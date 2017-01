Los dos imputados por el delito de violación ahora están detenidos

La jueza de Garantías Alicia Cardosi hizo lugar al pedido del fiscal Manuel Iglesias y dejó detenidos a Sannutto y Haurat que fueron aprehendidos el jueves en sendos allanamientos. Los procedimientos se cumplieron de urgencia en el edificio de departamentos –Cuello al 100- donde se consumó el abuso y en la avenida Villegas al 400.

Como ya se ha informado, hay otros tres hombres vinculados al caso. Han declarado ante el fiscal Iglesias que dispuso una serie de medidas a fin de determinar fehacientemente el grado de responsabilidad que le pudo haber cabido a cada uno. Los tres han presentado el pedido de eximición de prisión que aún no estaría firme.

n Los hechos

Inicialmente la causa está caratulada “Abuso sexual” pero podría variar en el caso de que se compruebe la existencia de agravantes.

Por otra parte, el lunes se presentó en la UFI 5 el penalista Ricardo Kurlat quien asumió el rol de particular damnificado.

El episodio, inédito por sus condimentos, en la historia policial trenquelauquense, ocurrió el jueves pasado en las primeras horas de la mañana

Una muchacha de 20 años salió de un local bailable al que había concurrido con dos amigas. Se separó de ellas y fue con Sannutto al departamento de éste. Luego aparecieron otros cuatro hombres, dos de los cuales se fueron pronto. En el departamento quedaron tres, incluido el dueño de casa, y fue entonces que se produjeron las secuencias del abuso cuyos detalles, conocidos a través de los dichos de la víctima, se mantienen en estricta reserva.

La chica salió luego a la calle, descompuesta. Fue auxiliada por una vecina que pasaba y que le avisó a la madre. La víctima fue trasladada al hospital donde efectivos de la Comisaría de la Mujer le tomaron la denuncia. Y esa misma tarde se produjeron los allanamientos.

n Las marchas

El viernes a la tarde se concretó una marcha de repudio. Más de 200 personas se congregaron en la plaza San Martín y luego marcharon a la Comisaría donde el sub. comisario Marco Arregui explicó que desde la Justicia se cumplían todos los pasos. Luego la columna se desplazó a Fiscalía reclamando la presencia del fiscal, Manuel Iglesias quien bajó acompañado por el secretario Esteban Ochoa. Respondió puntualmente a todos los planteos, reiteró los nombres de los dos aprehendidos y aclaró que no daría los de los otros tres involucrados (era una de las exigencias) porque no correspondía.

El sábado se difundió la versión de que los aprehendidos (que ya no estaban en Trenque Lauquen) iban a ser liberados al mediodía. Y empezaron a convocar –a través de las redes sociales- para esa hora, frente a la Comisaría.

Sólo fueron una veintena de mujeres a las que recibió Arregui reiterando que Sannutto y Haurat estaban presos.

Finalmente el lunes, otra convocatoria. Si bien el detonante fue lo sucedido el jueves, el encuentro en la plaza, donde acudieron algunos artistas, giró en torno al mensaje de la leyenda “Ni una menos”.