Los Agentes de Viaje expresaron su rechazo a la restricción para la compra de dólares

Los Agentes de Viajes Autoconvocados de Argentina expresaron su rechazo a la medida del Gobierno nacional de restringir aún más la compra de dólares en Argentina. A la mañana hubo una concentración en diferentes puntos del país. En Trenque Lauquen se reunieron en la Plaza San Martín.

Propietarios y empleados de agencias de turismo realizaron una movilización. Aseguran que nunca antes vivieron una crisis de tal magnitud y resaltan que los que aún logran resistir, no aguantan la situación ni un día más.

Miguel Piana, uno de los voceros del sector dijo que la concentración local, fue para sumarse “a una manifestación federal porque el sector lleva 6 meses sin respuestas, el horizonte es cada vez más difícil por las medidas sobre el dólar y ya no damos más, la actividad está totalmente detenida”, sostuvo.

Cuando “nos manifestamos en julio lo hicimos por la ley de emergencia turística, ahora surgió una segunda opción que comenzaría a aplicarse hoy. Esta ley nueva por lo menos es una ayuda, el ATP sigue y en el orden local no pagamos la tasa de seguridad e higiene, pero nosotros cuando estábamos en fase 5 pedimos un protocolo de viaje en auto pero no tuvimos respuesta, aunque en Sierra de la Ventana si se pudo hacer”.

Ahora se habla de una apertura en la provincia, “a nosotros nos sirve todo. Creemos que una familia en auto es una burbuja y podría venderse ese viaje, aunque la realidad es que hoy no tenemos consultas, nadie piensa en viajes y no tenemos una ley que nos ampare con las devoluciones, nosotros estamos devolviendo plata de viajes reprogramados”.

El sector turístico es el más afectado por la pandemia del coronavirus. Las agencias de viajes y turismo no generan ganancia alguna desde marzo, por lo que el panorama es crítico. Más aún luego de las últimas medidas cambiarias del Gobierno.