“Los inspectores de tránsito no están para molestar a la gente”

El director de Protección Ciudadana del Municipio, Martín Serantes se mostró preocupado por la reiteración de casos de agresiones hacia inspectores de tránsito que se registraron en los últimos días.

En este sentido destacó que “existen medios formales y legales como para presentar una queja si tienen algún reclamo con respecto al accionar de los inspectores” y aseguró que ningún hecho de violencia puede ser justificado.

Además indicó que “estamos preocupados porque en 72 horas hemos tenido tres hechos de agresión a inspectores”.

El director de Protección Ciudadana del municipio, Martín Serantes informó que a última hora del domingo, inspectores de tránsito fueron agredidos luego de infraccionar a un hombre y una mujer que circulaban en moto sin casco: “El personal le explicó los motivos de la infracción y al parecer la mujer se puso nerviosa y comenzó a agredir a los agentes. Y el hombre reaccionó mal agredió a los inspectores y tuvo que intervenir la policía porque rompieron un handy y otro desapareció”.

Al respecto el funcionario aseguró que “estamos preocupados porque en 72 horas hemos tenido tres hechos de agresión a inspectores. La semana pasada no salió en los medios pero tuvimos un caso con un inspector al que dos menores en una moto le pegaron una patada, lo tiraron al piso y después le pasaron con la moto por arriba del pie y tuvo que ser hospitalizado con cinco días de reposo. Y la verdad es que estamos preocupados por el nivel de violencia que existe”.

Por otra parte sostuvo que “me llamó mucho la atención que hoy en algunos medios se esté discutiendo si se encuentra justificada o no una agresión y eso es lo más preocupante porque creo que estos hechos de violencia no ameritan ninguna discusión posible”

n Reclamos

Además Serantes explicó que “existen medios formales y legales como para presentar una queja si tienen algún reclamo con respecto al accionar de los inspectores. Para eso está el director del área que en este caso soy yo o el intendente. En el caso de que alguien quiera reclamar el mecanismo es presentar la queja correspondiente que posteriormente se investigará en el ámbito administrativo y se tomará la sanción que corresponda. Pero esto me parece está llegando a niveles de violencia que no se si se habían visto anteriormente”.

Por otra parte el funcionario sostuvo que “estos hechos ameritan un trabajo conjunto por eso hoy (ayer) me voy a reunir con la policía y fiscalía porque hay muchas cosas para trabajar, pero sin la colaboración de la misma gente que pide por seguridad me parece que va a ser imposible”.

Y agregó: “La sociedad también tiene que comprometerse junto a nosotros y si tiene alguna queja, que la acerque a la Dirección. Los inspectores de tránsito no están para molestar a la gente y si hay alguna queja se recibe y en el caso que corresponda se tomaran las medidas pertinentes”.

n Personal

Con respecto al personal del área Serantes destacó que desde su llegada “encontré gente con muchas ganas de trabajar pero estos episodios hacen mella en la motivación de los inspectores. Todos tienen miedo de que les pase lo mismo, pero de mi parte trato de darles todo mi apoyo y tratar de ayudarlos. Y le pido a la gente que también les preste su apoyo porque no están en la calle para molestar a la gente y quiero que eso se entienda”.

Sin embargo reconoció que “desgraciadamente a nadie le gusta que le cobren una multa pero todos saben lo que está mal y lo que está bien. Hay un código de faltas que hay que respetar y todos sabemos cuáles son las leyes pero la gran pregunta es porque no las respetemos”.

Y además remarcó que “el inspector no es una persona que está para molestar, está para controlar y ese es su trabajo. Desde la Dirección del área siempre les pido que guarden las formas y también le pido a la gente que reclamen cuando un inspector no cumple con su trabajo porque nos sirve para cambiar las cosas que hay que cambiar”.

Por último Serantes manifestó que “si en nuestra sociedad el tránsito estuviese totalmente ordenado nosotros nos estaríamos ocupando de otras cosas que también ameritan la atención pero lamentablemente no se puede entonces pedimos la colaboración de la gente”.