Los Bancos sólo atenderán a beneficiarios de programas sociales que cobran por caja

Los bancos de todo el país abrirán sus sucursales desde el viernes para pagar a jubilados y beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo (AUH) y otras ayudas que no cuentan con una tarjeta para retirar el efectivo en cajeros automáticos.

Las entidades permanecen cerradas desde que se decretó la cuarentena total, pero definieron su apertura en los primeros días de abril para atender la demanda de aquellos jubilados o beneficiarios de la AUH y otras asignaciones que no cuentan con una tarjeta de débito.

Y a nivel local, el representante de La Bancaria, Gabriel Carrizo, se refirió a la modalidad de atención en las entidades de nuestra ciudad y remarcó que la misma no será al público en general sino a aquellos beneficiarios de programas sociales, jubilados y pensionados que cobran por ventanilla.

n Por ventanilla

En diálogo con La Opinión, Carrizo se refirió a la apertura de las entidades bancarias que se concertará el viernes, lunes y martes próximos y destacó que “van a abrir normalmente de 10 de la mañana hasta las 15, pero solo para la atención a los beneficiarios de prestaciones sociales, como la AUH, asignación por embarazo, aquellos que reciban el bono de 10 mil pesos de Anses y todo lo que sea jubilaciones y pensiones”.

Y agregó que “la apertura de las entidades bancarias básicamente es para pagar por ventanilla a aquellos que no tienen tarjeta de débito. Por eso desde los bancos están recomendando a quienes poseen tarjeta cobren por cajero para evitar aglomeraciones en las puertas de los bancos ya que de acuerdo a la capacidad que tenga cada sucursal va a ser la cantidad de personas que van a dejar ingresar”.

n Prevención

Por otra parte Carrizo aseguró que “desde La Bancaria se pidió que al personal abocado a la tarea de atención al público se le provean las medidas de seguridad correspondientes como limpieza de pupitres y demás. Y también se pidió personal de seguridad y policía para controlar el normal desarrollo de la actividad”.

Además el dirigente reiteró: “Queremos pedirle a la gente que son tres días, viernes, lunes y martes, que trate de no amontonarse, de llegar con el tiempo justo”. “Seguramente habrá colas larguísimas y hay que tratar de que la gente cumpla el distanciamiento mínimo”, enfatizó. Y recordó que “se va a atender solo lo que son prestaciones sociales, entonces lo que se busca es que vaya solo la gente que no tiene tarjeta”.

Por último se volvió a recomendar a quienes tengan tarjeta que se remitan a los cajeros automáticos.