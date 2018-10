Los líderes se afianzan en el Torneo Villegas

Las canchas del Polideportivo Municipal “Poroto Abásolo” tuvieron doble jornada con el Torneo Final del Conrado Villegas. Y es que se disputó la Fecha 8 donde no hubo grandes sorpresas pero sí equipos que se acercan a los punteros. Los Luceros se afianzan en la categoría mayor, mientras que Aluminios TL está en lo más alto por la búsqueda del ascenso.

n Nadie lo baja

El sábado la Categoría “A” disputó sus encuentros desde las 14 en las canchas del “Poli”. Amunche Ripe y Baterías Ares no jugaron ya que sus rivales siguen sancionados sumando así otra victoria en la tabla. Marmolería Girard cayó por 4 a 2 ante La Esquina de Ana e Ibáñez Construcciones se impuso por 3 a 0 frente a Consucer. Fue triunfo por 3 a 1 de Mecánica LB, el primero, con Zapateros y Los Berutenses le ganaron 2 a 1 a Poceros Martino. Los únicos dos empates fueron sin goles dándose entre Nutrien AGS vs. UOCRA y El Noble vs. Los Luceros. A pesar de haber igualado éste último lidera con 17 unidades pero Amunche también tiene igual puntaje con un gol de diferencia.

n Categoría “B”

Los planteles que pelean el ascenso salieron el domingo por la mañana a la cancha. Remis 23 cosechó tres puntos ya que su rival, Repuestos lo de Pablo, no se presentó. Electroingeniería se impuso con la mínima a Poceros JP, mientras que fue triunfo por 3 a 1 de Autoservicio Bicentenario frente a Liv Agroinsumos. Aluminios TL goleó 4 a 0 a Lago Rojo y el resto de los encuentros fueron empates. Alambrados Simón vs. TL Embragues, Química Arco Iris vs. Juan Debernardi y Maxikiosco SB vs. AC Escapes igualaron por 1 a 1 y El Mate empató 2 a 2 ante Ferretería Barrio Norte.

Con esos resultados Aluminios TL sumó su séptima victoria para estar sólo en lo más alto de la tabla con 22 puntos y de cerca lo sigue Electroingeniería TL.