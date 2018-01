Los docentes están a la espera de un inicio de paritarias

Luego de que el Frente de Unidad Docente bonaerense (FUDB) adelantara que rechazará “de plano” un posible aumento salarial del 15% de cara a las paritarias 2018 y reclamara por una “urgente” convocatoria a paritarias donde se garantice la continuidad de la denominada “cláusula gatillo” de ajuste por inflación, no hay buena expectativa por que en el corto plazo se convoque a una negociación entre el gobierno y los educadores. Así lo marcaron desde gremios a nivel local, en coincidencia con el panorama que se marca desde las cúpulas.

Desde las bases trenquelauquenses destacaron que “todavía no hubo ningún ofrecimiento oficial” y que por el momento el aumento del 15% es un rumor. Mientras que a nivel provincial el titular de SUTEBA, Roberto Baradel, exigió el comienzo de la discusión salarial y adelantó que se rechazará de plano un 15% de aumento si es que llega a proponerse, algo que también marcó la titular de la FEB, Mirta Petrocini. Mientras que en esa línea Miguel Díaz, de UDOCBA, consideró que “lo que pretende el gobierno es lisa y llanamente una rebaja salarial”.

Además la agencia DIB señaló que desde el gobierno bonaerense analizan la posibilidad de no reeditar este año la cláusula gatillo para la negociación paritaria y eso también genera malestar en los educadores.

N Sólo rumores

Con todo esto, María José André, referente local de UDOCBA, destacó que “por ahora ni siquiera se ofreció el 15 por ciento que corrió por los medios”. “No hubo llamado a paritarias. Nosotros nos hicimos eco de los rumores y rechazamos el 15 de base. Quedamos casi 4 puntos abajo de la inflación del año pasado, ya que tuvimos un 21% y la inflación se midió en un 24,8. Y nos deben la cláusula gatillo de 2017 más lo que está planificado para este año, que es alrededor del 20”, señaló.

Por su lado, Alicia Scuri, referente de la FEB trenquelauquense, también remarcó que hasta ahora no hubo reunión con el gobierno y eso es justamente lo que se está pidiendo, y que “la idea es que esto llegue lo antes posible porque luego probablemente pasará un tiempo hasta que las partes se pongan de acuerdo, porque nunca eso es de entrada”.

Además la entrevistada añadió que entre varios rumores “se habla por las noticias que no habrá cláusula gatillo no sólo para los docentes sino para ningún empleado, así como que los gremios ya dijeron que no al posible 15%”.

N Reunión

Por el momento, desde el gobierno no precisaron en qué fecha podría realizarse la paritaria, aunque indicaron que antes de esa instancia el Ministerio de Trabajo deberá convocar a la Mesa Técnica Salarial, el espacio en el que se discute la composición de los sueldos.

En ese marco, los gremios que componen el FUDB (AMET, FEB, SADOP, SUTEBA y UDOCBA) pidieron una reunión con el director general de Cultura y Educación, Gabriel Sánchez Zinny, que según afirmaron fue “solicitada en tres oportunidades sin respuesta alguna hasta la fecha”.

De todas formas, en los gremios no hay expectativa porque las negociaciones comiencen en lo inmediato. “Es una lástima que se pase el tiempo y sigan sin llamar. La última reunión fue en noviembre y ahí no se ofreció nada. Se escuchó a los gremios, que pidieron blanqueo salarial y un salario digno, por encima de la línea de pobreza que marcan ellos mismos, pero el gobierno no ofreció nada. Y después sí hubo reuniones técnicas, pero que no son salariales sino de condiciones de trabajo a nivel infraestructura y salud, entre otras cosas”, comentó la dirigente, añadiendo que “hoy el mínimo de un docente está en $ 12 mil y la línea de pobreza del INDEC está en $ 15 mil, de modo que una familia necesita más que eso, así como un docente con un sólo ingreso que alquila no llega a fin de mes”.

Y de esta forma, André concluyó sosteniendo que “no hay expectativas porque haya paritarias en poco tiempo” y explicó que a su entender puede que desde el gobierno la situación actual se vaya a estirar hasta los últimos días de febrero, argumentando que no sabe si hay gente en condiciones de ir a paro y afrontar los descuentos.