos en la ciudad, en canchas del “Indio” y el “Colono”, mientras que el otro escenario fue en Pellegrini. En este último se disputó el tradicional clásico de la vecina localidad y el Complejo Polideportivo tuvo gran convocatoria. La fecha de las tres divisiones inferiores culminó el domingo, también con un día a puro sol, y los únicos partidos se llevaron a cabo en la cancha del “Verde”.

n Dos líderes

En cuarta división Monumental comparte la punta con Atlético Trenque Lauquen. El “Canario” tuvo fecha libre pero su inmediato escolta, el “Indio” del Parque, no pudo aprovechar para sacar ventaja y ascender en la tabla. Venía de una victoria pero esta vez igualó 1 a 1 frente a Foot Ball Club Argentino sumando así también 13 unidades igual que el otro puntero. Con ese resultado, el “Decano” se ubica como escolta de ambos con 10 unidades. Luego de la derrota sufrida en su casa la fecha pasada, Las Guasquitas pudo cosechar su primer triunfo en lo que va del torneo al superar por 2 a 1 a su par de Barrio Alegre. El “Celeste” venía de gran regularidad pero cayó nuevamente y se aleja de los líderes.

La jornada sabatina de cuarta división culminó con el clásico pellegrinense y fue Atlético quien hizo vibrar a la hinchada que se hizo presente en el Complejo Polideportivo. El “Expreso” se pudo recuperar luego de la goleada pasada frente a Monumental al imponerse por 2 a 0 ante el “Globo” que sólo ha podido sumar en un encuentro.

Quien comparte la posición con FBC Argentino es Ferro Carril Oeste. El plantel “Ferroviario”, que venía de caer ante el “Celeste”, hizo valer su localia. Le ganó 2 a 1 a Giat de Beruti quien no pudo repetir triunfo para ubicarse en la mitad de tabla.

n Otras inferiores

Por el lado de quinta división el “Decano” fue más en la cancha del “Indio” y quedarse con el encuentro por 2 a 0. Con ese resultado el equipo de FBC Argentino está a un solo punto del líder y alejó así a Atlético TL de las posiciones de vanguardia. Barrio Alegre obtuvo su segunda victoria en el Intermedio al superar por 2 a 0 a Las Guasquitas en la cancha del “Colono”, mientras que Huracán se quedó con el clásico. Le ganó a Atlético Pellegrini por 2 a 1 siendo así su primer triunfo en esta categoría. El “Verde”, quien había igualado en la fecha pasada, consiguió una importante victoria frente a Giat por 3 a 0 para estar en lo más de la tabla con 16 unidades y seguir ilusionándose.

En sexta división nadie baja al “Decano”. Y es que FBC Argentino sigue haciendo bien las cosas en esta categoría. Ganó un partido clave ante Atlético TL, uno de los rivales directos, por 1 a 0. De esa manera, el plantel comparte la punta con 15 puntos con Ferro Carril Oeste que ganó y se prende en la pelea. El “Verde”, quien disputó sus encuentro el domingo, se impuso por 2 a 1 ante los berutenses. El “Celeste” puso sumar de a tres por primera vez al ganar en su vista a Las Guasquitas por 4 a 0, mientras que el clásico pellegrinense no tuvo vencedor. El “Globo” y el “Expreso” no se sacaron diferencias al igual sin goles por la sexta fecha de quinta división.

n Lo que viene

El Torneo Intermedio de las divisiones inferiores sigue este fin de semana. El sábado se jugarán cuatro partidos mientras que el domingo sólo habrá un encuentro. Giat vs. Las Guasquitas, Atlético Pellegrini vs. Ferro Carril Oeste, Club Progreso vs. Huracán y Foot Ball Club Argentino vs. Monumental abren la séptima fecha. Los encuentros entre Barrio Alegre y Atlético Trenque Lauquen cierran la jornada en la cancha del “Celeste” con los respectivos partidos de la LTF.