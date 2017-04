Los ascensores y su funcionamiento, una nueva preocupación en una ciudad que crece

Trenque Lauquen cuenta hoy con más de 50 ascensores funcionando todos los días del año en distintos edificios de diversos tamaños e incluso en algunas casas de familia. Y es sabido que el mantenimiento de ascensores es imprescindible para asegurar el correcto funcionamiento del elevador y prevenir a tiempo cualquier avería, por pequeña que ésta sea. La seguridad de los usuarios y la funcionalidad del ascensor son los principales motivos para realizar revisiones periódicas y comprobar que todo funcione correctamente.

En los últimos años Trenque Lauquen ha experimentado un enorme crecimiento en edificios de altura que han generado la necesidad de contar con personas especializadas en el mantenimiento y reparación de los ascensores para que quienes habiten estas nuevas construcciones puedan servirse de ellos sin problemas.

n Revisión periódica

Y en varias oportunidades se ha escuchado a vecinos que viven en edificios de departamentos quejarse debido a que los ascensores se rompen frecuentemente y tardan mucho en ser reparados. En este marco, La Opinión consultó a Mauricio González, quien está a cargo del mantenimiento de unos 25 ascensores de Trenque Lauquen. Él explicó cómo es su trabajo y cómo es la situación que se vive hoy en la ciudad respecto de los elevadores.

“Siempre digo que el ascensor es un auto que lo usa toda la gente, si no tienen mantenimiento obviamente es como el auto, no va a funcionar bien. Yo siempre pongo ese ejemplo porque es así, un ascensor al tener tanto uso en algún momento se va a romper”, dijo y agregó: “Hoy el trabajo es mayor porque hay muchos ascensores más, Trenque Lauquen creció en los últimos 5 años muchísimo hacia arriba”.

n Menos problemas

Respecto de los problemas que muchos vecinos dicen tener con los ascensores, González brindó un dato sumamente interesante: “Hoy estoy manejando unos 25 ascensores y en lo que va del tiempo ha bajado lo que son los reclamos en un 70 por ciento de lo que ocurría antes. En lo que yo estoy atendiendo hemos mejorado un 70 por ciento. Hace cinco años tenía siete u ocho reclamos semanales en algunos ascensores, hoy tengo un reclamo cada dos meses o, como mucho, una sola vez por mes. Si se le da el mantenimiento correspondiente, el ascensor funciona bien”, señaló.

En ese mismo punto, agregó: “En aquél momento yo trabajaba para una empresa y, aparte de mi sueldo, yo también cobraba por reclamo. Llegué a ganar más por los reclamos que por mi sueldo mensual. En aquel tiempo yo atendía 15 ascensores en Trenque Lauquen y había algunos problemáticos, puntualmente en esos ascensores recibía entre siete u ocho veces por semana. Quizás en un fin semana iba cuatro o cinco veces. Pero tenían su falta de mantenimiento. De esos ascensores, el más problemático que había en aquél tiempo hoy casi no tiene reclamo”.

n Recorrida mensual

Además, de Mauricio González, también se desempeñan en Trenque Lauquen especialistas en el mantenimiento de ascensores llegados a la ciudad de ciudades como Santa Rosa y 9 de Julio, entre otras, que se dedican a examinar el resto de los ascensores que no tiene a cargo González.

“Mi manera de trabajar es la siguiente: todos los meses hago toda una recorrida por cada uno de los ascensores que tengo a cargo para hacer la parte de mantenimiento y cuando termino con el último ascensor vuelvo a empezar con el primero. Los vecinos toman nota de lo que ocurre, si hace ruido, si se mueve y paso para controlar esas cosas que ve la gente. Tengo mucho contacto con la gente del edificio”.

Respecto del por qué la gente suele quejarse frecuentemente, el electricista comentó: “La gente no está acostumbrada a vivir en edificios, piensa que se mete a un edificio y el ascensor tiene que andar de una manera u otra, pero lo cierto es que hoy se ha avanzado mucho. No voy a decir que no hay problemas, pero sí que son mucho menores”.

Por último y no menos importante, también se refirió a la negligencia de muchos quienes habitan en un edificio. “Suele ocurrir que se encuentran puertas rotas, forzadas, el ascensor no se rompe solo”, afirmó.