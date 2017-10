Lleva más de un mes la clausura de un frigorífico pehuajense

Hace más de un mes, el frigorífico de Pehuajó lleva clausurada su actividad por su situación administrativa, señaló el diario Noticias. Y en este marco trabajadores de la empresa se mostraron preocupados por la situación, asegurando que no tienen información concreta sobre cuál ha sido el motivo del cierre de la planta.

El mencionado medio sostuvo además que actualmente las carnicerías pehuajenses se encuentran adquiriendo la carne en frigoríficos de la región, lo que complica su trabajo, como así también de las distribuidoras, que emplean más horas de labores por día para proveer a la ciudad de carne.

Desde el Frigorífico Industrial Pehuajó no brindaron información a Noticias al respecto, pero confirmaron que aún continúan con el problema administrativo que están atravesando. Mientras que en las últimas horas el intendente Pablo Zurro se reunió con empleados de la empresa, y según Radio Mágica hubo un compromiso de parte del jefe comunal para colaborar en lo que pueda ayudarlos.

Preocupación

Noticias asegura que la clausura prohíbe que se lleve adelante la matanza de animales en el Frigorífico por falta de renovación de la categoría administrativa correspondiente. Este procedimiento se habría llevado adelante hace unos 11 días, y aún se desconoce cuándo se retomará la normalidad en la empresa. “No hubo una irregularidad en la manera de trabajar, sino que es un problema administrativo”, explicaron trabajadores del lugar.

“Nos dicen que lo van a solucionar, que lo van a abrir, pero nos están diciendo eso hace un mes. Necesitamos respuestas. Otras carnicerías ya han cerrado porque no tienen para vender. Necesitas heladeras amplias para comprar en la región, porque no te bajan todos los días”, detallaron.

A la vez que empleados movilizados, en contacto con Radio Mágica, se mostraron preocupados por la situación destacando que hay más de cien familias que dependen de esta fuente de trabajo, y que han tenido poco contacto con las autoridades del Frigorífico y no han recibido información oficial sobre por qué está parada la producción.

Reunión

Por su lado, el intendente Zurro, quien se había referido al tema marcando que “lo del frigorífico es una situación muy compleja por el cambio de razón social, pero excede al Municipio”, se reunió con trabajadores de la empresa y, según Radio Mágica, se comprometió a colaborar en lo que sea posible y llevarles una respuesta esta semana. Mientras tanto, habría una reunión de audiencia prevista para los primeros días de noviembre, que sería adelantada en la medida de lo posible.

En tanto, saliendo de la cita con el intendente trabajadores del frigorífico quisieron aclarar que la clausura no se dio por accionar del Municipio pehuajense, y que lo que más les preocupa es el mantenimiento de las fuentes de trabajo.

Las carnicerías

Mientras tanto, comerciantes locales del rubro carnicería explicaron a Noticias que “es muy difícil conseguir carne y es muy costoso”. “Estamos comprando en frigoríficos de la región, pero los costos son más elevados y no hay demasiada oferta”, manifestaron.