Los jubilados y la represión dejaron un debate dividido

La sesión del viernes por la noche fue la última del año, y también una de las más extensas del 2017. En dos horas y media, y con cinco concejales debutantes en la labor legislativa -se excluye, claro, a Mónica Estévez, quién ya tiene experiencia como concejal- la 1º Sesión de Prórroga del Concejo Deliberante giró en torno a cuatro desacuerdos entre bloques: el futuro Sistema Municipal de Estacionamiento Medido (ver aparte), la nueva Ley de Responsabilidad Fiscal para los municipios bonaerenses, y dos resoluciones de repudio presentadas por Unidad Ciudadana y dirigidas a la represión “desmedida e injustificable” del Gobierno Nacional en pleno debate por la Reforma Previsional, y una segunda sobre la propia Reforma, al considerar que se trata de un mero ajuste a los jubilados.

Sobre tablas, los concejales convirtieron en Decreto un pedido de licencia del intendente Miguel Fernández, desde el 17 de febrero hasta el 8 marzo, ya que planea un viaje al exterior por motivos personales. Una vez más, lo reemplazará en el sillón de Villegas 555 el jefe de la bancada de Cambiemos, Alfredo Zambiasio.

También sobre tablas, se convirtió en ordenanza la sesión de un terreno municipal a la Dirección General de Cultura y Educación de la Provincia, ubicado en calle San Martín, para la construcción de un Centro de Investigaciones e información Educativa (CIE). Será uno de los cuatro que funcionarán en todo el territorio bonaerense.

n Responsabilidad Fiscal

Los 10 votos del bloque mayoritario de Cambiemos sumados a los cuatro de las bancadas de 1País y UNA alcanzaron para darle el visto bueno a una ordenanza de adhesión al nuevo Régimen Provincial de Responsabilidad Fiscal -Ley Nº 14.984- que, en líneas generales, fija pautas impositivas y económicas para todos los municipios.

“Es el último eslabón del ajuste”, dijo el viernes la presidenta del bloque de Unidad Ciudadana, Mónica Estévez, y también “un apriete” que vulnera la autonomía de las municipalidades a la hora de contratar personal, especialmente los pase a planta permanente de los contratados, fijar tasas municipales o realizar cambios presupuestarios.

La concejal puso el acento en que la comuna que no adhiera al nuevo régimen no podrá recibir “asistencia financiera provincial y/o nacional”, es decir, que no recibirán ni adelantos de la Coparticipación Provincial ni Aportes del Tesoro Nacional (ATN). También señaló que la norma vulnerará acuerdos con el Sindicato de los municipales, plasmados el año pasado cuando se sancionó el Estatuto.

n Reforma jubilatoria

Por otro lado, los proyectos de Unidad Ciudadana para rechazar la Reforma Previsional y repudiar la represión, impulsaron a Mónica Estévez a exponer en el recinto un repaso histórico sobre los cambios cíclicos que tiene el país entre gobiernos populares y conservadores, cómo estos últimos gobiernan “para pocos” y cómo la gestión de Mauricio Macri ajusta las jubilaciones a exigencia, dijo, del Fondo Monetario Internacional.

Las iniciativas no prosperaron, pero todos los bloques coincidieron en repudiar cualquier acto de violencia. Alfredo Zambiasio llamó a dar a una discusión profunda sobre “qué país queremos”, dijo, poniendo el acento en los actos violentos que pudieron verse estos días en televisión, con encapuchados rompiendo veredas para arrojar piedras a la Policía, por ejemplo.

Rozando la medianoche, finalizó la sesión que cerró la actividad legislativa del 2017. En los próximos días, el presidente del Concejo, Claudio Figal, firmará el Decreto para adelantar en un mes el inicio del período legislativo 2018, por lo que las reuniones de comisiones arrancarán en marzo y se convocará para ese mes a por lo menos una sesión extraordinaria.

La UNLP prestará el servicio

Este mes se cumplió un año de la sanción de aquella ordenanza que “municipalizó” el sistema de Estacionamiento Medido. A lo largo del 2017, los chicos del Taller Protegido pasaron a ser empleados municipales, y parte de la recaudación se distribuyó entre instituciones de bien público.

En el medio de todo, quedaron varias licitaciones truncas porque pocas empresas ofrecieron prestar el servicio informático que requiere el sistema, y las que lo hicieron pidieron porcentajes que fueron desde el 16 al 29% de la recaudación.

Ahora, los concejales autorizaron al municipio a suscribir un convenio por cuatro años con la Universidad de La Plata para que ésta, a través del CeSPI (Centro Superior para el Procesamiento de la Información) se haga cargo del servicio, a un costo muy inferior, el 5% de lo recaudado en estacionamientos.

n El servicio

Sí, ese porcentaje “es plata que no queda en Trenque Lauquen” dijo el viernes la concejal Laura Angelini, quien desde su bloque se ha opuesto al sistema desde sus inicios al considerar que la tecnología no aporta productividad, es deficitario y su finalidad es puramente recaudatoria.

Por su parte, Alfredo Zambiasio (Cambiemos) recordó las licitaciones frustradas con proveedores privados y que el servicio que presta la UNLP es económicamente más conveniente. Asimismo, dijo que en los cuatro años que dura el acuerdo el municipio podrá desarrollar un sistema propio, con profesionales trenquelauquenses, que incluso a futuro puede venderse a otros municipios del país.

Tras el ida y vuelta entre los bloques, la ordenanza que autoriza a la comuna a suscribir el convenio con la UNLP cosechó 16 votos favorables contra los dos del bloque UNA, integrado por Angelini y Sebastián Solimano.