Los cambios nos cambian

El primer artículo que escribí lo hice pensando en el virus, la reacción, las consecuencias, el comienzo y el efecto que causó en las crisis económicas y políticas de la sociedad. Eso es casi todo lo que pensamos que es importante cuando una nueva crisis comienza. En este artículo me refiero más a la parte humana, psicológica, emocional de la sociedad, de cómo cada cultura reacciona frente a una crisis y cómo actúa o responde a esa experiencia, de acuerdo a sus genes, su historia y su cultura. Como ha ocurrido en el pasado, el futuro determinará cuánto de las costumbres y tradiciones impuestas por la genética de nuestra cultura y las nuevas prácticas establecidas por la epidemia, serán cosas del pasado y cuántas que fueron parte de una vida “normal” se recuperarán. De una cosa estoy convencido y esto es que, en situaciones como éstas, los intercambios internacionales de conocimientos se hacen más amplios. “La Opinión” hace unas semanas, publicó un muy buen artículo escrito por Ricardo Kurlat, el cual me brindó un conocimiento más amplio de la historia y las consecuencias de la cuarentena y epidemias en el pasado.

Los cambios

Cambios siempre ha habido en la historia, éstos ocurren diariamente. Sin embargo, hay cambios que interrumpen y hay otros que aceleran la normalidad del proceso. El teléfono, desde el telégrafo a los cables marinos y a los celulares; la computadora, desde la máquina de escribir a los micro chips; el transporte, desde el tren a los jets y los viajes espaciales… éstos son cambios que se han dado y todos, de una forma u otra, nos han afectado. Los cambios se han dado tan rápido y nosotros por ser los humanos que somos y como instrumentos en esos cambios, nos aceleramos en los cambios.

Este cuento de hadas tiene también su sapo y de vez en cuando todos estos adelantos de la historia, que nos hacen sentir más seguros, más felices, más progresistas, más inteligentes, más independientes, nos ponen un desvío en el camino para que miremos hacia el pasado y el futuro de nuestro mundo.

Todos estos cambios en las comunicaciones, nos han y nos siguen transformando: con el teléfono hemos perdido mucha de nuestra privacidad, lo mismo con la computación, que todo lo que ponemos en información es para nosotros comprar o para que otros la vendan.

Frenos y encontronazos

Hoy enfrentamos uno de esos encontronazos de la historia, que nos pone los frenos de emergencia y cuando el mundo parecía se achicaba y los individuos se sentían el uno más cerca al otro, aparece el desafío a la hipótesis de que “no men is an island” (el individuo no es una isla). La epidemia nos quiere hacer pensar de otra manera, “el aislamiento es la solución”. Cuando las personas se necesitan más, es cuando las separan, las aíslan unos de otros. Comenzando con las plagas de Egipto, la lepra, AID y otras crisis más.

En todos los casos lo primero que se recomendó y se estableció es el aislamiento de las personas. Hoy, durante el coronavirus, lo llamamos “social distance” (distancia social); dos metros de distancia entre el otro y yo, además del lavado de las manos con jabón por veinte segundos y muy a menudo, desconfiando de “ése… no tendrá el virus, ¿no?”. En situaciones como éstas, la ciencia médica y las ciencias sociales se chocan. Esa separación causa efectos en las personas. Éstas tienen que adaptarse, aunque cueste y la sociedad por ende se transforma y ya no es lo que fue.

Reacciones: iguales y distintas

Todas las culturas, razas y grupos étnicos cuando una crisis de este tipo como el coronavirus aparece, reaccionan en forma diferente. Aunque la determinación de todos sea la misma, el efecto que ejercen en las diferentes clases sociales no es igual. Por ejemplo, en el norte del país el efecto del virus se hizo sentir de una forma y en el sur de otra, lo mismo ocurre en el este y el oeste. En la mayoría de los casos tiene su explicación: recursos económicos, acceso a los centros de salud, dieta, cultura y etnia. El efecto del virus y el porcentaje de muertes a causa del virus entre los negros es mucho más alto que entre los blancos; el efecto del virus en los países del primer mundo es diferente a los de los países en desarrollo o del tercer mundo.

Los únicos que reaccionan de una misma forma o similar en esta situación del virus son los médicos, enfermeras, asistentes médicos, custodios, administradores de instituciones de salud. Para ellos la vida, la salud y la muerte son parte de la vida diaria. Yo a todos estos los pongo como un grupo humano al servicio de la vida y a todos ellos les debemos agradecer por lo que hacen y en circunstancias especiales como éstas, cuando enfrentan los riesgos que toman.

Siempre lo mismo

Hoy es el coronavirus, pero siempre hubo en la historia de la humanidad desvíos similares, no es nada nuevo. Desde el comienzo de la historia las plagas de Egipto en tiempos bíblicos, la lepra de la época medieval 2.500 años antes de Cristo, la fiebre amarilla, el ébola, el sida, el cólera y varias otras más, han sido parte de nuestra historia y siempre seguimos diciendo lo mismo: “quizás ésta sea la última”… pero el cuento no termina ahí. Los que no las han vivido no creen lo que ven y se desesperan.

Las ciencias y las autoridades siempre han usado las mismas tácticas para controlar epidemias como éstas: a los leprosos, así llamaban a los que tenían esa enfermedad, los aislaban mayormente fuera de los lugares poblados; en algunos lugares los poseídos por la enfermedad llevaban dos tablillas, una en cada mano para hacerlas sonar una contra otra para hacerse anunciar y la gente se hiciese a un lado y no se contagiase. Con el tiempo los ponían en leprosarios.

Cien años de soledad

No está de más a veces traer a colación situaciones producto de la imaginación o humor de nuestros titanes de la literatura. Pensando en eso, me vino a la memoria Gabriel García Márquez, en su obra maestra “Cien años de soledad”, que le otorgó el premio Nobel de Literatura en 1982. En una parte de su historia escribe: “cuando Arcadio José Buendía se dio cuenta que la epidemia del insomnio había invadido Macondo y que nadie escapaba a la peste, reunió a las autoridades del pueblo, los cuales decretaron cerrar todos los lugares que servían comida y agua a los que llegaban, porque se dieron cuenta que la contaminación se hacía por la boca“.

Y sigue la historia… “en las afueras del pueblo había muchos árabes los cuales se dedicaban a la crianza de las ovejas; a cada oveja les ponían una campanita alrededor del cuello para que los pastores supiesen dónde ellas estaban. Las autoridades de Macondo, para parar la epidemia, ordenaron que se sacaran todas las campanas que los árabes, dueños de las ovejas, les habían puesto y que las mismas se pusieran a la entrada del pueblo para que la gente que estaba sana, se las pusieran en el cuello para que el resto supiera que ellos estaban sanos.

Tal fue la efectividad de la cuarentena que llegó el día en que la situación de emergencia se tuvo por cosa natural y se organizó la vida de tal modo que el trabajo recobró su ritmo y nadie volvió a preocuparse por la inútil costumbre de dormir”.

Por: Arnoldo Casas Zgraggen – Profesor de Antropología – Estados Unidos