Los bancos abrirán el sábado y el domingo para pagar jubilaciones y AUH

Luego del caos de gente que se produjo en la puerta de diferentes bancos de todo el país, el Banco Central firmó una resolución para que las entidades abran este sábado y domingo para pagar jubilaciones y Asignación Universal por Hijo (AUH y por embarazo.

El titular del Banco Central, Miguel Ángel Pesce, firmó una circular para ordenar a las entidades públicas y privadas que abran sus puertas sábado y domingo en el horario habitual de día hábil.

Desde la madrugada, y en la previa de la reapertura de los bancos para el pago de jubilaciones, pensiones y planes sociales, ya que muchas personas habían quedado sin poder hacerlo o por falta de tarjetas de débito o porque directamente no saben utilizar el sistema.

Sin embargo, la gran cantidad de gente que se volcó a las calles sobrepasó lo previsto, y desde la madrugada cientos de personas formaron largas filas en bancos de las principales ciudades del país, con poca atención a las medidas de distanciamiento para evitar el contagio del coronavirus.

El Banco Central recordó que los bancos permanecen abiertos únicamente para atender la demanda de las personas que no puedan cobrar sus jubilaciones, pensiones o planes y programas sociales por no contar con su tarjeta de débito. El resto de las operaciones no se pueden realizar.

Además, indicó que las personas jubiladas, pensionadas y beneficiarias de asignaciones sociales que sí cuenten con su tarjeta deben utilizarla para extraer su dinero de los cajeros y no pueden hacerlo en ventanilla del banco. Esto lo aclaró ya que desde la Bancaria indicaron que la mayoría de los que fueron a las entidades tenían el plástico en su poder. (DIB) FD