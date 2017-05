Locales: los que estaban vacíos de a poco vuelven a ocuparse

Es sabido que el último año no ha sido bueno para muchos sectores de la economía argentina y el comercio no ha sido la excepción. No obstante, algunos signos positivos han comenzado a notarse durante los meses más recientes en Trenque Lauquen en lo que respecta al alquiler de locales comerciales, no sólo en el centro de la ciudad sino también en otros sectores.

Si bien con altibajos y movimientos rotativos, algunos de los locales hasta no hace mucho desocupados comienzan de a poco a ocuparse. No obstante, está de más decir que la situación dista de ser óptima.

Así lo expresó el martillero local Marcelo Moita, quien al ser consultado por La Opinión opinó que “cuando hay cambios bruscos de precios, sumado a una acumulación de años con un grado importante de inflación y baja en la actividad comercial, algunos reestructuran, analizan los costos fijos y en muchos casos deciden cerrar. Es una situación compleja que muchos comerciantes la han sentido y la están sintiendo en este momento”. Pero a la vez estimó que “ha pasado un golpe fuerte y hoy hay un incentivo, un humor mejor para encarar locales comerciales e instalar allí un negocio. Y, si el negocio es importante, Trenque Lauquen, al tener tanta demanda, garantiza que los números se mantengan vigentes cada año”.

n Mejor

Moita expresó que “lo que parecía tan duro, parece que ahora va pasando”. “No hay muchos locales vacíos hoy, hubo más hace unos cuatro o cinco meses. Ahora hay una expectativa mejor y los locales se están poblando nuevamente. Convengamos que la actividad estuvo más baja pero actualmente hay expectativa. El comercio sintió los cambios bruscos y de costos fijos pero de a poco se va reacomodando”, expresa.

Y respecto de los precios de alquiler hoy, el corredor público explicó que “es medio difícil establecerlos, porque en la avenida Villegas cobran un determinado monto, y más retirados del boulevard el monto ya tiene una menor proporción. Es decir, cambian mucho por la ubicación”, antes de comentar que “de todas maneras, en cuanto a interés del cliente, siguen predominando las dos calles más pedidas, calle Villegas y lo que es Oro, Simini y Gdor. Irigoyen, sectores muy buscados, como también cerca de las entidades bancarias y tribunales”.

Por último Moita explicó que, en éste, como en otros temas “Trenque Lauquen no depende sólo de Trenque Lauquen”. “Nosotros tenemos un movimiento de alquileres de viviendas, departamentos y también de locales comerciales que no depende sólo de Trenque Lauquen. Somos un punto regional, atractivo, y eso nos beneficia en muchos aspectos”, apuntó.

n Apuestan

En tanto, el martillero Fabián Mina coincidió con Moita al afirmar ver que “la gente de a poco abre locales, se anima y algunos han sido ocupados pero siempre con la incertidumbre de no saber cuánto van a poder durar”. “La gente sigue apostando pero no tiene asegurado que su comercio funcione, porque hoy no hay recursos. Antes, la gente compraba lo que necesitaba y también un poco más, ahora sólo lo justo y necesario, y de primera necesidad, y eso complica a muchos comercios. Y muchas veces el valor de alquiler complica todo”, dijo a la vez que, siempre siguiendo esa misma idea, comentó: “No hay plata, quien alquila tiene muchos gastos y, según el rubro, tienen que pagar mucho de servicio, sobre todo aquellos comercios, como puede ser una fiambrería, que tiene mucho gasto de electricidad”.

Mina destacó que los comerciantes “apuestan igual, a encarar a ver si les va bien”. Pero también lo que he visto es que de lugares más grandes y caros se cambian a otros lugares más chicos, más baratos y se la juegan ahí a que la cosa funcione”, añade.

n Alquileres

Mientras que el presidente de la Cámara de Comercio e Industria de Trenque Lauquen, Ricardo Sacco, explicó cuál es el panorama que él observa. “Con respecto a los locales comerciales, últimamente se han alquilado y ha habido demanda de grandes locales que no se encuentran sobre calle Villegas, sino perpendiculares al boulevard, a media cuadra de éste. Allí se han alquilado locales para indumentaria para capitales que han llegado de afuera. Es gente que vino desde otra ciudad en algunos casos corrida por las inundaciones y se han instalado en Trenque Lauquen. Por otro lado, también hay una cadena comercial importante detrás de un local céntrico que hace mucho que está en alquiler. Esos dos locales están en las calles Mariano Moreno y Tte. Gral. Uriburu, ambos entre San Martín y Villegas, y uno de ellos es para estrenar”, detalló.

Por otro lado, comentó que en “Villegas al 700 han cerrado dos comercios y son dos locales que aún no se han alquilado”, aunque en general no ha habido grandes movimientos. “Después una esquina tradicional de Trenque Lauquen se fue de Villegas y 9 de Julio a Oro porque ese inmueble se vendió y los nuevos propietarios lo van a refaccionar y a utilizar”, comentó.

n La demanda

En tanto, Sacco expresó que últimamente “no hay gran demanda pero también por cuestiones de estación. O abren antes de inicio de la temporada o después, a mitad no se hace mucho y por eso no está esa desesperación por alquilar y comenzar con un comercio”. “Hay algunos que siguen estando desocupados por decisión propia del propietario y luego ha habido una rotación, han cerrado algunos y abierto otros”, sostuvo.

Y para cerrar el martillero comentó que puede notarse “una pequeña reactivación pero también hay que decir que cuando los locales se desocupan no se alquilan de un día para otro”. “El local chico es más fácil de alquilar y los que están más a la periferia están más difícil. Entre las calles San Martín y Belgrano hay muchos locales que están para alquilar y no se alquilan”, marcó.