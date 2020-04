“Los barbijos los hacemos para que la gente que los necesite, puede llevárselos gratuitamente”

En el marco de una pandemia que preocupa a todos, las acciones solidarias por parte de vecinos de Trenque Lauquen no se detienen. Hace algunos días, La Opinión publicó una nota que hacía referencia a un grupo de vecinos que realizaban barbijos que luego eran donados a instituciones que los requerían.

Hoy, este medio presenta el trabajo realizado por dos vecinos de la ciudad, Nilu Odriozola y Javier Fuhr, quienes también trabajan desinteresadamente en la confección de barbijos que entregan de manera gratuita a las personas que los necesitan. Ellos cuelgan la producción de barbijos en una cuerda ubicada en la vereda de su domicilio, Pereyra Rosas 165, para que todo el que lo necesite pueda retirar uno o varios.

“Como notamos que no había barbijos en los comercios, y los que había eran muy caros, los empezamos a hacer nosotros juntando restos de tela y les fuimos dando forma. Estamos haciendo entre 80 y 100 por día”, expresó a este medio Javier Fuhr antes de agregar que “hasta las 17 hay un movimiento grande de gente que viene a buscar. Se colocan veinte barbijos y a la media hora no hay más nada. Como es gratis, la gente aprovecha. Nos han ofrecido alguna colaboración pero no la aceptamos, lo hacemos con total desinterés. Son para que la gente que pasa y los necesite, puede llevárselos. Si necesitan más para la familia, también pueden llevárselos”.

Asimismo, el vecino contó que esta iniciativa “surgió para colaborar con la comunidad. La madre de esto fue Nilu con su máquina de coser y yo comencé a ayudar”.

n Protección

Nilu Odriozola, por su parte, señaló que los barbijos “son de una confección muy elemental pero que protege mucho a quien lo usa. Mi hermana es Mirta Odriozola y es bacterióloga y ella me asesoró cómo hacerlos. Me dijo que tenía que ser una tela gruesa, compacta. Por dentro se le pone entre las dos telas una lámina tipo de bolsitas de supermercado y eso hace de barrera. Luego se les hace un bolsillo para ponerle una servilleta de papel para que haga más barrera y proteja más”.

La vecina contó además que “nosotros recomendamos cada vez que vemos a alguien que se lleva un barbijo que luego de usarlo lo metan en agua jabonosa y lavandina, lo tienden para que se seque y luego lo vuelven a usar. La gente los necesita y, si no, no se los llevarían”.

Odriozola se mostró contenta de que esta acción también se vea replicada en otros vecinos que se suman a realizarla. “Hay un joven que vive en el sector del Barrio Esperanza e Indio Trompa quien se comunicó conmigo para que saber cómo hacíamos los barbijos porque él también quería empezar a hacerlos para donarlos a ese barrio”.