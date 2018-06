Locales vacíos por cierre, rotación y porque muchos optan por alejarse de la Villegas

Un recorrido por la calle Villegas y sus avenidas aledañas da cuenta de una cantidad llamativa de locales comerciales vacíos, los cuales hasta no hace mucho supieron contar con un negocio en pleno funcionamiento.

En este marco, La Opinión decidió consultar al presidente de la Cámara de Comercio e Industria, Ricardo Sacco, para saber si esta situación se da debido al actual panorama económico o, bien, responde a un movimiento normal de temporada. Y el conocido martillero expresó que son varios los factores que configuran el actual panorama. Entre ellos pueden señalarse el mes del año en el que el movimiento tiende a bajar en determinados rubros, el contexto económico adverso y una rotación normal de negocios que abandonan un local para instalarse en otro, además de muchos comerciantes que eligen desarrollar su emprendimiento alejados del boulevard Villegas.

Panorama incierto

“Hay algunos locales vacíos en el centro pero nosotros hace poco hicimos con la Cámara de Comercio un estudio sobre la calle Villegas y no había muchos más locales vacíos que en otros momentos. Sí vemos que hay más rotación, hemos visto que se han cerrado algunos y se han abierto otros. En esta época ha habido muchos que se han animado a abrir un comercio cuando quizás no es el mejor momento”, comentó Sacco.

En ese sentido, el corredor público comentó que “actualmente hay varios locales vacíos, y algunos se vacían y han sido alquilados automáticamente, como es el caso del local donde funcionaba Master Jet, pero hay muchos otros que siguen vacíos”.

Sacco explicó que en la actualidad “es medio incierto el panorama”. “Hay locales vacíos, también otros que se alquilaron después de muchos años de no alquilarse, como es el caso de uno de calle Villegas al 200. En calle Mariano Moreno se desocupó uno y aún no ha podido ser alquilado. Es medio difícil el panorama que se vive en la actualidad”, detalló.

Pocas consultas

En este sentido, el entrevistado comentó que “lo que sí ocurre es que hoy no se están teniendo muchas consultas sobre locales comerciales los cuales, si se desocupan, no se alquilan al otro día”. “Quizás es por la temporada o por la situación, pero lo cierto es que no hay gran demanda. Sí mucha gente apunta para septiembre, cuando empieza una temporada nueva. Es en ese momento en el que la gente empieza a consultar porque abre la heladería, una nueva tienda, es la época de mayor demanda y mucho más cuando llega el verano, porque empiezan a aparecer nuevas cervecerías, pubs, entre otros proyectos comerciales”, explicó.

A la periferia

Y otro dato para destacar es que son muchos los comerciantes que han elegido llevar su negocio a avenidas alejadas del centro comercial de Trenque Lauquen, en sectores en los que el costo del alquiler es mucho menor y no hay problemas para estacionar, contando con una clientela fiel que no deja de acompañarlos. Entre estos, puede encontrarse una gran peluquería en calle Chaumeil al 800 ocupando un local de importantes dimensiones, y un edificio dedicado a la atención de la salud en avenida Pellegrini al 900. Por otro lado, los supermercados de origen asiático también son una referencia de la elección de muchos comerciantes por ubicar su negocio por fuera de las cuatro plazas sin que ello señale una merma en sus ventas.

En este sentido, Sacco explicó que “hay varios motivos que ayudan a que se de esta situación”. “Por su parte, hay comercios que no tienen por qué estar en calle Villegas para garantizar su funcionamiento. Hay mucha gente a la que le importa estar en el centro y hay muchos clientes a los que no les importa si a un comercio lo encuentran en la principal avenida de la ciudad. Lejos del centro el alquiler es más barato, no se tienen problemas de estacionamiento y en muchos casos el comercio está ubicado en la misma casa en la que vive su propietario. Por todas estas razones hay gente que se va descentralizando. Quien quiere exhibir su producto y que éste se vea busca la calle Villegas y, si la ubicación es de la plaza San Martín hacia las vías, mejor”, comentó.

Beneficios

Con esto, el presidente de la Cámara de Comercio puntualizó en el hecho de que “hay actividades que no necesitan esencialmente del centro y esa gente se va porque el costo es más barato o, quizás, lejos del boulevard encuentran un local de mejor superficie”. “Hay actividades que se van del centro tratando de achicar costos. Otros son fanáticos del centro, porque hacen hincapié en que los ve más gente, pagan más de alquiler pero lo compensan con la cantidad de ventas. El que empieza una tienda, muchas veces empieza fuera de la calle Villegas y luego se traslada al centro. Otros quieren achicar costos y se van mientras que, algunos, directamente, nunca eligen el centro”, puntualizó.

Por último, señaló que “hay negocios que están a unas 15 cuadras y tienen buen marketing, buena llegada y quizás su servicio se difunde más por el boca a boca”. “Hay mucha gente que, quizás, compra empanadas en negocios que se encuentran en lo que se conoce como el sector de ‘atrás de la vía’. Hay sectores de la parte gastronómica que trabajan muy bien en los barrios. Pero, para lo que es indumentaria, calzado y demás se busca más el centro y todo lo demás (el costo del alquiler, etc.) no preocupa mucho por estar en una calle transitada. Oficinas, administraciones agropecuarias y obras sociales, entre otras, se alejan del centro”, cerró.