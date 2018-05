Liliana Bonato en el foro Internacional de Arte y Literatura del Mercosur

Durante los días 25, 26, 27 y 28 de abril se desarrolló en la ciudad de Rosario el Foro Internacional de Arte y Literatura del Mercosur donde también se realizó la presentación del Libro “Puente de Palabras 15”.

Este encuentro, del cual participaron escritores de Bolivia, Perú, Brasil, Uruguay, Ecuador, España y de distintas provincias argentinas, tuvo su continuación en Victoria (Entre Ríos) para finalizar en San Isidro (Buenos Aires). El mismo contó con la presencia de la escritora local Liliana Bonato, única representante trenquelauquenche en el evento.

El Foro tuvo su comienzo con la presentación del citado libro en el ECU (Espacio Cultural Universitario) ubicado en pleno centro de la ciudad de Rosario.

Seguidamente, se realizó la entrega de premios a niños y adolescentes, también hubo ponencias, proyectos educativos y presentaciones de nuevos libros por sus respectivos autores: “La visión de la Literatura en Madrid” (por el escritor madrileño Luis Compes Rebato), “Un camino de educación por la Paz” (Proyecto educativo a cargo de profesor Gabriel Pesson), Libro Artesanal “Haciendo historias” (Franco Cantoni), Espacio de expresión “Altita en el cielo” (Julia Villafañe – Nicolás Pissano).

Segundo día

El segundo día comenzó en el Monumento Nacional a la Bandera en el cual los escritores compartieron el izamiento de la Bandera Argentina. Fue un momento emotivo que todos los escritores acompañaron portando sus respectivas insignias. Todos fueron invitados a compartir un desayuno al Concejo Municipal y a conocer lugares destacados como la Sala “Banderas del Mundo”, la Fuente “Héroes caídos en Malvinas”, Galpones Culturales dedicados a la Juventud y el Centro de Estudios Latinoamericanos “Che Guevara”.

Por la tarde, se realizó la premiación de los ganadores en el Certamen de Adultos en el Museo de Arte decorativo Firma y Odilo Estévez donde, aparte de recibir diplomas, plaquetas, medallas y libros, cada uno leyó su obra al público asistente.

Entre otros, presentó su libro “Fuga de Alas” -haykus- de la escritora Liana Friedrich, cordobesa que reside actualmente en Rafaela, Santa Fe, con Delia Sosa, ilustradora del mismo.

La ecuatoriana Mae de Torre, escritora y artista plástica, presentó su pintura, tapa para el siguiente libro, ganado por concurso.

Matías Castagnino, músico, poeta y escritor amenizó la jornada con temas de su autoría.

Tercera jornada

El tercer día salieron los participantes muy temprano rumbo a Victoria (Entre Ríos) disfrutando de un bello paisaje. Allí visitaron un viñedo-bodega para luego disfrutar de un asado criollo en la Sociedad Rural.

Después de un recorrido por la ciudad y guiados por el director de Cultura, el director de Turismo y la coordinadora del Foro por la ciudad, Susana Garbelino, comenzó en el Cine Teatro Victoria un momento que permitió disfrutar de exposiciones del arte lugareño (pintura, fotografía, canto y literatura) y el aporte de los visitantes.

Entre otros, recitado de poemas de su autoría por el poeta local Gervasio Eguiazú, presentación de libros (de autores como Luciano Retamal de Nogoyá y Julio Brassesco de Victoria), el aporte artístico de Hugo Elder Barbero con un unipersonal “Vizcacha mentirosa”, Juglares del Mundo con su “Tango Abierto” y la música de la región con músicos destacados.

El cuarto y último día se trasladó el grupo hacia Buenos Aires donde, en el Teatro del Viejo Concejo de San Isidro y con la coordinación de Palma Papa, se realizó la premiación, exposición de trabajos, música y canto con destacados músicos de San Isidro.

Luego de un brindis y una torta compartida por los 15 años de “Puente de Palabras”, culminó el Foro con la visita a la Feria del Libro.

Fue un Foro de cuatro días, muchas emociones y aprendizajes. Una rica experiencia compartida que posibilitará sin duda nuevos encuentros en el Arte y la Cultura que libera y hermana.

Participación local

La escritora Liliana Bonato asistió al Foro y en diálogo con La Opinión se manifestó muy contenta por la experiencia compartida. Ella contó cómo fue que llegó a ser parte de esta experiencia. “Todo comenzó -dijo Liliana- al recibir la noticia de que había obtenido un segundo premio en Narrativa en este Certamen Internacional propuesto por quienes llevan adelante ‘Puente de Palabras’. La premiación estaba dentro de lo que era el Foro, me entusiasmó la idea de conocer, escuchar y compartir con otros escritores y artistas de distintos lugares”.

Bonato comentó: “He disfrutado estos cuatro días en los que conocí gente maravillosa, bellos lugares, enriqueciéndome con lo que escriben, opinan y proponen otras personas, conociendo un poco más sobre la realidad de sus lugares. También disfruté haciendo notas para los programas radiales en los que participo. Mi relato es parte de ese Libro que viajara por muchos lugares, Letras surgidas en mi querido Trenque Lauquen y eso es muy lindo. Me emocioné muchísimo cuando izaron la Bandera en el Monumento a la misma, yo llevaba la Bandera de nuestra ciudad, que me facilitó Cultura Municipal a cuyos integrantes agradezco”.

En este punto, la escritora comentó: “Siempre llevo a mi ciudad y a su gente presente conmigo, también fue la voz y el sentir de nuestros escritores en el Poemario trenquelauquenche enviado por el Centro de Escritores ‘Domingo Cicoria’. Quedan invitaciones de distintos lugares, nuevos amigos con los que mantendremos el contacto para posibilitar difusión y nuevos encuentros, mi gratitud y felicitaciones a quienes organizaron y colaboraron para que este Foro fuera posible, como así también a quienes apoyan lo que hago –escritura y radio-. Como digo siempre ‘El arte y la cultura nos hermana’.