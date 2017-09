Durante la jornada de ayer el centro de nuestra ciudad no tuvo el movimiento que habitualmente se registra en el inicio de la semana. Y ello se explica por una muy simple razón: los empleados de comercio tuvieron su merecido descanso por conmemorarse su día que si bien se festeja cada 26 de septiembre en esta oportunidad fue adelantado para este lunes.

Y en una recorrida por el centro se pudo ver a muchos de los grandes comercios con las persianas bajas. Así, los grandes supermercados, cadenas de electrodomésticos y artículos para el hogar no tuvieron actividad; los que sí trabajaron fueron los almacenes de barrio o de origen asiático, también aquellos comercios atendidos por sus propios dueños que estuvieron abiertos durante la jornada.

Al respecto la titular del Sindicato de Empleados de Comercio, María Luján Persani aseguró que no se recibieron denuncias por el no cumplimiento de la ley que establece este día como no laborable para los empleados de comercio. Además habló de los festejos que en esta oportunidad se concretarán el próximo 15 de octubre.

n Denuncias

Según informó Persani, “este año no recibimos denuncia sobre comercios que no estén cumpliendo con la ley que establece que es un día no laborable para los empleados. Desde el primer día en que esto se convirtió en ley siempre tuvimos algún inconveniente pero con el correr de los años esto fue cambiando y cada año que pasa afortunadamente tenemos que trabajar menos porque casi no hay empresas que no cumplan con la ley”.

En este sentido explicó que “el empleado de comercio tiene el derecho de quedarse en su casa, si va a trabajar nadie le va a pagar doble, ni nada de más porque corresponde que esté fuera del trabajo. Si la ida al trabajo es presionada se puede denunciar. Pero no tuvimos ninguna denuncia y el empleado tuvo su merecido día de descanso”.

n Actualidad

Con respecto a la actualidad del comercio a nivel local Persani indicó que “más allá de que el consumo ha caído, nosotros vemos que no ha habido un cambio muy abrupto en la actividad”.

En este sentido señaló que “nosotros no hemos tenido nunca una baja en el número de afiliados y eso da una pauta de que si bien no hubo crecimiento, la situación laboral en el sector se mantuvo estable”.

Al respecto sostuvo que “el más complicado siempre es el comercio chico que por ahí tiene uno o dos empelados y por la caída del consumo le cuesta mantenerlo. Pero en líneas generales se ha visto que el empleador hace un esfuerzo para mantener los puestos de trabajo y eso se ve reflejado en que si bien no hemos tenido aumento en el número de afiliados, la situación se mantiene estable”.