Los Gatos participaron del Provincial en Azul

Fueron dos días intensos para el plantel femenino del Club Progreso. Y es que el voley se hizo presente en Azul para la 7ª Edición de la Copa “Gisela Rodas”. El provincial fue organizado por el Club Velocidad y Resistencia y se desarrolló en cuatro gimnasios locales con la presencia de 20 equipos femeninos y 10 masculinos.

El plantel trenquelauquense “Los Gatos”, de gran desempeño en la Liga local y que tienen ya varias coronas, accedieron a la Copa de Oro luego de una gran jornada sabatina.

n El Torneo

El Provincial se disputó en cuatro zonas y según las clasificaciones finales se accedía a las etapas de Copas de Oro, de Plata, de Bronce y la copa “Velocidad”. Los equipos participantes fueron: Zona A (Velocidad y Resistencia, Bragado V., V.Gesell “B” y V.A.Tandil), Zona B: (Los Gatos., Deportivo, Cesuar y V.Gesell “A”),

Zona C (Pehuajó, Estudiantes Olavarría, C.A. Gesell A, Daireaux), Zona D (Azul Voley, Mar del Plata, Atlético 9 de Julio y Unión de Tandil) y Zona E (La Pampa V, Necochea, C.A. Geselll “B” y Siempre presente).

El equipo dirigido por Marcos López Rodríguez ganó los tres partidos del primer día de actividad accediendo así a la fase del domingo en la Copa de Oro al quedarse con su zona.

n Gran resultado

En diálogo con La Opinión, la atacante de “Los Gatos”, Sofía Pujals, hizo mención a que fue un provincial de muy alto nivel y quedaron felices por esta experiencia. “Todos los equipos eran federados. Perdimos el partido de cuartos de final contra Club Atlético Villa Gesell (plantel de primera división) quienes se quedaron con el torneo”. Por su parte, las chicas disputaron el partido por el 5º puesto donde lo ganaron y quedando ubicadas en esa posición en toda la Provincia.

El equipo integrado por Natacha Depaulo, M. Elvira Conde, Patricia Krotter, Belén Reartes, Florencia Moralli Paso, Delfina La Rosa Saubidet, M. Emilia Ahmar, Sofía Pujals, Mariela Ayesa y Lía Magnasco siguen cosechando grandes logros no sólo a nivel local sino en más torneo de gran nivel.

n El viernes

Mañana la Liga de Voley Femenino continúa con más acción en las canchas del Polideportivo Municipal “Poroto Abásolo”. Se llevará a cabo la Fecha 3 del Torneo Clausura y desde las 21 se jugarán los partidos entre CEF Nº18 vs. Progreso y Monumental vs. Barrio Alegre. Una hora más tarde se medirán Salliqueló vs. FBC Argentino y Pellegrini vs. Ferro Carril Oeste.