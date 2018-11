Los beneficios de estudiar en Trenque Lauquen

El año está por terminar y son muchos los jóvenes de Trenque Lauquen que se encuentran culminando sus estudios secundarios y se encuentran por estos días organizando para, el año que viene, iniciar una nueva etapa en sus vidas. Muchos de ellos deciden dejar la ciudad e instalarse en urbes más grandes mientras que, otros, eligen interiorizarse sobre las carreras que se ofrecen en el ámbito local.

Entre las instituciones educativas de Trenque Lauquen que brindan la posibilidad de desarrollar estudios terciarios se encuentra el Instituto Superior de Formación Docente Nº 144. La Opinión entrevistó a Luchina Ortolani, su directora quien detalló las características de cada carrera que, durante el 2019, pueden cursarse en esta casa de estudios y que, a partir del próximo 3 de diciembre de 19 a 21, los interesados pueden comenzar a inscribirse.

Asimismo, analizó el presente de los institutos superiores de formación docente que funcionan en varias localidades del interior y la dificultad de mantener las carreras en relación con sus matrículas como exige la Dirección Provincial de Educación Superior. “Se desconoce la realidad del interior”, afirmó.

n Estudiar acá

En sus primeras palabras, Ortolani contó: “Hoy hay un gran porcentaje de chicos de la secundaria que deciden irse a estudiar a Buenos Aires. La realidad es que muchas veces se van a estudiar y hay un gran porcentaje que vuelve. Y la salvedad es que este año no sabemos si vamos a tener la posibilidad de reabrir la inscripción en febrero. Por eso es tan importante que los chicos sepan que las inscripciones para los institutos y la UTN son en diciembre. En febrero no sabemos si vamos a poder abrirla otra vez como otras veces lo hemos hecho y la realidad es que los chicos del interior empiezan a pensar en su futuro recién en febrero. Muchos ya están decididos a irse a Buenos Aires, prepararon todo y están por salir pero resulta que no tienen materias aprobadas del secundario y se tienen que quedar un año acá. Otros que se van y por alguna razón vuelven. Es un cambio tan brusco y quizás sea bueno que tuvieran la previsión de pensar la posibilidad de estar anotados en Trenque Lauquen, más que nada porque las carreras de los institutos, que son a nivel regional, se abren porque hay una necesidad concreta de docentes o de personas capacitadas en una profesión”.

n Carreras

En este sentido, la profesora contó: “Nosotros tenemos abierta la carrera de Educación Física que sería, junto con la carrera de Educación Inicial, las principales con más cantidad de alumnado. Seguimos viendo que sigue habiendo gran demanda de docentes de Educación Física y docentes de Inicial durante todo el año. Y en estas dos carreras salen gran cantidad de egresados y pueden acceder a una suplencia”, señaló.

Por otro lado, la entrevistada se refirió al profesorado de Inglés que tiene una duración de cuatro años de la misma manera que los profesorados de Nivel Inicial y Educación Física. “La diferencia que tiene con estas últimas dos carreras es que tiene un año de curso introductorio porque la carrera no apunta a enseñar inglés sino a enseñar cómo se enseña inglés. Es decir que uno tiene que tener un nivel de inglés básico para poder acceder a la carrera. Este instituto cuenta con ese nivel básico que se da durante el primer año. Las posibilidades de ingreso son: rendir un examen y entrar directamente a primer año o, directamente, venir con el conocimiento que tengan y hacer ese curso básico y llegar a la base y después recién arrancar la carrera”, comentó.

n Tecnicaturas

Por último, se refirió a las tres tecnicaturas disponibles. “Una es la Tecnicatura Superior en Turismo, la Tecnicatura Superior en Administración de Recursos Humanos y Bibliotecaria de Instituciones Educativas. Las dos tecnicaturas, tanto en Turismo como en Recursos Humanos tienen una gran demanda laboral. Los alumnos que tenemos en tercer año de Recursos Humanos ya están teniendo ofertas laborales luego de haber pasado por las prácticas profesionalizantes. Es decir que la salida laboral es concreta”, expresó.

En este sentido, comentó que “en el caso de Turismo hicieron una gran recorrida a nivel local y están buscando otro tipo de salidas locales de desarrollo de empresas locales como para desarrollar todo lo que es turismo en Trenque Lauquen. Es una necesidad promocionar esa faceta y los chicos de Turismo están teniendo también posibilidades de trabajo concretas”.

Respecto de la carrera de Bibliotecario de Instituciones Educativas, Ortolani explicó: “La carrera de biblioteca es una post titulación y para acceder al titulo de Bibliotecaria de Instituciones Educativas uno tiene que tener un título de base docente. Pero haciendo un año se puede ser auxiliar de biblioteca que también tiene posibilidades de trabajo porque se puede trabajar en la Biblioteca de Judiciales, en la Biblioteca Rivadavia, es decir, en bibliotecas que no sean de una institución educativa”.

n Matrícula

Consultada sobre cuál es la repercusión que han tenido estas carreras en los últimos años, la docente señaló: “Siempre es muy despareja la matrícula. Lo que es Educación Física e Inicial siempre hay cantidad de alumnos y un muy buen número de egresados, en el resto se va haciendo de a poquito. En el Profesorado de Inglés nos cuesta mucho mantener la matrícula y tener el número que nos exigen desde Educación Superior. Son 20 alumnos al inicio del ciclo lectivo y después nos encontramos con gente sin título dando clase. Es decir, la salida laboral está pero lo que nos falta es el alumnado. Esto es una cuestión a tratar con Educación Superior que no refleja la realidad del interior. Se pretende que uno tenga 20 alumnos al inicio de la carrera, que se diría que es un número bajo, pero si se tiene en cuenta que en el distrito el 80% de los chicos están pretendiendo irse a estudiar afuera y nosotros tenemos siete carreras estamos hablando que unos 150 alumnos tienen que quedarse a estudiar en Trenque Lauquen. Entonces, los números nunca terminan de cerrar. Esa es una cuestión que estamos peleando desde lo que es ciclo superior porque nos piden que reflejemos y trabajemos con la realidad que tenemos pero a su vez nos exigen cosas que exceden nuestra propia realidad. Los docentes hacen un trabajo arduo buscando y sacando gente de donde sea para cubrir ese mínimo de alumnos. Porque sino, la realidad, es que se corre el peligro de que se cierre la carrera. Y esto va a llevar a que en un momento la única opción sea estudiar en Buenos Aires”.

n Buenos Aires y el interior

Por otro lado, comentó que “la otra realidad que también es un mito, es el hecho de decidir irse a estudiar a Buenos Aires porque el nivel es mejor y en realidad todas las carreras que se dictan en los institutos locales tienen un muy buen plantel docente. Todos los institutos de toda la provincia se reglamentan con las mismas normativas y con las mismas instancias de concurso donde cada docente tiene que venir a presentar su proyecto y realizar un concurso con docentes idóneos que evalúan ese proyecto. Cuando uno va a Buenos Aires el trato es mucho menos personalizado y mucho más tajante. Uno desaprueba y no hay posibilidad de nada. Nosotros acá conocemos a los alumnos, sabemos quiénes son, sabemos de sus trayectorias, sabemos de dónde vienen, a dónde quieren ir, sabemos si son chicos de otros pueblos que están haciendo un esfuerzo para venir a estudiar. El trato es personal y eso no significa que sea más sencillo aprobar las materias ni que la exigencia sea menor. Sino que simplemente sabemos quiénes son los alumnos, los conocemos. Acá hay una realidad que es mucho más amable con ellos”.

Sobre el final, hizo referencia a la variable económica que, en un contexto económico como el que hoy se vive en el país, no es un dato menor.