Los desagües trabajaron a máxima capacidad y se colocó una bomba en el Parque Pastor

Además se colocó una bomba en el parque Pastor, para bajar el nivel de agua en ese sector. Y se registraron caídas de algunas ramas y de dos árboles, uno en Vignau y Mariano Moreno, y otro en un espacio público.

El director de Infraestructura, Marcos Soriano, señaló que “las calles de tierra están en su mayoría bien, pero con el tránsito se van deteriorando porque el suelo es arenoso. Por eso pedimos al tránsito pesado que no circule por las mismas por 48 hs.” y agregó que “algunos canales de desagües pluviales, como el de Batallón 2 de Infantería, están colapsados por el agua caída” pero aún responden.

Soriano informó sobre trabajos que se realizaron en la calle Vignau, donde funciona un colegio privado, y señaló que “incorporamos 100 camiones de tierra para darle el perfilado correspondiente; además decidimos compactar el suelo con rodillo liso con vibrador, que funcionó muy bien. Lo mismo hicimos con el loteo de Herradura de Argentino. Incorporamos 120 camiones de tierra. Tenemos unos sectores en los que se han encajado vecinos pero es propio de la cantidad de agua caída y de un sector que todavía por cuestión de tiempo nos faltó compactar”.

En relación a la acumulación de agua en los reservorios, Soriano señaló que “vamos a colocar una bomba en calle Pastor porque los canales que van hacia ahí están llenos, por lo que vamos a bombear al canal Paul Harris para bajar el nivel del agua del Parque” y advirtió: “Dan lluvia hasta el fin de semana, tenemos que estar preparados. Les pedimos a los vecinos que nos informen si ven calles cortadas”.

Por su parte, el director de Espacios Verdes, Federico García, indicó que “no hemos tenido grandes inconvenientes, por suerte ha sido solo lluvia. Durante la madrugada tuvimos algunas calles anegadas pero teniendo todo en condiciones, la situación a las 7 de la mañana era normal”.

Consultado por las caídas de árboles indicó que “solo hubo un árbol que afectaba el tránsito en Vignau y Mariano Moreno, algunos gajos de distintos tamaños y un árbol en espacio público que como no es una emergencia, lo iremos sacando después de atender las prioridades”.

Tanto García como Soriano coincidieron en solicitar a los vecinos que no arrojen desechos en los canales o desagues, ya que eso complica el normal escurrimiento del agua, con el riesgo que eso implica.

BERUTTI

El delegado de Berutti, Daniel Fernández, indicó que en ese localidad desde las tres de la mañana estuvieron las bombas prendidas y la situación controlada. “La calle Paso es la más comprometida y la calle Solari también tiene agua”, dijo Fernández e informó que cuando bajó la intensidad de lluvia.

Fernández agregó que en la Delegación no recibieron hasta el mediodía reclamo de ningún vecino por ingreso de agua a sus viviendas, y precisó que hasta las 9 de la mañana ya habían llovido 174 mm.