Los enfermeros esperan una propuesta y analizan medidas de fuerza

La enfermera Alicia Doddate que participó de la reunión de hoy al mediodía entre el intendente, las autoridades sanitarias y los representantes de los trabajadores de la salud dijo que esperan el miércoles una contra propuesta del Municipio y que si no los conforma irán a una medida de fuerza.

Lo dijo entrevistada en Oeste BA Radiode FM Omega. Allí dijo que presentaron un petitorio de 7 puntos entre los que se destacan:

– Recategorización

– Adicional de 10 mil pesos por pandemia

– Pago doble los sábados y domingos

– Incremento del 50% en el pago de la hora nocturna

– Pago de insalubridad

– Pase a planta permanente de los jornalizados

“A algunos temas el intendente ya nos adelantó que no, que elaborará su propia propuesta que nos presentará el próximo miércoles. Nosotros queremos decir que estamos muy unidos y que si la propuesta no nos conforma evaluaremos medidas a seguir”, adelantó en la entrevista radial.

“Nosotros no pedimos la intervención del sindicato somos enfermeros autoconvocados, no queremos que participe el sindicato de municipales, hoy estuvo en la reunión porque los llevó el intendente pero nosotros no queremos que estén el miércoles”, enfatizó con fuerza.

“Con lo que ganamos hoy no llegamos al 15 del mes, estamos sometidos a un fuerte estrés por la pandemia y le sumamos nuestra situación económica, muchos de los compañeros trabajan turnos de 12 horas para que la plata alcance. No estamos consideramos personal profesional, una enfermera que recién ingresa cobra 23 mil pesos” concluyó.