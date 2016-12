Los atletas se ponen a punto para Reyes

Escribe: José Goicoechea

Redactor de La Opinión

En la noche del 7 de enero del próximo año se estará corriendo la 51º edición del Maratón de Reyes “Camilo Martino” organizado por el Club Barrio Alegre. Será la manera ideal de comenzar el año deportivo o de cerrar una etapa, ya que para los atletas locales Reyes suele ser el último gran desafío de una larga temporada. Después llegarán algunos días de descanso y a partir de allí volver a los entrenamientos pensando en todas las carreras del 2017.

Y es por eso que en estos últimos días han sido varias las pruebas de calle importantes que se dieron por la región, y todavía faltan otras. Allí han estado los mejores atletas del país junto a nuestros representantes que pelearon mano a mano con los de elite. Los nombres fuertes se empiezan a barajar pensando en Reyes. ¿Quién vendrá? ¿Se le podrá ganar a Mito Guerra? Varias preguntas que se irán resolviendo con el correr de los días. Previo a nuestra gran carrera se estará llevando adelante el Maratón de Reyes de Bahía Blanca, también una de las pruebas tradicionales y que sirve de antesala a la que organiza Barrio Alegre.

Repasaremos hoy los resultados de las dos últimas, e importantes, carreras corridas el fin de semana. Analizaremos lo ocurrido en una lluviosa noche lapridense y en la tarde de Bolívar. Dos carreras disputadas en menos de 24 horas que tuvo un mismo ganador: Miguel “Mito” Guerra, el más veloz de 25 de Mayo y ganador en la edición 2016 del Maratón de Reyes “Camilo Martino”. Sin dudas, es el atleta a vencer.

n Invencible

El sábado por la noche en una lluviosa y ventosa Laprida se llevó a cabo una de las pruebas de calle más importante del calendario ya que por la ubicación geográfica, y los premios económicos, cuenta siempre con los mejores atletas del país. Sin lugar a dudas no fue la mejor noche para correr, mucho viento y lluvia, como contaron los atletas locales, entre ellos Pamela Araneo, quien terminó en el quinto lugar del clasificador de las damas. Pero a pesar del clima no hubo posibilidad de ganarle a “Mito” Guerra. El propio Guerra dijo al término de la carrera, segundos después de haber corrido los 10 kilómetros en 30’21”, que tuvo muy buenos rivales “pero al kilómetro cinco vi que tenía resto para escaparme, y así lo hizo”. En el podio se ubicó segundo Agustín Cichilliti, el hombre de Balcarce, con un crono de 31’13” y tercero el oriundo de Kenia, Julius Rono, quien actualmente reside en Laprida, quien marcó un tiempo oficial de 31’21”. Fue cuarto el de Tres Arroyos, Ulises Sanguinetti (31’55”); siendo quinto Leonardo Landaburu, de Olavarría (32’12”); sexto lugar para Manuel Corcico, de Bahía Blanca (32’25”); séptimo se ubicó Mauricio Olivera (32’30”); octavo puesto para el atleta de Azul, Ramiro Ponce (32’52”); noveno arribó el villeguense Osvaldo Barreto (32’53”) y décimo el trenquelauquense Rubén Schejtman (33’25”).

En damas el nivel también fue muy alto. Varias de ellas estarán en nuestra ciudad corriendo en Reyes. La tandilense Luján Urrutia se hizo fuerte ante la lluvia ganando la prueba con una marca final de 35’58”; siendo segunda la lapridense Andrea Latapie, con 37’23” y tercera Belén Iardina, de Tres Arroyos, con 37’28”. Fue cuarta, de Laprida, Tamara Rodríguez (38’09”); quinto puesto para la mejor atleta trenquelauquense, Pamela Araneo (38’39”); sexta se ubicó la marplatense Roxana Preussler (38’47”); séptimo lugar para Cecilia Fernández, de Olavarría (39’16”); fue octava Jennifer Rodríguez, de Laprida (39’56”); novena arribó Grisel Peralta, de Laprida (40’50”) y décima ubicación para Verónica González, de Mar del Plata (41’25”).

n Veteranos

En Laprida hubo también una prueba de 5 kilómetros para veteranos. Importante carrera ya que allí se probaron varios de los candidatos al triunfo en Trenque Lauquen. En caballeros ganó el “Mono” Antonio Ibáñez, el de Chubut, ganador de Reyes en varias ocasiones; siendo segundo el trenquelauquense Gonzalo Zabala, quien en el 2017 correrá la carrera para veteranos y en su ciudad buscará una victoria histórica. Fue tercero el de Tandil, Juan Allendes. En damas ganó la histórica tandilense Elisa Cobanea, siendo segunda Sandra Escudero, de Tandil y tercera Paola Del Valle, de Laprida.

n En Bolívar

Por la tarde del domingo, y luego de haber corrido en la noche del sábado en la lluviosa Laprida, Miguel “Mito” Guerra volvió a ser el más veloz en la prueba de 10 kilómetros corrida en Bolívar. Allí también hubo 5 kilómetros para correr. En ambas distancia se contó con varios trenquelauquenses. Guerra ganó la carrera con un tiempo oficial de 32’19”, siendo segundo el villeguense Osvaldo Barreto, con 32’59” y tercero el trenquelauquense Rubén Schejtman, con una marca final de 33’52”. Un trio que se ha encontrado ya en varias carreras en el último mes. “Mito” Guerra viene de ganar en la Maratón de los Barrios corrida en General Villegas donde también fue segundo Barreto. Schejtman lo ha seguido de cerca a “Mito” Guerra en otras pruebas, pero al de 25 de Mayo parece que nadie le puede ganar.

Les siguieron varios atletas de renombre, ya que fue cuarto Ezequiel Aguilera, de Saladillo (34’07”); 5º Diego Suárez, de Huanguelen (34’41”); 6º Marcelo Teruzzi, de General Alvear (35’01”); 7º Marcos Gómez Kistner, de Trenque Lauquen (35’42”); 8º Gerónimo Baigorria, de Benito Juárez (36’02”); 9º Simón Cabrera, de 25 de Mayo (36’06”) y 10º Agustín Casajus, de Bolívar (36’06”).

En el caso de las damas no hubo una repetición de carreras, ya que las que fueron a Laprida, no estuvieron en Bolívar. El triunfo quedó en poder de la trenquelauquense Paola Grifa, una atleta mas inclinada a las carreras de larga distancia, pero que sobre cierre de año empezó a entrenar buscando velocidad y ya está nuevamente en un buen nivel. Viene sumando podios y ahora le tocó ganar en Bolívar. A pesar de no haber sido una de sus mejores carreras, un triunfo siempre sirve y suma. Grifa ganó con una marca oficial de 41’35”, poco más de un minuto que lo realizado en General Villegas, siete días antes. Fue segunda Antonella Albo, de Bolívar, con una marca final de 42’07” y tercera Lorena Juárez, de Bolívar, con un tiempo de 44’13”. Fue cuarta Yanina Clair, de Pigüé (44’24”); quinta se ubicó Lorena Decanini, de Bolívar (45’34”); siendo sexta María Pacheco, de Olavarría (46’45”); se ubicó séptima Sandra Delgado, de Los Toldos (47’03”), octavo lugar para Silvina Arredondo, de Bolívar (47’17”); arribó novena Fiorella Caviglia, de Nueve de Julio (47’54”) y décima se ubicó Vanina Lanzillotta, de Tapalqué (48’08”).