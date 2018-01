Llegó el día más esperado para los atletas de la ciudad

La 52º edición del Maratón de Reyes “Camilo Martino” organizada por el Club Deportivo Barrio Alegre se corre esta noche por las calles céntricas de la ciudad. En la edición de hoy compartimos una amplia información con un suplemento especial para coleccionar. La prueba se correrá en la habitual distancia de 7.500 metros con largada y llegada frente al Palacio Municipal. A las 22.30 será la largada para los veteranos y damas, y a las 23.30 la competencia para caballeros mayores.

Esta es una de las pruebas más importantes que abre el calendario de carreras del 2018 y en nuestra ciudad estarán llegando parte de los mejores atletas del país. Podemos confirmar la presencia de Matías Roth, el de Carmen de Patagones quien llega a esta competencia tras haber ganado el Maratón de Reyes de Bahía Blanca a fines del pasado año. En damas también se verá un alto nivel de competidores como así también en la prueba de los veteranos.

Luego de una semana de idas y venidas, de varias preguntas y llamados telefónicos, se pudo ir resolviendo la lista de los atletas de primer nivel que pisaron suelo trenquelauquense para ser parte de Reyes. Podemos dar cuenta de varios candidatos, tanto en hombres como en damas, y aún se deberá esperar para ver si en la jornada de hoy se verá detrás de la línea de largada a algún otro “tapado”.

Lo cierto es que será una edición para seguir bien de cerca. La presencia de Matías Roth es quizás la “figurita difícil” de la prueba. Se lo podría tildar como el máximo candidato ya que viene de ganar en Bahía Blanca corriendo los 8 kilómetros por debajo de los 3 minutos el mil. Pero no le será fácil. Se confirmó que Agustín Cichilitti, el de Balcarce, vuelve a la ciudad por su revancha. En el 2017 fue segundo, detrás de “Mito” Guerra. Vale la aclaración que, el problemático, “Mito” Guerra no estará corriendo. Cichilitti es un corredor muy fuerte y es otro de los candidatos. No podemos dejar de lado a Natalio Pensa, el de 25 de Mayo, quien ya sabe lo que significa ganar en Trenque Lauquen. El año pasado fue quinto y durante todo el 2017 corrió en un alto nivel. A ellos le sumamos a Ignacio Oliva, de Buenos Aires, el riojano Gustavo Frencia, uno de los mejores del país, Ezequiel Aguilera, de 25 de Mayo y el keniano Julius Rono.

También se supo que el uruguayo Alexander de Los Santos se comunicó con la organización pidiendo detalles. De Los Santos ganó en el 2009 y 2010 en Reyes. Sería muy bueno tenerlo otra vez. Quien le confirmó a La Opinión que no vendrá es el de Tres Arroyos, Ulises Sanguinetti, ganador del 2008.

n Más nombres

Otros de los caballeros que llegarán son el “Mono” Antonio Ibáñez, de Mar del Plata; Gustavo Fernández, de Olavarría y Rosendo Barroso, de San Luis, quien en el 2017 fue tercero en la prueba de los veteranos.

Será en damas donde también veremos a un alto nivel de corredoras. Belén Iardino, de Tres Arroyos, quien fuera segunda en el 2017, viene por la revancha. Llegan a nuestra ciudad varias ex ganadoras, la tucumana María Ovejero, la mejor del 2016; Nadia Rodríguez, de Laprida, quien ganó en el 2005 y 2014; y Roxana Preusler, la marplatense que se impuso en el 2010. Además de la capitalina Carolina Donati; la de Olavarría, Cecilia Fernández; y la lapridense Tamara Rodríguez.