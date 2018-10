“Lito” Abregú, entre los postulantes a ocupar el cargo de la Defensoría de la Niñez

Los postulantes a ocupar el cargo de Defensor o Defensora de niñas, niños y adolescentes de la Nación, de acuerdo a lo que establece la Ley 26.061, rindieron a fines de septiembre el examen escrito en el recinto de la Cámara de Diputados de la Nación.

De los 68 inscriptos, se presentaron a rendir 53 personas, entre los que se encuentra el Asesor de Incapaces de la Asesoría Nº 2 del Departamento Judicial de Trenque Lauquen, Dr. Rómulo “Lito” Abregú.

Luego de esta etapa los candidatos deberán presentar un plan de trabajo y posteriormente se realizarán las audiencias públicas.

Al comienzo de la jornada, la presidenta de la Comisión Bicameral de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, la senadora Norma Durango (PJ La Pampa), expresó: “Estamos muy satisfechos porque hoy, para nosotros, para ustedes, para el país, y sobre todo para las niñas y los niños, éste es un día histórico”.

La legisladora enfatizó que designar al Defensor del Niño es “saldar una deuda y es por fin brindarle a los niños y niñas de nuestro país una figura imprescindible, que garantice la custodia de sus derechos y defienda la implementación de políticas públicas que los incluya y respete”.

n Un orgullo

En este marco Abregú comentó a La Opinión que “haber sido parte de este momento histórico en un lugar tan nuestro me hace sentir orgulloso; ser candidato a ocupar semejante cargo y competir con tanta gente de gran trayectoria en un tema tan delicado y sensible me da fuerzas para seguir adelante”.

En este sentido señaló: “Me siento feliz y agradecido de pasar por este momento representando hoy a los chicos del interior”.

Asimismo agradeció al Departamento Judicial de Trenque Lauquen que “me recibió como uno más, me hizo parte y así pude conocer la realidad, a través de las escuelas, hospitales, escuelas rurales, Servicios Locales y medios de comunicación de los 13 distritos de la región” e hizo extensivo el agradecimiento a sus compañeros de la Asesoría Nº2 de la Departamental”.

Finalmente remarcó que “más allá del resultado del examen quiero compartir este momento histórico con la comunidad y con todos los chicos de la región que confían en mí”.

n Las voces de los niños

Cabe recordar que el cargo de Defensor de Niñas, Niños y Adolescentes de la Nación está vacante desde su creación, el 28 de septiembre de septiembre de 2005. Ahora, 13 años después de la sanción de la ley 26.061 de Protección Integral de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes, 53 de los 68 inscriptos rindieron el correspondiente examen. El Defensor será seleccionado y designado por una Comisión Bicameral.

La idea es que este Defensor o Defensora represente las voces de la niñez y la adolescencia de Argentina. Debe monitorear las políticas públicas para la protección de la infancia y velar por el cumplimiento de los derechos que el Estado debe garantizar, como el acceso a la educación y la salud, y una vida digna. El contexto lo amerita; casi la mitad de los niños argentinos son pobres. El Barómetro de Deuda Social de la Infancia de la Universidad Católica Argentina (UCA) sostiene que el 48,1% de los chicos vive en situación de pobreza.