Lo que dejó la segunda fecha del triatlón corrido en Carhué

Todavía resuenan los últimos pasos de los atletas que recorrieron los kilómetros finales en la prueba disputada el pasado fin de semana en Carhué donde se llevó a cabo la segunda fecha del Campeonato Regional de Triatlón que ya se está pesando en el siguiente capítulo que se correrá, en un par de fines de semana, en Trenque Lauquen.

En Carhué, a pesar del calor y de una laguna extremadamente salada que lleva a que varios nadadores decidan no participar, la fecha contó con un muy buen grupo de deportistas, triatletas que siempre esperan estas citas para despuntar el vicio. A nivel equipo no hubo cambios en cuanto a la primera fecha disputada en Pellegrini, ya que el triunfo quedó para el team integrado por los pellegrinenses María Sol González, la pequeña nadadora, el ciclista Hernán Sataraín y el atleta trenquelauquense Gonzalo Zabala. Un team hasta ahora imbatible, que ya sabe lo que es ganar el certamen debido a que en la edición del 2017 se impuso en todas las fechas. Sin dudas es un equipo bien armado y consolidado. La pequeña María Sol González tiene un gran nivel en la natación. Aunque no es la primera en salir de la laguna, suele estar entre el grupo de adelante y sin perder tiempo con los primeros. El ciclista Hernán Sataraín es quien marca la diferencia. La distancia en las dos ruedas es amplia, de unos 25 kilómetros y allí puede imponer su ritmo y entregar bien ubicado la posta para un rápido Gonzalo Zabala. Todavía no ha tenido que resolver la prueba el propio Zabala pero sabemos que tiene con qué en caso de necesitarlo.

Lo realmente importante en este tipo de competencias es el numero de triatletas a nivel individual. Esta es una prueba dedicada a ellos, a esos deportista que se animan a realizar las tres modalidades y que aguardan la llegada del verano para poder poner en práctica todo lo entrenado. En Carhué fueron 22 los que largaron y 20 los que arribaron, ya que se dieron dos abandonos. Uno de los que debió dejar la carrera fue el trenquelauquense Luciano Stefani, siempre de muy buen nivel, que en la parte de pedestrismo empezó a sentir un fuerte dolor en la rodilla y decidió abandonar para cuidar su cuerpo. Habrá revancha para el local el 3 de febrero en nuestra ciudad.

n Triatletas

A nivel individual el triunfo quedó en poder de Alexander Ferreyra, el mejor tras los 800 metros de natación, pasando luego por los casi 25 kilómetros de bici en un circuito muy trabado y exigente, y terminando con los 6 kilómetros de pedestrismo, todo en un tiempo oficial de 1h38’17”, siendo segundo Fernando Turrión, con 1h40’28” y tercero Jorge Rodríguez, con un tiempo de 1h40’53”.

Fue cuarto Lucas Barros (1h42’58”); quinto arribó Germán Garro (1h45’14”); en el sexto puesto el mejor trenquelauquense, Santiago Rossi (1h47”48”); séptimo Javier Linder (1h48’16”); octavo, de Trenque Lauquen, Diego Madroñal (1h50’42”); noveno se ubicó Joaquín Acuña (1h54’25”) y décimo Raúl Marcos Voto (1h54’53”). Luego llegaron: 11º Cristian Reising (1h55’10”); 12º Marcelo Esteban Moreno (1h55’33”); 13º José María Domínguez, de Trenque Lauquen (1h58’01”); 14º Tomás Montenegro (1h58’50”); 15º Miguel Mancuso (1h59’27”); 16º Mauro Fortunatti (2h04’46”); 17º Agustín Francisco Lloret (2h12’09”); 18º Hernán González (2h26’25”) y 19º Mauricio Vidal (2h52’28”). En damas, la única que se animó fue Erica Peralta (2h16’17”).

n Equipos

En cuanto a los equipos, en mixto, el más rápido de todos integrado por María Sol González, Hernán Sataraín y Gonzalo Zabala (1h32’10”); siendo segundo Fernando Turrión, Mario Carola y Carla Díaz (1h41’06”) y tercero el team formado por Yésica Gauthier, Diego Sánchez y Alejandro Ocampo (1h44’43”). Fue 4º Leandro Olivera, Jesús López y Vanesa Zarate (1h45’26”); 5º Guillermo Pauwels, Marisa Holzman y Federico Best (1h56’25”); 6º Gustavo Herrera, Dora Díaz y Diribarne Ruiz (2h02’47”); 7º Eliana Hernandorena, Sabrina Castaldi y Martín Heffner (2h08’28”) y 8º Nuria Jiménez, Sebastián López y S. López (2h36’45”). En equipos femeninos: 1º Magali Bacigalup, Camila Coline y Ana Collia (2h08’29”); 2º Erica Peralta, Adriana Larroude y Cristina Servera (2h09’33”); 3º Sol Bazet, Carolina Paumgertner y Alejandra montes (2h17’38”) y 4º Silvana Seminth, María Laura Márquez y Silvana Seminth (3h01’54”) y en caballeros: 1º Axel Pérez, Emanuel Piccirillo y Leandro Alcobedo (1h36’21”); 2º Leandro Olivera, Juan López y Nahuel Olivera (1h40’37”); 3º Germán Álvarez, Enzo Daniel Lucena y Hugo Tello (1h42’59”); 4º Daniel Iriarte, Ezequiel Rantuche y Alex Iriarte (1h44’48”); 5º Gonzalo Moyano, Amilcar Balercia y Luciano Ocampo (1h45’23”); 6º Ezequiel Porta, Matheo Mayer y Nahuel Folgueira (1h47’28”) y 7º Juan Manuel Rodi, José Alberto Eleicegui y Rubén Omar Adolfo (1h58’14”).