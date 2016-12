Los concejales presentaron su “Anuario” con el trabajo realizado durante 2016

Ayer en horas de la mañana, concejales de los distintos bloques que integran el Honorable Concejo Deliberante brindaron una conferencia de prensa en la cual detallaron parte del trabajo realizado, desde el cuerpo legislativo, durante este año.

En ese marco, se hizo entrega a los distintos representantes de los medios de prensa locales de una carpeta con el nombre “Qué se hizo” con un detalle completo sobre lo actuado desde el 10 de diciembre del 2015 hasta la fecha.

El primero en tomar la palabra fue el presidente del cuerpo legislativo, Claudio Figal quien explicó el motivo de la convocatoria. “Como somos los representantes de nuestros vecinos, nos debemos a ellos y, como cumplimos una función pública, tenemos que rendir cuentas. Esto es, aparte de la salutación que queremos mandarle a la gente con el deseo de que pasen unas felices fiestas, aprovechamos para decirles lo que hemos hecho en el año, una especie de rendición de cuentas porque estamos administrando fondos de terceros que no solamente está en lo que se fija en la página del HCD donde hay información, sino que también creemos que hay que mostrar lo que se trabaja día a día porque no se trata solamente de las sesiones sino que todos los días se hacen tareas, se reúne gente que debate en los distintos trabajos de comisión. Por eso hemos plasmado en esta carpeta cada uno de los temas que hemos trabado”, dijo.

n Fortalecer lazos

Figal señaló que “la idea nuestra es seguir fortaleciendo esa comunión de Concejo hacia la gente para que la comunidad conozca la función del cuerpo. Hay un Departamento Ejecutivo que es importante por su gestión, pero que también que hay otro Departamento Legislativo tan importante como el Ejecutivo que tiene dos misiones muy importantes: la del control de la gestión del ejecutivo y la de darle las herramientas a través de resoluciones, leyes y ordenanzas, para que pueda funcionar el Ejecutivo”.

Por último, explicó que “la Ley Orgánica establece que nosotros tenemos para gastar del presupuesto total del municipio hasta un 3% y sólo presupuestamos un 1,73% y de ese 1,73% hemos gastado, de los ejecutado hasta hoy, solamente el 73%. Le queremos decir a la gente que lo hacemos con responsabilidad y defendiendo los fondos de todos los habitantes que son los que aportan”.

n Responsabilidad

Por su parte, el presidente de bloque de Cambiemos, Alfredo Zambiasio, comentó que “yo decía ayer un poco en chanza que si alguna excusa no tenemos en nuestra gestión de gobierno es no haber podido sancionar aquellas normas que entendíamos como fundamentales porque con el apoyo responsable de todos los bloques opositores hemos sacado el ciento por ciento de las ordenanzas que el DE pidió. Esto es un reconocimiento que vale la pena resaltar. Se ha trabajado con responsabilidad, por momentos con mayor tensión, por momentos con menos tensión pero metiéndole horas de trabajo en comisión y dentro de nuestras posibilidades facilitándole al DE todo lo que tenía que ver con las ordenanzas principales como lo fue el Presupuesto y la ordenanza impositiva”, dijo.

Asimismo, sostuvo que “con respecto a las restantes diría que la gran mayoría de ellas, me atrevería a decir que en un 90% fueron sancionadas por unanimidad, vale de decir, por el voto positivo de los 18 concejales. Esto es un mensaje hacia la sociedad y vecinos en su conjunto que si seguimos transitando por este camino de diálogo y búsqueda de acuerdos estamos en la senda correcta y vamos a estar todos los días un poquito mejor”.

n Agradecido

Por último, el concejal Jorge Jordán de Unidos por Trenque Lauquen agradeció a toda la gente que se desempeña en el Concejo Deliberante que con su labor ha colaborado para concretar los objetivos realizados durante el año. “Este es un trabajo en equipo, somos 18 concejales, más mucha gente que se desempeña en administración, mantenimiento y demás áreas que permite que se trabaje de la mejor manera”.

Por otro lado, señaló que “como bloque minoritario hemos trabajado en ordenanzas más que importantes que ha sancionado este Concejo en el 2016 que marcan un antes y un después en Trenque Lauquen como son los créditos universitarios, como va a ser la inauguración de la residencia estudiantil, la municipalización del estacionamiento medido sacando 25 chicos de la calle”, dijo antes solicitar sobre el final que, de cara al año próximo y en referencia a los álgidos debates que se dieron en el torno a temas como agroquímicos y pirotecnia “bajar los decibeles de agresividad, se puede construir hablando moderadamente”.