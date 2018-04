Los gremios dicen que la inflación de marzo respalda su reclamo

La administración de María Eugenia Vidal confirmó hoy una nueva convocatoria para los sindicatos docentes. El llamado se dio luego de que el Indec registrara una inflación del 2,3% mensual en marzo y una acumulación por trimestre del 6,7%. Estos números, sumados a la preocupación expresada por el propio presidente del Banco Central, Federico Sturzenegger, son una carta que los gremios jugarán para volver a reclamar por la ruptura del techo del 15%.

“El tema de la inflación ya no lo tenemos que explicar los docentes. En este sentido vamos más fortalecidos, aunque también más preocupados porque lo que no pueden es crear las herramientas necesarias para frenarla. Vidal no puede volver a insistir con un 15% en tres cuotas porque el propio Gobierno nacional ya está planteando que la inflación es un problema”, le dijo a DIB la Secretaria General Adjunta de Suteba, María Laura Torre.

Con el mismo argumento, los sindicatos reclamarán nuevamente por la implementación de la cláusula gatillo, que ata el salario a la inflación una vez que esta supera el aumento pautado. “La gobernadora dijo ?vamos a hacer todo para que ningún docente pierda poder adquisitivo?. Eso se llama cláusula gatillo”, agregó Torre. De igual modo se expresó el Secretario General de Udocba, Miguel Díaz, quien pidió “que hagan una propuesta seria porque hay expectativas de la gente”.

Vale recordar que en el último encuentro paritario, el Ejecutivo ofertó un 15% (con cláusula de revisión), que incluía una mejora en el monto que se paga en concepto de material didáctico de 1.600 a 2.520 pesos, además de sumas extras por capacitación y presentismo. Tras rechazarlo, los gremios fueron al paro.

El FUDB define su plan

Frente de Unidad Docente Bonaerense (FUDB) ?que integran Suteba, FEB, Udocba, Amet y Sadop- se reunirá mañana para definir su estrategia de lucha en el marco del conflicto salarial que mantiene con el Gobierno bonaerense.

La del viernes será la séptima reunión paritaria entre las partes y se concretará luego de que los sindicatos mayoritarios (Suteba y FEB) votaran en asambleas continuar con las medidas de protesta.

El sindicato que lidera Roberto Baradel definió la semana pasada “profundizar” las acciones “en la más amplia unidad de los trabajadores bonaerenses con paro provincial o la mayor medida que sea garantizada”. Por su parte, el gremio de Mirta Petrocini resolvió medidas “tendientes a mantener el reclamo por un salario digno y seguir visibilizando la lucha del sector”. La reunión del FUDB se realizará mañana, luego de que Udocba culmine su consulta interna. (DIB) MT