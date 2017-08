Llegarán unas 2.300 toneladas de piedra

El intendente municipal, Miguel Fernández, adelantó ayer las acciones que tienen previsto llevar adelante a partir de la semana próxima con el fin de cerrar la brecha en las compuertas de Cuero de Zorro y confirmó que ahora el municipio tendrá mayor injerencia en los trabajos tendientes a resolver esta problemática.

El jefe comunal reconoció que las tareas que estuvieron a cargo de la empresa Giacoia Construcciones Civiles y Comerciales, de Pehuajó, que contó con el apoyo del municipio, no dieron el resultado esperado “a pesar de todos los esfuerzos” y por tal motivo se ha solicitado la presencia en el territorio de un ingeniero de la Dirección de Hidráulica que pueda supervisar los trabajos en el lugar.

También dijo que se han realizado gestiones ante el Ministerio de Defensa y otros organismos para acopiar piedra porque la tierra no es suficiente para consolidar el terraplén y buscar alternativas que permitan superar esta situación.

“El miércoles van a estar depositadas en la parte firme de Cuero de Zorro 100 bateas de piedra que vienen de Olavarría contratadas por la Dirección de Hidráulica en conjunto con Vialidad Provincial”, adelantó Fernández en el marco de una conferencia de prensa que brindó en su despacho.

Al respecto explicó que “son 2.300 toneladas de piedra que vienen por ruta y que después tendremos que transportar en un recorrido de 5 kilómetros, desde la entrada, en el campo La Esperanza, hasta el lugar de la rotura del terraplén”.

Si bien se pidió ayuda al Ministerio de Defensa para contar con algún helicóptero de gran porte para descargar los gaviones, Fernández dijo que “lamentablemente el Ejército no tiene más los helicópteros Puma que se usaron en las inundaciones del ‘87”.

Asimismo comentó que “vamos a comunicarnos con la directora de Emergencias para ver si hay una alternativa a esto y también le hemos planteado esta situación al secretario de Defensa desde donde nos han manifestado que los helicópteros no pueden levantar un gavión de dos metros cúbicos que pesa alrededor de 4 toneladas”.

n Recorrer el canal

En este marco adelantó que acordaron con el director de Vial Rural, Alberto Rodríguez Mera, “esperar el sábado y domingo para que mejore el camino que está en muy malas condiciones por la lluvia, y a partir del lunes lo vamos a preparar desde el municipio para garantizar que la piedra pueda ser transportada por vía terrestre hasta el lugar y ahí con topadoras ir volcando la piedra a la brecha para poder cerrarla definitivamente”.

Según adelantó Fernández, “mañana (hoy) viene un ingeniero de Hidráulica a pedido nuestro para que supervise la obra, queremos tener un plan de acción concreto para saber cómo se va avanzar, hemos tenido dos fracasos, no el municipio porque es responsabilidad de la empresa que ha estado a cargo y que quizás no ha tenido los elementos y se le ha complicado por la lluvia, pero soy el intendente y quiero que los objetivos se logren por eso vamos a tener más injerencia de aquí en más para resolver esto”.

En este sentido destacó el trabajo que se ha realizado hasta el momento aunque no ha dado los resultados esperados básicamente por la velocidad en la que corre el agua en el lugar.

También adelantó que hoy recorrerán el canal “caminando y con un dron para determinar si está roto o no y en función de eso vamos a tomar las medidas más convenientes para resolver la rotura y evitar que se siga cargando el bajo de Milanese y el bajo de Lanz que afecta directamente a la colonia Martín Fierro”.

Incluso se realizará un “monitoreo a la altura del puente de la ruta 5 para ver si el nivel se mantiene estable”.

Además informó que “se ha puesto seguridad en el tapón de Vidania” y hay personal de seguridad en las compuertas a solicitud de Hidráulica, al tiempo que adelantó que después se garantizará la seguridad cuando se cierre la brecha.