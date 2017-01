Los aprehendidos por el caso de violación, derivados a Villegas

Diego Mario Sannutto y Agustín Ezequiel Haurat, los dos imputados en el episodio de violación al que se hizo amplia referencia en la edición de ayer, están alojados en la Comisaría de General Villegas. Allí aguardarán la decisión de la jueza Alicia Cardosi; la magistrada debe expedirse, en el plazo de cinco días, sobre el pedido de detención que elevara el viernes el fiscal Manuel Iglesias.

En cuanto a los otros tres hombres que estuvieron en el departamento de la calle Cuello, escenario del ultraje, también comparecieron en la UFI 5 durante la tarde del viernes. Han presentado sendos pedidos de eximición de prisión mientras el fiscal analiza el grado de responsabilidad que pueda caber a cada uno.

N Presentación

Ayer La Opinión pudo confirmar que la víctima de la violación, acompañada de familiares, solicitó al abogado Ricardo Kurlat su asistencia como particular damnificado. Esta figura se aplica al penalista que se suma a la acusación que encabeza el fiscal en representación de la víctima, de sus familiares (como sucede en los casos de accidentes fatales) o de ambos.

“El lunes (por mañana) concurriremos a la UFI 5, a cargo del doctor Iglesias, para presentarnos formalmente, interiorizarnos de la causa y solicitar la adopción de algunas medidas” confirmó Kurlat.

Agregó que recibió el testimonio de lo ocurrido de boca de la joven “… pormenores que se mantienen en estricta reserva, sobre todo teniendo en cuenta lo delicado del tema”.

N Rumores

Ayer a la mañana circularon en las redes sociales algunos comentarios que el paso de las horas se encargó de desmentir. “A mediodìa los van a dejar libres (en alusión a los dos aprehendidos) alertaban. Y comenzaron a convocar a concentrarse a esa hora frente a la Comisaría “… para hacer justicia por mano propia”.

Si bien cuando estos dichos empezaron a tomar cuerpo, Sannutto y Haurat ya estaban en un calabozo de General Villegas, los jefes policiales se mantuvieron expectantes y pasado el mediodìa dialogaron con una veintena de mujeres profundamente inquietas por esa posibilidad (de la libertad); cuando supieron fehacientemente cómo se estaban desarrollando los hechos, se retiraron.

N Primó la cordura

En cuanto a la manifestación del viernes, en medio de la bronca y la indignación, los vecinos hicieron oir sus pedidos en un marco generalizado de respeto. Algún exabrupto que era consecuencia casi lógica de los ánimos caldeados, fue atemperado por el grueso de los manifestantes que pidieron que se mantuviera el clima de respeto

El titular de la Comisaría, sub comisario Marco Arregui, recibió a los manifestantes para dar las explicaciones del caso. Acompañado por el jefe del Servicio de calle, principal Mauro Araujo respondió a los reclamos .”Querían que diera a conocer el nombre de los otros tres hombres involucrados, traté de explicarles que no corresponde por cuanto no están imputados, insistí en que están identificados y en ese momento estaban declarando” precisó. Reiteró que el caso había quedado esclarecido ocho horas después de haber sido denunciado con el resultado provisorio de dos aprehendidos.

Algunos de los manifestantes insistieron y pidieron por el fiscal para lo cual se desplazaron hasta la sede del Ministerio Público, en la calle Uruguay.

Allí nuevamente sonaron las voces y los aplausos y se elevaron las pancartas. El fiscal Manuel Iglesias bajó y dialogó con los vecinos. Mismo reclamo: los nombres de los tres que están en libertad; misma respuesta: no corresponde porque no están imputados (más allá de que circulan en toda la ciudad…)

Iglesias detalló todos los pasos de la investigación, las diligencias ordenadas y los próximos pasos, reiterando que había pedido la detención de los dos aprehendidos.