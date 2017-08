Lideran las chicas del “Ferroviario”

Las jugadoras del “Verde” le ganaron por 2 a 0 a Giat de Beruti, en el partido que cerró la tarde. Pero antes, todo comenzó con el empate sin goles entre Jorge Newbery y Monumental, y siguió con la goleada de Atlético Trenque Lauquen, por 5 a 1, sobre Barrio Norte de América.

Es así que Ferro está en lo más alto del campeonato con 15 puntos; le sigue Monumental, con 13, y Jorge Newbery, con 11 unidades. Luego está, con 10 puntos, Atlético Trenque Lauquen; 3 unidades suman las chicas de Giat de Beruti y cierran sin puntos las de Barrio Norte.

La séptima fecha, en cancha a confirmar, se jugará con estos tres partidos: Ferro Carril Oeste vs. Jorge Newbery, Monumental vs. Barrio Norte y Atlético Trenque Lauquen vs. Giat de Beruti.