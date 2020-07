Locales gastronómicos podrán abrir el próximo lunes por el Día del Amigo

Con motivo de la fecha de celebración del Día del Amigo, el próximo lunes el Ejecutivo Municipal permitirá a locales gastronómicos trenquelauquenses abrir y ofrecer sus servicios en sus locales, como viene ocurriendo viernes, sábados y domingos, en el marco de la fase 5 de la cuarentena por la pandemia de Covid-19.

“Se decidió, para potenciar un poco más el movimiento económico de este sector, permitirles abrir el día lunes, en el mismo formato en que vienen abriendo viernes, sábados y domingos, de 20 a 24, con reserva previa y los mismos requisitos y limitaciones, los mismos cuidados, pero sumando el día lunes de manera excepcional por el Día del Amigo”, anunció la titular de Producción y Desarrollo, Clarisa Fabris.

Evolución

En este marco, y analizando el escenario general del sector gastronómico, la funcionaria marcó ver “una evolución”. “Hace 120 días solo podían hacer delivery, después sumamos la posibilidad del takeaway, o comida para llevar, y tras mucho trabajo, protocolo y fiscalización, sumar voluntades y mucho trabajo de campo y relevamiento han sido relevados para quedar habilitados para funcionar de 8 a 20 unos 35 restaurantes o bares y demás lugares relacionados con la gastronomía, y de esos 35 hay 19 que tomaron la opción de abrir sus puertas en la noche los viernes, sábados y domingos”, comentó.

De todas formas Fabris también se mostró consciente de que “el sector no está en su mejor momento, como muchos otros”. Pero recalcó que “el trabajo con los gastronómicos es el ejemplo de esa perseverancia, ese trabajo en equipo y ese esperar los tiempos y respetando los tiempos necesarios ante la toma de cada una de las decisiones”.

Con todo esto, además la entrevistada comentó que si bien ve que “a muchos todavía no les cierran los números”, por lo menos entre las ayudas de los ATP y otros programas van sumando y no restando, más allá de que hay quienes la tienen más complicada por la cantidad de empleados que tienen, por ejemplo. A la vez remarcó que desde el Municipio están felices de “poder ir adicionando horas y posibilidades para que la actividad se desarrolle cada vez más entendiendo que no estamos en una situación óptima”.

Por último Fabris quiso hacer hincapié en el compromiso de todos los actores de este ámbito: el gastronómico, el Estado municipal y el consumidor, que tiene que entender las normas, “que la puerta tiene que estar abierta para ventilación, que no se pueden juntar mesas, que no debe haber intercambios entre mesa y mesa, y otras cosas porque cualquier paso en falso puede llegar a tener que hacer suspender horarios, días o hasta la actividad”.